C’è una città italiana in vetta alla classifica delle mete da visitare

Recentemente, la BBC ha stilato una classifica delle 25 città imperdibili da visitare nel 2025, posizionando Bologna al primo posto. Questo riconoscimento potrebbe avere un impatto significativo sull’economia turistica della città.

Bologna è stata incoronata la città numero uno al mondo da visitare nel 2025 secondo la classifica della BBC. Questo riconoscimento internazionale potrebbe avere un impatto significativo sul turismo locale, con un aumento previsto degli arrivi e degli introiti economici. Con un settore turistico già in espansione, la città potrebbe registrare un incremento notevole nelle presenze, trainato dall’attenzione mediatica globale e dal crescente interesse per le sue attrazioni culturali e gastronomiche.

Città italiana da record turistico, possibile impatto economico

Nel 2022, Bologna ha registrato oltre 3 milioni di pernottamenti, evidenziando una ripresa post-pandemia. Secondo la Camera di Commercio locale, il turismo contribuisce con circa 3 miliardi di euro all’economia cittadina, rappresentando il 7% del PIL locale.

Con l’incremento delle presenze turistiche, le entrate derivanti dall’imposta di soggiorno sono aumentate. Nel 2025, si prevede un ulteriore incremento di 3,9 milioni di euro rispetto al 2024, portando il totale a 18 milioni di euro.

Il riconoscimento della BBC potrebbe tradursi in un aumento significativo dei flussi turistici verso Bologna nel 2025. Questo comporterebbe non solo un incremento delle entrate per il settore alberghiero e della ristorazione, ma anche benefici per il commercio locale, i trasporti e le attività culturali.

Classifica delle 25 Città da Non Perdere nel 2025

Ecco l’elenco completo delle città segnalate dalla BBC:

Bologna, Italia Puducherry, India Tolosa, Francia Queenstown, Nuova Zelanda Cartagena, Colombia Salonicco, Grecia Nairobi, Kenya Kyoto, Giappone Valletta, Malta Galway, Irlanda Luang Prabang, Laos Porto, Portogallo San Diego, USA Hobart, Australia Reykjavík, Islanda Dubrovnik, Croazia Chiang Mai, Thailandia Marrakech, Marocco Seul, Corea del Sud Lisbona, Portogallo Buenos Aires, Argentina Tallinn, Estonia Cape Town, Sudafrica Hanoi, Vietnam Vancouver, Canada

Questo elenco riflette una varietà di destinazioni globali, ciascuna con le proprie unicità culturali e attrazioni turistiche. Il posizionamento di Bologna al vertice di questa prestigiosa classifica rappresenta un’opportunità straordinaria per la città.

Con una gestione oculata delle risorse e una promozione mirata, Bologna potrebbe consolidare la sua posizione come meta turistica di rilievo a livello internazionale, con ricadute economiche positive per l’intera comunità.

I numeri del 2024

Nel 2024, il settore turistico italiano ha registrato una crescita significativa, con un totale di 458,5 milioni di presenze, segnando un incremento del 2,5% rispetto all’anno precedente. Questo aumento è stato trainato principalmente dai turisti stranieri, mentre si è osservata una leggera flessione nelle presenze dei visitatori italiani.

A livello regionale, l’Emilia-Romagna ha contribuito in modo rilevante a questa crescita, registrando oltre 40,5 milioni di presenze, con un aumento del 3,6% rispetto al 2023. Questo incremento è stato particolarmente influenzato dall’aumento dei turisti internazionali, che hanno segnato un +9,2% negli arrivi e un +9,8% nei pernottamenti.

A livello globale, alcune città hanno registrato entrate turistiche particolarmente elevate. Secondo il Mastercard Destination Cities Index, Bangkok si è posizionata al primo posto con circa 23 milioni di visitatori annuali, seguita da Parigi e Londra.

In Europa, città come Roma e Milano si sono distinte per la loro attrattività turistica, posizionandosi rispettivamente al quarto e quinto posto nella classifica delle città più attraenti al mondo stilata da Euromonitor International. Questi dati evidenziano la competitività dell’Italia nel panorama turistico internazionale e sottolineano l’importanza di strategie mirate per sostenere e incrementare ulteriormente il flusso di visitatori nel paese.

