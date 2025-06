DOT, il nuovo assistente INPS: l’IA al servizio di imprese e professionisti

Nel quadro di un più ampio processo di trasformazione digitale, l’INPS ha introdotto un nuovo strumento interattivo pensato per agevolare l’accesso ai servizi online da parte di aziende e intermediari. Si tratta del “Desktop On Text”, meglio conosciuto con l’acronimo DOT, un assistente INPS virtuale basato su tecnologie avanzate di intelligenza artificiale.

Questo sistema rappresenta un significativo passo in avanti nel percorso di modernizzazione dei canali istituzionali, ponendosi come interfaccia intelligente per migliorare l’usabilità e l’efficienza dei servizi digitali offerti dall’ente previdenziale.

Nuovo assistente INPS: un’innovazione nell’esperienza utente digitale

L’adozione dell’assistente INPS DOT risponde a precisi obiettivi strategici dell’Istituto: semplificare i rapporti con l’utenza, ridurre i tempi di accesso alle informazioni, automatizzare i processi e aumentare il livello di trasparenza dei servizi.

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale, integrata con altre tecnologie come il cloud computing e le applicazioni mobili, consente di riformulare l’approccio al servizio pubblico digitale.

DOT è uno strumento progettato per interagire con l’utente in modo intuitivo, attraverso comandi testuali e vocali espressi in linguaggio naturale. Ciò consente a imprese e intermediari di accedere in maniera diretta ai contenuti e alle funzionalità di loro interesse, con la possibilità di operare simultaneamente su più finestre interattive, ampliando l’efficienza delle operazioni svolte all’interno del portale INPS.

Le funzionalità integrate nel nuovo assistente INPS

L’assistente DOT è già stato configurato per operare in diversi ambiti strategici del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, uno dei principali strumenti digitali dell’Istituto. Tra le funzionalità attualmente disponibili si segnalano:

Attivazione della Comunicazione Bidirezionale, che consente uno scambio diretto e tracciabile tra l’utente e l’INPS;

Ricerca di moduli ufficiali, attraverso un sistema semplificato per reperire rapidamente la documentazione necessaria;

Accesso facilitato agli Smart-Task, ovvero attività guidate che accompagnano l’utente nell’adempimento di specifici obblighi amministrativi;

Navigazione diretta alla sezione “Aziende e Intermediari”, all’interno dell’area “Imprese e Liberi Professionisti” del sito INPS, da cui è possibile gestire numerosi adempimenti legati alla posizione aziendale o alla delega da parte di soggetti terzi.

L’assistente INPS DOT rappresenta dunque un punto di snodo tra tecnologia e fruibilità, permettendo agli utenti di ridurre i tempi di navigazione tra le sezioni del sito e di accedere ai servizi in modo guidato, senza la necessità di conoscere in anticipo la struttura del portale.

Modalità di attivazione del servizio

Il nuovo assistente virtuale è disponibile esclusivamente per i datori di lavoro e per gli intermediari che operano per conto delle aziende. Per attivarlo, sono previsti due percorsi distinti:

Dal Cassetto Previdenziale del Contribuente: accedendo con la propria identità digitale (SPID, CIE, CNS), l’utente può visualizzare e cliccare l’icona dell’assistente DOT posizionata in basso a destra dell’interfaccia;

Dal sito istituzionale dell’INPS: il percorso di accesso è il seguente – “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > “Strumenti” > “Desktop Virtuale DOT: accesso semplificato ai servizi per aziende e intermediari”.

In entrambi i casi, l’interazione avviene in tempo reale e consente di navigare tra i vari servizi in maniera coerente con il proprio profilo utente e con le deleghe attive.

DOT come strumento strategico di digitalizzazione pubblica

Il rilascio dell’assistente INPS si inserisce in una strategia complessiva dell’Istituto, volta a ridisegnare l’interazione tra pubblica amministrazione e cittadino attraverso l’introduzione di tecnologie smart. L’intelligenza artificiale, in particolare, consente di automatizzare molteplici processi ripetitivi e di interpretare le richieste dell’utente in maniera contestuale, offrendo risposte personalizzate e pertinenti.

Questo modello di assistenza virtuale non è solamente un ausilio tecnico, ma si configura come un vero e proprio facilitatore digitale, capace di colmare il divario tra complessità burocratica e facilità d’uso. In un contesto in cui il tempo è una risorsa preziosa per professionisti e aziende, la disponibilità di un canale interattivo sempre accessibile rappresenta un valore aggiunto concreto.

Risorse informative e formazione all’utilizzo del nuovo assistente INPS

Per favorire una corretta adozione del nuovo strumento, l’INPS ha messo a disposizione anche un contenuto video dimostrativo, accessibile su YouTube. Il filmato, dal titolo “Assistente virtuale per aziende ed intermediari: DOT, Desktop on Text”, mostra con esempi pratici come utilizzare il servizio e quali sono le sue principali funzionalità. Il video è disponibile al seguente link:



Questa risorsa risponde a un’esigenza formativa che l’ente ha voluto includere nell’introduzione di DOT, affinché la transizione digitale sia accessibile anche per chi ha meno dimestichezza con le tecnologie.

Quali prospettive future?

L’assistente INPS DOT rappresenta un tassello nell’integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno dei servizi pubblici. L’obiettivo a lungo termine dell’Istituto è quello di estendere progressivamente le funzionalità di DOT, fino a includere l’intero ecosistema dei servizi online destinati a imprese, professionisti e cittadini.

La logica evolutiva del sistema permetterà l’introduzione di nuove funzioni in risposta ai feedback degli utenti, nonché l’ampliamento delle capacità di comprensione e analisi del linguaggio naturale. La visione dell’INPS è quella di costruire un’interazione sempre più proattiva, nella quale l’assistente virtuale sarà in grado di anticipare bisogni, segnalare scadenze e proporre soluzioni operative.

Riassumendo