Compagnie aeree più economiche, ecco quali costano meno

Viaggiare in aereo non è più un lusso come un tempo, ma le differenze di prezzo tra una compagnia aerea e l’altra possono essere notevoli. Chi cerca di risparmiare punta sempre più spesso su voli low cost, ma anche tra queste esistono grandi variazioni. Un’analisi recente ha individuato le compagnie aeree più convenienti per chi parte dall’Italia, evidenziando quali offrono i biglietti più economici e dove conviene prenotare.

Low cost con i prezzi più bassi

Secondo uno studio sui biglietti acquistati in Italia nell’ultimo anno, Ryanair è la compagnia aerea più economica in assoluto. Il prezzo medio per un biglietto è di 47,59 euro, ben al di sotto della media generale del settore.

Seguono Wizz Air e EasyJet, che mantengono comunque tariffe accessibili per chi desidera viaggiare senza spendere troppo. Ecco la classifica delle compagnie aeree low cost più economiche in partenza dall’Italia:

Ryanair – 47,59 euro

Wizz Air – 55,15 euro

EasyJet – 61,12 euro

Volotea – 69,16 euro

Vueling – 75,56 euro

Questi prezzi si riferiscono ai biglietti acquistati online e comprendono solo la tariffa base, senza extra come bagagli, imbarco prioritario o scelta del posto. Nonostante ciò, la differenza tra una compagnia e l’altra può superare i 25 euro a tratta, il che incide in modo significativo su una vacanza o un viaggio di lavoro.

Compagnie aeree tradizionali: chi conviene di più

Anche tra le compagnie aeree non low cost si possono trovare occasioni interessanti. Ad esempio, Ita Airways – la compagnia di bandiera italiana – ha un prezzo medio di 122,01 euro, risultando più conveniente rispetto ad altre concorrenti europee e intercontinentali.

Ecco alcune delle principali compagnie tradizionali e i rispettivi costi medi:

Ita Airways – 122,01 euro

Lufthansa – 157,09 euro

Swiss – 162,26 euro

Air France – 166,54 euro

KLM – 168,87 euro

Come si può notare, i biglietti delle compagnie tradizionali possono costare anche il triplo rispetto a quelli low cost.

Tuttavia, spesso includono servizi aggiuntivi come il bagaglio a mano o la scelta del posto, che vanno pagati a parte sulle low cost. Per questo motivo, il prezzo finale può variare a seconda delle esigenze del passeggero.

Compagnie aeree: dove si risparmia di più

Il risparmio dipende anche dalla rotta scelta e dalla stagione. I voli più economici si trovano generalmente in periodi di bassa stagione, evitando i ponti festivi e le settimane centrali di agosto o dicembre. Prenotare con largo anticipo e scegliere gli aeroporti minori può ridurre ulteriormente il costo del biglietto.

Ryanair, ad esempio, collega diverse città italiane a destinazioni europee a meno di 20 euro nei mesi meno affollati. Wizz Air è molto competitiva sui voli verso l’Est Europa, mentre EasyJet offre buoni prezzi per le principali capitali europee.

Per chi vuole viaggiare con Ita Airways, le tratte nazionali possono essere più vantaggiose di quelle internazionali. I collegamenti tra Roma e Milano o tra Napoli e Torino sono spesso in promozione. Inoltre, la compagnia italiana propone offerte periodiche che permettono di risparmiare anche su tratte intercontinentali.

Compagnie aeree: come ottenere il miglior prezzo

Oltre alla scelta della compagnia aerea giusta, ci sono alcune strategie per risparmiare ulteriormente:

Prenota con anticipo: il prezzo dei biglietti tende ad aumentare man mano che ci si avvicina alla data di partenza.

Flessibilità sulle date: volare nei giorni infrasettimanali, specialmente il martedì e il mercoledì, è spesso più conveniente.

Evita i servizi extra: le low cost guadagnano soprattutto sugli accessori. Viaggiare con uno zaino e senza scelta del posto può dimezzare il costo finale.

Confronta sempre le tariffe: usare comparatori di prezzo aiuta a individuare le offerte migliori e a evitare sorprese.

La scelta della compagnia aerea può fare la differenza tra un viaggio economico e uno costoso. Le low cost come Ryanair e Wizz Air continuano a offrire i biglietti più convenienti in Italia, ma anche tra le compagnie tradizionali è possibile trovare buone occasioni, specie se si prenota in anticipo e si resta flessibili. Valutare attentamente le tariffe e ciò che includono è essenziale per non trasformare un volo economico in una spesa eccessiva.