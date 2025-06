BTp Valore 2027, oggi stacco ultima cedola 1,625% con quotazione ben sopra la pari

Nel giugno del 2023 il Tesoro emise il primo BTp Valore, avente scadenza in data 13 giugno 2027 (ISIN: IT0005547408), per cui della durata di 4 anni. Il bond retail attirò ordini per 18,19 miliardi di euro, confermando il successo del nuovo strumento d’investimento tra le famiglie italiane. In cosa consisteva? In un titolo di stato con cedola fissa e crescente. Nello specifico, la cedola fu fissata al 3,25% annuale lordo per i primi 2 anni e al 4% per i successivi 2.

Quarto pagamento in corso dall’emissione

Con oggi siamo esattamente a metà vita del BTp Valore 2027. Sono passati 2 anni esatti dall’emissione e altrettanti ne mancano per il rimborso. E in queste ore il Tesoro sta provvedendo al pagamento della quarta cedola semestrale, che è pari all’1,625% lordo.

Al netto dell’imposizione fiscale, circa l’1,42%. Su un lotto minimo di 1.000 euro, l’obbligazionista troverà accreditata la cifra di 14,22 euro. L’esborso a carico dello stato sarà complessivamente di quasi 260 milioni.

Cedola più alta da dicembre

Dicevamo, questa è la quarta e ultima cedola con tasso lordo di 1,625%. A partire dal prossimo pagamento di dicembre, infatti, salirà al 2%. Su un lotto minimo di 1.000 euro, l’accredito netto sarà di 17,50 euro. Ed è senza dubbio una buona notizia per l’investitore, anche perché questo meccanismo “step-up” ha effetti benefici sulla quotazione del BTp Valore 2027. Sul Mercato obbligazionario Telematico di Borsa Italiana chiudeva ieri a 103,38. Se rivendeste il titolo, a fronte di 1.000 euro nominali vi pagherebbero quasi 1.034 euro. La plusvalenza netta sarebbe di circa il 2,96%.

Chi ha acquistato il titolo all’emissione, ad oggi quanto ha guadagnato? L’incasso delle cedole è stato di 56,88 euro per ogni 1.000 euro di capitale nominale.

Un rendimento del 5,69%. E se oggi rivendesse sul mercato il BTp Valore 2027, guadagnerebbe un altro 2,96%. Totale: 8,65%. Un rendimento abbastanza interessante per un titolo di stato in appena un biennio. Allo stesso tempo, l’inflazione italiana è stata del 2,3%. Fortuna vuole che dall’emissione di giugno 2023 i prezzi al consumo nel nostro Paese hanno fortemente rallentato la corsa. La perdita del potere di acquisto è stata assai contenuta.

BTp Valore 2027, calcolo del rendimento netto reale

In definitiva, il rendimento netto reale nel caso di vendita sarebbe di circa il 6,3%. Mantenendo il BTp Valore 2027 in portafoglio, sfiorerebbe il 3,40%. La certezza è che da qui alla scadenza un investitore incasserà un altro 7% grazie allo stacco delle più alte cedole rimanenti. E per i sottoscrittori in fase di collocamento è previsto anche un premio fedeltà dello 0,5%. Al netto dell’imposta, un altro 0,44%. Chi decidesse di acquistare il titolo oggi, invece, si dovrebbe accontentare di un rendimento lordo annuale alla scadenza del 2,26%. E non potrà ricevere alcun premio fedeltà.

