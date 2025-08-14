Dal 2000 il tuo quotidiano indipendente su Economia, Mercati, Fisco e Pensioni
Oggi: 14 Ago, 2025
···

Il debito pubblico a giugno rialza la testa e la quota in mano alle famiglie si riduce

Il debito pubblico italiano a giugno è risalito di 18 miliardi, segnando un nuovo record storico. In calo le esposizioni delle famiglie.
di
33 minuti fa
1 minuto di lettura
Debito pubblico in aumento a giugno
Debito pubblico in aumento a giugno © Licenza Creative Commons

Il debito pubblico italiano a giugno di quest’anno ha segnato un ennesimo record storico, salendo a 3.070,744 miliardi di euro. Rispetto al dato di maggio, che è stato leggermente rivisto, si è trattato di un aumento di 18 miliardi. Esso è stato determinato sostanzialmente dal fabbisogno dello stato di circa 18,1 miliardi e dall’aumento delle disponibilità liquide del Tesoro per 800 milioni. Al contrario, la variazione del tasso di cambio, la rivalutazione dei titoli di stato agganciati all’inflazione e gli scarti di emissione hanno compresso lo stock di 900 milioni.

Al netto delle variazioni subite dalle scorte di liquidità, il debito a giugno risultava in crescita di 115 miliardi su base annua.

Parliamo di un incremento medio mensile nell’ordine dei 9,6 miliardi. Molto elevato. E i dati riferiti a maggio vedono in calo le detenzioni dei titoli di stato in mano alle famiglie residenti per 7 miliardi a 383,76 miliardi. La loro quota sul totale dei bond in circolazione è scesa dal 15,3% di aprile al 15,1%. Viceversa, continua a crescere lo stock in mano agli investitori stranieri: +1,95 miliardi a 820,4 miliardi. La loro quota è salita dal 32% al 32,3%.

L’aggiornamento della Banca d’Italia non tiene ancora conto dell’ultima emissione del BTp Italia giugno 2032 (ISIN: IT0005648255), che ha attirato ordini per 6,53 miliardi dalle sole famiglie e altri 2,26 miliardi dagli investitori istituzionali. La pubblicazione dei dati a settembre ci segnalerà l’andamento dei titoli del debito pubblico nel mese di giugno tra le famiglie. Probabile che le detenzioni tornino a salire, anche se il boom è alle spalle. Ciononostante, i rendimenti si stanno stabilizzando sul tratto medio-lungo della curva dei tassi, consentendo ai risparmiatori di continuare ad approfittare di offerte relativamente ancora allettanti.

[email protected] 

Giuseppe Timpone

In InvestireOggi.it dal 2011 cura le sezioni Economia e Obbligazioni. Laureato in Economia Politica, parla fluentemente tedesco, inglese e francese, con evidenti vantaggi per l'accesso alle fonti di stampa estera in modo veloce e diretto. Da sempre appassionato di economia, macroeconomia e finanza ha avviato da anni contatti per lo scambio di informazioni con economisti e traders in Italia e all’estero.
Il suo motto è “Il lettore al centro grazie a una corretta informazione”; ogni suo articolo si pone la finalità di accrescerne le informazioni, affinché possa farsi un'idea dell'argomento trattato in piena autonomia.

Articoli correlati

sul tema ECONOMIA

104 Carta Europea della Disabilità
Articolo precedente

104 europea: quali agevolazioni prevede la Carta Europea della Disabilità