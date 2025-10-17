Ecco le cedole step-up del BTp Valore 2032 in collocamento da lunedì 20 ottobre

Il Ministero di economia e finanze ha appena comunicato le cedole step-up per il BTp Valore 2032 in collocamento da lunedì 20 e fino a venerdì 24, salvo chiusura anticipata. Innanzitutto, il codice ISIN per gli acquisti effettuati in fase di emissione è IT0005672016. Al termine della prossima settimana sarà reso noto il codice ISIN ordinario, valido per le negoziazioni sul Mercato obbligazionario Telematico di Borsa Italiana.

Ecco i tassi minimi garantiti per le cedole del BTp Valore:

2,60% per i primi 3 anni;

3,10% per il quarto e quinto anno;

4% per il sesto e settimo anno.

Rendimento della nuova emissione

In base a tali dato, otteniamo che il tasso medio ponderato annuale sarà del 3,14% lordo.

Esso si confronta con il 3% offerto attualmente dal bond del Tesoro a 7 anni con cedola fissa. Da notare che il BTp Valore riconoscerà anche un premio fedeltà dello 0,8% per coloro che acquisteranno il bond nei giorni del collocamento e lo terranno in portafoglio fino alla scadenza. Il rendimento complessivo salirà per costoro al 3,25% annuale.

Poiché anche questo quinto BTp Valore staccherà le cedole con cadenza trimestrale, i pagamenti saranno dello 0,65% ogni tre mesi per i primi tre anni. Saliranno allo 0,775% nel biennio successivo e all’1% per gli ultimi due anni. Il primo tasso triennale si attesta su valore decisamente inferiori alla cedola del 3,25% offerta dal BTp luglio 2032 e anche del 2,50% dal BTp dicembre 2032. Rapportando tali valori alle rispettive quotazioni, otteniamo cedole effettive rispettivamente al 3,18% e al 2,57%.

Cedole BTp Valore, confronto con tasso fisso

Questo significa che le prime cedole del BTp Valore saranno inferiori a quelle offerte dalle scadenze omologhe ordinarie.

In cambio, le cedole successive risulteranno relativamente generose. Dopo il terzo anno l’investitore si troverà in mano un tasso medio del 3,55% e dopo il quinto anno del 4%. Numeri che si confrontano con rendimenti rispettivamente del 2,35% e del 2,10% offerti attualmente dai bond del Tesoro a 4 e 2 anni. Ciò implica che, tendenzialmente, il bond retail si apprezzerebbe nel corso del tempo, consentendo un eventuale disinvestimento senza perdite o persino con profitto.

