Dal 2000 il tuo quotidiano indipendente su Economia, Mercati, Fisco e Pensioni
Oggi: 10 Feb, 2026
··

BTp a 7 anni, scadenza marzo 2033: offre una buona cedola, ma ha un difetto

In asta ci sarà anche un BTp a 7 anni con scadenza nel marzo 2033 e che offre una buona cedola, pur comportando uno svantaggio.
di
24 minuti fa
1 minuto di lettura
BTp marzo 2033 in asta
BTp marzo 2033 in asta © Investireoggi.it

Ci sarà anche una scadenza a 7 anni all’asta di giovedì 12 febbraio. E’ il BTp 15 marzo 2033 (ISIN: IT0005689994), la cui prima emissione risale allo scorso gennaio. Avvenne attraverso un collocamento sindacato con esito record per un solo titolo di stato in Italia e per il complesso dell’operazione (c’era anche la riapertura del BTp Green 2046). Solo il recente collocamento del nuovo BTp a 15 anni lo ha battuto con ordini per 157 miliardi di euro contro i 150 miliardi di poche settimane prima. Il regolamento delle sottoscrizione è fissato per lunedì 16 febbraio.

BTp marzo 2033, cedola corta tra un mese

Il BTp marzo 2033 presenta una durata di 7 anni, che è al limite del range preferito dagli investitori retail.

Offre una cedola annuale lorda del 3,15%, corrisposta con cadenza semestrale ad ogni 15 marzo e 15 settembre dell’anno. Dunque, chi vi investe 1.000 euro, riceve in pagamento 31,50 euro lordi ogni anno, pari a 27,56 euro netti. E non è affatto male con un tasso d’inflazione italiana per il momento ben sotto il target del 2%.

Tra poco più di un mese ci sarà lo stacco della prima cedola “corta”: 0,513398%. Trattasi di 5,13 euro per ogni 1.000 euro nominali, che al netto dell’imposta del 12,5% scendono a 4,49 euro. A partire dal prossimo 15 settembre la cedola semestrale sarà sempre piena e pari a 1,575% (15,75 euro lordi o 13,78 euro netti). E questo fino alla scadenza. L’eccezione del prossimo mese è dovuta al fatto che l’emissione è avvenuta il 15 gennaio scorso e fino al 15 marzo saranno intercorsi 59 giorni su un semestre di 181 giorni. Dunque, l’obbligazionista avrà diritto a percepire solo la quota parte della cedola semestrale.

Sovrapprezzo sul mercato secondario

Torniamo alle condizioni di mercato. Attualmente, una cedola del 3,15% risulta attraente per una scadenza settennale. Ed è per questo che la quotazione del BTp marzo 2033 tratta sopra la pari: 100,73. Un difettuccio, se volete. Significa che l’acquirente dovrà sborsare 1.007,30 euro per inserire in portafoglio un lotto minimo di 1.000 euro nominali. Questo sovrapprezzo determina un calo del rendimento rispetto alla cedola. E riduce il flusso di cassa netto che l’investitore incasserà nel primo anno di possesso del bond. E’ così che ragiona l’investitore retail, a differenza del mercato istituzionale.

Quota minoritaria in portafoglio prudente

I prezzi di aggiudicazione in asta tendono a conformarsi a quelli di mercato. Non potrebbe essere diversamente. L’esposizione ad un bond di tale longevità è consigliabile a chi può permettersi di privarsi anche per anni della liquidità. Con una duration di 6,21 anni, le perdite teoriche nel caso di disinvestimento anticipato e con rendimenti in rialzo possono essere discrete. Il BTp marzo 2033 non si può considerare un investimento speculativo, ma allo stesso tempo invitiamo alla prudenza quanti disponessero di risparmi limitati e temessero incertezze finanziarie nel loro futuro. Da destinarvi una quota medio-bassa del portafoglio d’investimenti.

giuseppe.timpone@investireoggi.it 

 

Giuseppe Timpone

In InvestireOggi.it dal 2011 cura le sezioni Economia e Obbligazioni. Laureato in Economia Politica, parla fluentemente tedesco, inglese e francese, con evidenti vantaggi per l'accesso alle fonti di stampa estera in modo veloce e diretto. Da sempre appassionato di economia, macroeconomia e finanza ha avviato da anni contatti per lo scambio di informazioni con economisti e traders in Italia e all’estero.
Il suo motto è “Il lettore al centro grazie a una corretta informazione”; ogni suo articolo si pone la finalità di accrescerne le informazioni, affinché possa farsi un'idea dell'argomento trattato in piena autonomia.

Articoli correlati

sul tema OBBLIGAZIONI

rottamazione quinquies
Articolo precedente

Rottamazione quinquies: il trucco legale per scegliere piani di pagamento personalizzati per ogni cartelle