BTp Valore maggio 2030, oggi lo stacco della quinta cedola trimestrale

Avviene oggi lo stacco della quinta cedola trimestrale del BTp Valore 14 maggio 2030 (ISIN: IT0005594483). Il Tesoro italiano si ritroverà a pagare gli interessi su circa 11,23 miliardi di euro di capitale nominale. Il bond retail venne emesso nel maggio dello scorso anno con una durata iniziale di sei anni. Esso offre un interesse lordo annuale del 3,35% per i primi tre anni e del 3,90% per i successivi tre. Il rendimento medio lordo all’emissione risultò, quindi, del 3,625%.
Rendimento netto sopra il 6% dall’emissione
Da allora, tuttavia, i rendimenti di mercato sono diminuiti e c’è da dire che la durata residua è scesa nel frattempo sotto i cinque anni.
Per queste ragioni la quotazione è salita a 103,76 di ieri, traducendosi in un rendimento lordo del 2,90%. Vediamo adesso quanto riceveranno gli obbligazionisti grazie alla cedola del BTp Valore 2030. Su base trimestrale essa è dello 0,8375% lordo, percentuale che scende allo 0,7328% netto. Dunque, essi si vedranno accreditati 7,33 euro netti per ogni lotto minimo di 1.000 euro. Dovete moltiplicare questo importo in base al capitale investito (per 10 se di 10.000 euro, per 30 se di 30.000 euro, ecc.).
Facendo un rapido calcolo, otteniamo che il Tesoro pagherà oggi circa 82,3 milioni di euro netti agli obbligazionisti. E da quando il titolo è stato emesso, il monte-cedole netto versato ammonta ad oggi a 36,65 euro netti per ogni 1.000 euro di capitale nominale. A questa somma va aggiunta eventualmente la plusvalenza netta di quasi 33 euro realizzata nel caso di rivendita del bond, grazie all’aumento della quotazione. Guadagno totale di 66,55 euro per ogni 1.000 euro di capitale, ovvero rendimento netto del 6,65%.
Cedola BTp Valore 2030 sale dal 2027
La cedola del BTp Valore 2030 sarà sempre dello 0,8375% lordo al trimestre fino al maggio del 2027.
Dopodiché salirà allo 0,9750%, pari allo 0,8531% netto. L’accredito per l’obbligazionista sarà di 8,53 euro al trimestre, sempre su un capitale di 1.000 euro. Probabile che gli obbligazionisti visualizzeranno l’accredito sul proprio conto deposito titoli solo lunedì prossimo, che sarà il primo giorno lavorativo dopo oggi.