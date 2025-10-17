Dal 2000 il tuo quotidiano indipendente su Economia, Mercati, Fisco e Pensioni
Ecco le cedole step-up del BTp Valore 2032 in collocamento da lunedì 20 ottobre

Il Tesoro ha reso noti sia le cedole crescenti del BTp Valore che il codice ISIN per il collocamento in avvio da lunedì 20 ottobre.
Cedole BTp Valore 2032
Il Ministero di economia e finanze ha appena comunicato le cedole step-up per il BTp Valore 2032 in collocamento da lunedì 20 e fino a venerdì 24, salvo chiusura anticipata. Innanzitutto, il codice ISIN per gli acquisti effettuati in fase di emissione è IT0005672016. Al termine della prossima settimana sarà reso noto il codice ISIN ordinario, valido per le negoziazioni sul Mercato obbligazionario Telematico di Borsa Italiana.

Ecco i tassi minimi garantiti per le cedole del BTp Valore:

  • 2,60% per i primi 3 anni;
  • 3,10% per il quarto e quinto anno;
  • 4% per il sesto e settimo anno.

Rendimento della nuova emissione

In base a tali dato, otteniamo che il tasso medio ponderato annuale sarà del 3,14% lordo.

Esso si confronta con il 3% offerto attualmente dal bond del Tesoro a 7 anni con cedola fissa. Da notare che il BTp Valore riconoscerà anche un premio fedeltà dello 0,8% per coloro che acquisteranno il bond nei giorni del collocamento e lo terranno in portafoglio fino alla scadenza. Il rendimento complessivo salirà per costoro al 3,25% annuale.

Poiché anche questo quinto BTp Valore staccherà le cedole con cadenza trimestrale, i pagamenti saranno dello 0,65% ogni tre mesi per i primi tre anni. Saliranno allo 0,775% nel biennio successivo e all’1% per gli ultimi due anni. Il primo tasso triennale si attesta su valore decisamente inferiori alla cedola del 3,25% offerta dal BTp luglio 2032 e anche del 2,50% dal BTp dicembre 2032. Rapportando tali valori alle rispettive quotazioni, otteniamo cedole effettive rispettivamente al 3,18% e al 2,57%.

Cedole BTp Valore, confronto con tasso fisso

Questo significa che le prime cedole del BTp Valore saranno inferiori a quelle offerte dalle scadenze omologhe ordinarie.

In cambio, le cedole successive risulteranno relativamente generose. Dopo il terzo anno l’investitore si troverà in mano un tasso medio del 3,55% e dopo il quinto anno del 4%. Numeri che si confrontano con rendimenti rispettivamente del 2,35% e del 2,10% offerti attualmente dai bond del Tesoro a 4 e 2 anni. Ciò implica che, tendenzialmente, il bond retail si apprezzerebbe nel corso del tempo, consentendo un eventuale disinvestimento senza perdite o persino con profitto.

giuseppe.timpone@investireoggi.it 

Giuseppe Timpone

In InvestireOggi.it dal 2011 cura le sezioni Economia e Obbligazioni. Laureato in Economia Politica, parla fluentemente tedesco, inglese e francese, con evidenti vantaggi per l'accesso alle fonti di stampa estera in modo veloce e diretto. Da sempre appassionato di economia, macroeconomia e finanza ha avviato da anni contatti per lo scambio di informazioni con economisti e traders in Italia e all’estero.
Il suo motto è “Il lettore al centro grazie a una corretta informazione”; ogni suo articolo si pone la finalità di accrescerne le informazioni, affinché possa farsi un'idea dell'argomento trattato in piena autonomia.

