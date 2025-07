CcTeu 2034, previsioni su prossima cedola semestrale

Pochi giorni fa il Tesoro ha emesso una nuova tranche del CcTeu 15 aprile 2034 (ISIN: IT0005652828), la cui cedola semestrale è indicizzata all’Euribor a 6 mesi. Nel dettaglio, il bond offre un premio dell’1,05% sul tasso di riferimento su base annuale. I 2 miliardi di euro raccolti in asta hanno esitato un prezzo di aggiudicazione di 101,05, pressappoco lo stesso vigente oggi sul mercato secondario. Vediamo come funziona con esattezza la fissazione della cedola di semestre in semestre e qual è la nostra previsione per il prossimo pagamento.

Pagamento di ottobre

Diciamo subito che la cedola semestrale in corso del CcTeu 2034 è dell’1,674%. L’investitore riceverà 16,74 euro lordi a titolo di interessi per ogni lotto minimo di 1.000 euro.

Al netto dell’imposizione fiscale, 14,65 euro. Questo sarà il pagamento del 15 ottobre prossimo. Come si è arrivati a questo tasso? L’Euribor a 6 mesi a cui fa riferimento la cedola semestrale è quello vigente due giorni lavorativi prima che inizi il periodo cedolare. Nel nostro caso, si fa riferimento al tasso in data 11 aprile del 2,244%. Esso va sommato all’1,05% di cui sopra ed esita il 3,294%. Questo è il tasso annualizzato. Per convertirlo nel tasso semestrale, bisogna suddividerlo per 360 e moltiplicarlo per i 183 giorni effettivi del semestre.

Previsione cedola CcTeu 2034

Ed ecco che 3,294 : 360 x 183 = 1,674%. Questo significa anche che la successiva cedola in pagamento il 15 aprile 2026 sarà determinata in base all’Euribor a 6 mesi vigente in data 13 ottobre 2025. Non è possibile conoscerne in anticipo il valore. Tuttavia, il mercato fa previsioni al riguardo. E per ottobre sconta un Euribor a 6 mesi in area 1,95%. Ipotizziamo che l’andamento dei tassi sarà come previsto.

La cedola per il prossimo semestre scenderebbe al 3% annualizzato. Seguendo lo stesso calcolo di cui sopra, otterremmo un tasso semestrale di poco superiore a 1,50%: 15 euro lordi (circa 13,15 euro netti) per ogni lotto minimo di 1.000 euro.

Atteso rialzo dei tassi BCE

Oltre alla previsione sulla cedola, il CcTeu 2034 ci consente di capire in anticipo le attese sui tassi di mercato per il medio-lungo periodo. Al netto dell’Euribor, il bond oggi offre un rendimento dello 0,92%. Il bond del Tesoro con cedola fissa e simile durata offre circa il 3,30%. Ne consegue una differenza compresa tra 2,35% e 2,40%. Questo sarebbe il tasso medio scontato dal mercato per l’Euribor a 6 mesi nei prossimi 9 anni. Si tratta di un valore superiore al 2,03% di ieri. In altre parole, gli obbligazionisti prevedono un rialzo dei tassi per il futuro. Ipotesi più che plausibile, tenuto conto che il ciclo di allentamento monetario sia arrivato quasi al capolinea.

