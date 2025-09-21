Collocamento BTp Valore 2032, ecco i possibili tassi e perché proprio adesso

Il Tesoro ha annunciato un nuovo collocamento retail, questa volta destinato all’emissione del BTp Valore con scadenza nell’ottobre 2032. L’ultimo del genere risale al maggio dello scorso anno e registrò un’accoglienza meno intensa delle tre emissioni precedenti. Ricordiamo che a giugno di quest’anno vi è stata l’emissione del nuovo BTp Italia a 7 anni, vale a dire il bond indicizzato all’inflazione italiana. Questi non è esclusivamente rivolto agli investitori retail, a differenza dei BTp Valore, in quanto include una sessione dedicata agli investitori istituzionali.

Struttura cedole step up e premio fedeltà

Il BTp Valore 2032 ha una struttura cedolare di “3+2+2”.

In pratica, l’obbligazionista riceverà il pagamento delle cedole ogni tre mesi e in base a un tasso di interesse annuale fermo per il primo triennio, che salirà per i successivi due anni e sarà ancora più alto nei restanti due. In gergo, si suole anche dire che le cedole siano “step up” o “crescenti”. Infine, previsto un premio fedeltà dello 0,8% in favore di chi avrà acquistato il titolo durante il collocamento e lo manterrà fino alla scadenza.

Confronto con BTp a 7 anni

Quali saranno i tassi del BTp Valore 2032? Verranno comunicati venerdì 17 ottobre insieme al codice ISIN provvisorio. Tali tassi potranno essere confermati o rivisti solamente al rialzo dopo il collocamento. Il Tesoro li alzerebbe se le condizioni di mercato fossero mutate nei giorni del collocamento a favore degli obbligazionisti.

Sappiamo che il BTp a 7 anni con cedola fissa offriva l’altro ieri il 3,15%. Dunque, dovremmo attenderci che il BTp Valore 2032 offra in media almeno questo rendimento annuo.

Altro aspetto da considerare è la necessità di attirare ordini, prospettando già un primo tasso consistente. In sostanza, il Tesoro vorrà fissare la cedola per il primo triennio a livelli tali da risultare allettante. A nostro avviso, essa si attesterebbe non troppo al di sotto del 3%. La cedola annuale per il secondo biennio salirebbe, invece, attorno al rendimento medio sopra indicato. Infine, la cedola per il sesto e settimo anno sarebbe superiore al rendimento medio.

Previsioni sui tassi

Volendo azzardare un’ipotesi, alle attuali condizioni di mercato i tassi per il BTp Valore 2032 potrebbero essere i seguenti:

2,90% per i primi tre anni;

3,20% per quarto e quinto anno;

3,50% per quinto e sesto anno.

BTp Valore 2032 a condizioni potenzialmente allettanti

Da qui al collocamento manca un mese. E per i mercati finanziari può essere un’eternità. Le condizioni possono mutare a favore o contro gli obbligazionisti. I rendimenti potranno salire o scendere. Tra vicissitudini geopolitiche, timori per una crisi fiscale in Francia e l’abbandono della prudenza fiscale in Germania, tutto può accadere. Oggi come oggi, comunque, le previsioni di cui sopra appaiono verosimili.

Il BTp Valore 2032 avrà la stessa durata dell’ultimo BTp Italia emesso a giugno. Questi ci segnala aspettative d’inflazione in Italia in area 1,30% per la media dei prossimi sette anni. Se così fosse, il rendimento netto reale annuo prospettato in fase di collocamento sarebbe quasi dell’1,50%. Trattandosi di un bond a basso rischio di credito, un’offerta invitante per chi ha da parte un po’ di liquidità.

