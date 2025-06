Dichiarazione redditi 2025: ultime settimane per inviarla alle Poste (regole)

Nel quadro delle disposizioni fiscali italiane, l’obbligo dichiarativo relativo ai redditi percepiti nel 2024 prevede modalità e termini ben precisi per la trasmissione del Modello Redditi Persone Fisiche 2025.

Le scadenze sono differenziate in base alla modalità (e possibilità) scelta: cartacea presso gli uffici postali o invio telematico.

Presentazione della dichiarazione redditi 2025: regole generali

Con riferimento al DPR n. 322 del 1998, aggiornato nel tempo da successive modifiche normative, la modalità ordinaria di presentazione della dichiarazione dei redditi avviene per via telematica. Per l’anno fiscale 2024 (Modello Redditi PF 2025), il termine standard per l’invio online è fissato, salvo proroga, al 31 ottobre 2025.

Tuttavia, esistono delle eccezioni che consentono ai contribuenti di optare per la consegna manuale del modello cartaceo direttamente agli sportelli postali.

Questa modalità, seppur residuale rispetto all’evoluzione digitale del sistema fiscale, continua ad essere prevista per specifici casi.

Quando si può utilizzare la modalità cartacea

L’opzione di presentazione fisica della dichiarazione dei redditi tramite Poste Italiane è riservata a soggetti che, pur rientrando nel perimetro del Modello 730, non sono in condizione di utilizzarlo. Ciò può accadere per diversi motivi, tra cui:

Situazioni in cui il contribuente deve dichiarare redditi compatibili con il Modello 730, ma che non possono essere trasmessi con tale modello;

Esigenze legate alla comunicazione di dati fiscali aggiuntivi non previsti nella compilazione del 730.

Esiste poi il caso della presentazione della dichiarazione del defunto da parte degli eredi.

In tali circostanze, è possibile optare per la consegna fisica del modello REDDITI Persone Fisiche 2025 presso gli uffici postali, rispettando le finestre temporali stabilite.

Scadenze per l’invio cartaceo agli uffici postali

Per coloro che, protendo, intendono effettuare la dichiarazione cartacea, è essenziale considerare con attenzione il calendario.

I termini di consegna vanno dal 30 aprile 2025 al 30 giugno 2025.

Tuttavia, nulla toglie che saltando l’appuntamento delle scadenze fiscali giugno 2025, si possa poi presentare la dichiarazione in modalità telematica entro il 31 ottobre 2025. Particolare attenzione alla presentazione della Dichiarazione redditi 2025 da parte degli eredi per conto del defunto. In tali casi, infatti, si applica una regola particolare (art. 65 del DPR n. 600/1973)

Dichiarazione redditi 2025: le scadenze per gli eredi

Per facilitare la comprensione dei vari casi, in ipotesi di decesso, è utile sintetizzare le scadenze chiave per la presentazione del Modello Redditi PF 2025:

Modalità Periodo di decesso Termine di presentazione Cartacea (Poste) 1° gennaio 2024 – 28 febbraio 2025 dal 30 aprile al 30 giugno 2025 Cartacea (Poste) 1° marzo 2025 – 30 giugno 2025 entro il 31 dicembre 2025 Telematica 1° gennaio 2024 – 30 giugno 2025 entro il 31 ottobre 2025 Telematica 1° luglio 2025 – 31 ottobre 2025 entro il 30 aprile 2026

Sebbene, dunque, il sistema fiscale italiano sia sempre più orientato verso la digitalizzazione e l’automazione dei processi dichiarativi, la possibilità di presentare la dichiarazione redditi 2025 alle poste resta una valida alternativa per una fascia di contribuenti con esigenze particolari.

Questa modalità si rivela particolarmente utile in situazioni delicate come quelle legate a successioni ereditarie, ma anche per coloro che necessitano di integrare dati non gestibili tramite i modelli ordinari online.

Modalità di presentazione alla posta

In merito alle modalità di presentazione della Dichiarazione redditi 2025 alla posta, il servizio è gratuito.

Il contribuente, se nelle possibilità, deve inserire la dichiarazione in una busta (senza fermagli o cuciture) avente le caratteristiche di cui all’Allegato B al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34746 del 13 marzo 2008, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia.

L’angolo posto in alto a sinistra del frontespizio della dichiarazione deve corrispondere all’angolo in alto a sinistra sulla facciata della busta in modo tale che attraverso la finestra della busta risultino visibili:

il tipo di modello

la data di presentazione

i dati identificativi del contribuente.

Se non rispettata la predetta procedura, gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione. Una volta consegnata, al contribuente è rilasciata una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata.

