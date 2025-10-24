Collocamento del BTp Valore 2032 concluso, ecco i risultati

Si è appena concluso il collocamento del BTp Valore con scadenza 28 ottobre 2032 (ISIN speciale: IT0005672016), i cui risultati possono considerarsi più che soddisfacenti per il Tesoro italiano. Nel corso della quinta e ultima giornata, gli ordini sono saliti di 1,265 miliardi di euro, portando il totale a 16,575 miliardi. Le sottoscrizioni sono state complessivamente oltre mezzo milione: 506.992 i contratti attivati per un importo medio di circa 32.700 euro.

Terza emissione retail del 2025

Questa è stata la terza emissione retail di quest’anno, dopo il BTp Più di marzo con ordini per 14,9 miliardi e il BTp Italia 2032 di giugno. Per questo secondo bond, indicizzato all’inflazione italiana, gli ordini retail ammontarono a 6,5 miliardi.

A conti fatti, dunque, la raccolta tra le famiglie ha sfiorato i 38 miliardi, oltre un decimo delle emissioni lorde a medio-lungo termine. Queste operazioni stanno avendo successo nel ridurre le emissioni ordinarie, dando una mano al debito pubblico negoziato sui mercati.

Tassi minimi confermati

I risultati del collocamento sono positivi anche in considerazione di una scadenza settennale, la più alta finora offerta nelle cinque edizioni del BTp Valore. Ricordiamo che le cedole vengono corrisposte ogni tre mesi e in base ai seguenti tassi lordi annuali, quasi certamente confermati tra poco dal Tesoro:

2,60% per i primi tre anni

3,10% per quarto e quinto anno

4% per sesto e settimo anno

Risultati collocamento positivi grazie a rendimenti soddisfacenti

Alla scadenza sarà riconosciuto un premio fedeltà dello 0,8% per coloro che hanno sottoscritto il titolo in questi giorni del collocamento e lo terranno fino all’ultimo. Il rendimento medio lordo all’emissione risulta essere del 3,14%, salendo al 3,25% con il premio fedeltà.

C’è l’incognita inflazione, che può cambiare le carte in tavola da qui ai prossimi anni. Le stime del mercato sono per un tasso annuo medio di 1,20% da ora al 2032. E’ quanto emerge dal raffronto tra il rendimento nominale del bond a 7 anni e il BTp Italia 2032.

Prendendo per buone queste previsioni, il BTp Valore 2032 offrirebbe un rendimento netto reale di 1,55% all’anno. Salirebbe a 1,65% con il premio fedeltà. Pur non essendo nulla di così eclatante, i risultati del collocamento segnalano che sia stato più che sufficiente ad attirare risparmi dalle famiglie. Un successo che farà riflettere il settore finanziario, incapace di tramutare in investimenti l’enorme liquidità degli italiani.

