Non sempre bisogna arrivare a 67 anni per andare in pensione. E non sempre bisogna superare i 43 anni di contributi per lasciare il lavoro. partendo da questi due aspetti che riguardano il sistema previdenziale italiani, perché quei limiti di età e contributi sono quelli delle pensioni ordinarie, oggi analizzeremo alcune chance di andare in pensione a 65 anni subito o al massimo l’anno prossimo. Un nostro lettore infatti ha raggiunto questo genere di età e vorrebbe capire che possibilità ci sono.

“Salve, sono Renato e sono un vostro lettore da anni. Volevo un chiarimento riguardo alle variabili sulla pensione per i nati nel 1960.

Ho appena compiuto 65 anni di età ed ho circa 35 anni di contributi. Che pensioni possono sfruttare, se esiste la possibilità di andare a riposo adesso? Premetto che faccio il responsabile di magazzino in una ditta privata di consegne. Sto in ufficio ma gli orari di lavoro mi stanno diventando troppo pesanti. Grazie.”

Posso andare in pensione a 65 anni nel 2025, ma quali requisiti devo rispettare?

La pensione a 65 anni non è una cosa difficile da ottenere ma serve sempre raggiungere i requisiti prestabiliti per ogni genere di misura che lo permette. Le variabili sono tante, ed ognuna di esse ha delle caratteristiche che gli interessati devono conoscere. A 65 anni infatti chi ha il primo contributo versato dopo il 1995 per andare in pensione può sfruttare la pensione anticipata contributiva. Una misura che probabilmente nel 2026 potrebbe essere estesa anche a chi ha iniziato a versare prima. Parliamo integralmente della ormai nota pensione a 64 anni di età di quota 89 con 25 anni di contributi e utilizzo di rendite da fondi pensione e TFR.

Tornando all’attualità, a 65 anni c’è chi con 20 anni di versamenti almeno può accedere, se l’iscrizione alla previdenza obbligatoria è datata successivamente al 31 dicembre 1995, può andare in pensione. Ma deve raggiungere comunque una prestazione non più bassa di tre volte l’assegno sociale per andarci davvero. Per le donne con due o più figli basta anche una pensione pari a 2,6 volte l’assegno sociale. Per quelle con un solo figlio basta una pensione pari a 2,8 volte.

Ecco altre possibili vie di uscita per i nati nel 1960

Le pensioni a 65 anni oggi si prendono anche con 30 anni di contributi se invalidi, caregivers o disoccupati. La misura in questione è l’Ape sociale. Che spetta pure agli addetti ai lavori gravosi, ma con 36 anni di contributi almeno. Infatti la misura di partenza ha 63 anni e 5 mesi di età come soglia anagrafica.

I disoccupati devono essere senza più la Naspi dopo averla presa interamente per tutta la sua durata. I caregivers devono risiedere con il loro familiare disabile da assistere, da non meno di 6 mesi. L’invalido deve essere con un grado di disabilità pari almeno al 74%. Infine gli addetti ai lavori gravosi devono aver svolto la loro attività che rientra nel perimetro di questo genere di lavori, da non meno di 7 degli ultimi 10 anni.

Oppure al massimo da non meno di 6 degli ultimi 7 anni.

Altre vie per andare in pensione a 65 anni ci sono, ma sono impervie e complicate. Basti pensare alla pensione con lo scivolo usuranti, per la quale servono 35 anni di versamenti e 61 anni e 7 mesi di età. In questo caso bisogna anche raggiungere la quota 97.6. Sommando età e contributi e quando serve, anche le frazioni di anno.