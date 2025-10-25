BTp Valore escluso dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro? Attenti a non sbagliare

Si è concluso ieri alle ore 13.00 il collocamento retail del Tesoro, che ha attirato ordini complessivi per 16,575 miliardi di euro. E’ andata molto bene. Un popolo di oltre mezzo milione di famiglie ha sottoscritto il bond per un importo medio vicino ai 33.000 euro. Diversi i vantaggi offerti dal BTp Valore 2032, tra cui diversi di natura fiscale e non ultimo la possibilità di escluderlo dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro.

BTp Valore fuori da ISEE

Dal 3 aprile di quest’anno è entrata in vigore una norma già prevista per il 2024, ma che non aveva trovato fino a quella data applicazione pratica. Si tratta della possibilità di escludere titoli di stato, Buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio dal calcolo ISEE fino all’importo sopra citato dei 50.000 euro.

Una boccata di ossigeno per numerose famiglie. L’ISEE, letteralmente Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è lo strumento che serve per ricevere molti servizi e sussidi da parte dello stato.

Effetti della riforma

Sono tre le componenti essenziali che agiscono sul calcolo: il reddito del nucleo familiare, il patrimonio e il numero dei componenti. Ad esempio, due famiglie con uguali reddito e patrimonio sono trattate diversamente se una è composta da 3 persone e una da 5. La seconda risulta avvantaggiata, perché ai fini ISEE è considerata relativamente meno benestante della prima.

Cosa succede con la riforma di quest’anno? Le famiglie potranno escludere dal calcolo patrimoniale ai fini ISEE gli investimenti in titoli di stato, Buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio. Poiché il BTp Valore è un titolo di stato, ne consegue che anch’esso può beneficiare dell’esclusione dal calcolo ISEE. Dunque, una famiglia che ha investito al collocamento di questi giorni quell’importo medio di circa 33.000 euro, non dovrà dichiararlo? La risposta non è così scontata.

Limite di 50.000 euro

Ricordatevi la condizione premessa: limite dei 50.000 euro. Esso si applica all’insieme degli investimenti sopra citati, non a ciascuno di essi. Posso escludere dal calcolo ISEE il BTp Valore acquistato in questi giorni o che intendo acquistare prossimamente sul mercato, a patto che rientri in tale limite. Ad esempio, se il mio nucleo familiare possiede già Buoni fruttiferi per 20.000 euro e altri BTp per 10.000 euro, posso fruire del beneficio per ulteriori 20.000 euro. Tanti ne mancano per arrivare a 50.000 euro.

E se ho acquistato BTp Valore per un importo superiore a quella cifra? Nel calcolo ISEE dovrò includere la parte eccedente. Supponendo di avere investito 33.000 euro, i primi 20.000 euro continuerebbero ad essere esclusi. Dunque, dovrei dichiarare i restanti 13.000 euro. Attenzione, il valore di riferimento sarà quello nominale dei suddetti strumenti finanziari. Se un titolo di stato acquistato alla pari per ipotesi all’emissione, si apprezza o deprezza sul mercato, il possessore dovrà trattarlo sempre al prezzo di rimborso alla scadenza.

BTp Valore escluso da calcolo ISEE

Qual è l’effetto di tale esclusione? Una famiglia che ha titoli di stato, Buoni fruttiferi e libretti postali, può accedere a servizi e sussidi come se non possedesse nulla fino a 50.000 euro. Da un lato, l’iniziativa crea un evidente svantaggio a carico di chi, effettivamente, non possiede tali investimenti.

Dall’altro, vuole essere proprio un incentivo a finanziare lo stato senza perdere benefici di natura assistenziale. Forse anche questa esclusione dall’ISEE contribuisce a spiegare il successo dell’ultimo BTp Valore appena emesso.

