Diverse sono le agevolazioni garantite dalla Carta Europea della Disabilità. Come canta Antonello Venditti con il brano Giulio Cesare: “Sta crescendo come il vento questa vita tua, sta crescendo questa rabbia che ti porta via, sta crescendo, oh, come me.

L’estate è nell’aria, brindiamo alla maturità. L’Europa è lontana, partiamo viva la libertà”.

Un vero e proprio richiamo al desiderio di muoversi liberamente e di vedere riconosciuti i propri diritti senza confini. Un principio che trova concreta applicazione nella cosiddetta 104 europea, che consente di accedere più facilmente a servizi, agevolazioni e opportunità, semplificando la vita quotidiana e garantendo pari diritti anche oltre i confini nazionali.

104 europea: quali agevolazioni prevede la Carta Europea della Disabilità

La Carta europea della disabilità è un documento riconosciuto a livello internazionale che attesta la condizione di disabilità, permettendo di accedere a beni e servizi a tariffe ridotte o gratuitamente nei Paesi dell’Unione europea, soprattutto nell’ambito dei trasporti, ma anche della cultura e del tempo libero. Ma non solo, vengono garanti benefici volti a favorire la promozione dei propri diritti sul territorio nazionale e in altri Paesi dell’Unione europea. L’obiettivo, d’altronde, è quello di favorire la piena inclusione delle persone con disabilità nella comunità.

Nei Paesi dell’Unione europea, chi possiede la Carta europea della disabilità può quindi beneficiare di condizioni agevolate sui trasporti pubblici e di trattamenti preferenziali durante eventi culturali, ricreativi o sportivi, come visite a musei o partecipazione a concerti. Le agevolazioni offerte variano da Stato a Stato e possono includere ingresso gratuito, tariffe ridotte, accesso prioritario, supporto da parte di personale dedicato, ausili per la mobilità e accompagnamento di animali di assistenza.

La Carta Europea della Disabilità può essere usata per certificare la condizione di disabilità presso gli uffici pubblici, ma anche enti privati che hanno aderito alle convenzioni. Per restare aggiornati sulle convenzioni attive sia in Italia che negli altri Paesi UE aderenti al progetto, si consiglia di consultare il sito del Ministro per le disabilità.

Chi ne ha diritto

Ma chi può beneficiare di tale opportunità? Ebbene, come spiegato sul sito dell’Inps, questa Carta viene:

“rilasciata a tutti i soggetti in condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza, appartenenti alle categorie individuate nell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Possono presentare la domanda: gli invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata pari o superiore al 67%;

gli invalidi civili minorenni;

i cittadini con indennità di accompagnamento;

i cittadini con certificazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104;

i ciechi civili;

i sordi civili;

gli invalidi e inabili (legge 12 giugno 1984, n. 222);

gli invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%;

gli invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell’integrità psicofisica;

gli inabili alle mansioni (legge 11 aprile 1955, n. 379, d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092 e d.p.r. 27 luglio 2011, n. 171) e inabili (articolo 13, legge 8 agosto 1991, n. 274 e articolo 2, legge 8 agosto 1995, n. 335);

i cittadini titolari di trattamenti di privilegio ordinari e di guerra”.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvede a verificare il possesso dei requisiti richiesti tenendo conto dei dati disponibili nei propri archivi.

Come farne richiesta

La Carta Europea della disabilità viene rilasciata dall’Inps su richiesta del soggetto interessato. La domanda può essere presentata telematicamente attraverso l’apposito servizio online oppure rivolgendosi alle associazioni di categoria, quali ANMIC, UICI, ENS e ANFFAS. Una volta approvata, il documento è recapitato direttamente a casa. È possibile ottenere anche una versione digitale della carta tramite l’app IO. Quest’ultima, previa richiesta ufficiale, ha lo stesso valore legale di quella fisica.

In pratica, la Carta Europea della Disabilità rappresenta uno strumento concreto per garantire pari opportunità e maggiore autonomia alle persone con disabilità. Grazie ad essa è possibile muoversi liberamente e accedere a servizi con maggior facilità, sia in Italia che negli altri Paesi dell’Unione Europea. Richiederla significa non solo ottenere agevolazioni pratiche. Ma anche affermare il diritto alla piena inclusione e alla partecipazione attiva alla vita sociale, culturale e lavorativa, senza confini.