BTp a 7 anni, scadenza marzo 2033: offre una buona cedola, ma ha un difetto

Ci sarà anche una scadenza a 7 anni all’asta di giovedì 12 febbraio. E’ il BTp 15 marzo 2033 (ISIN: IT0005689994), la cui prima emissione risale allo scorso gennaio. Avvenne attraverso un collocamento sindacato con esito record per un solo titolo di stato in Italia e per il complesso dell’operazione (c’era anche la riapertura del BTp Green 2046). Solo il recente collocamento del nuovo BTp a 15 anni lo ha battuto con ordini per 157 miliardi di euro contro i 150 miliardi di poche settimane prima. Il regolamento delle sottoscrizione è fissato per lunedì 16 febbraio.

BTp marzo 2033, cedola corta tra un mese

Il BTp marzo 2033 presenta una durata di 7 anni, che è al limite del range preferito dagli investitori retail.

Offre una cedola annuale lorda del 3,15%, corrisposta con cadenza semestrale ad ogni 15 marzo e 15 settembre dell’anno. Dunque, chi vi investe 1.000 euro, riceve in pagamento 31,50 euro lordi ogni anno, pari a 27,56 euro netti. E non è affatto male con un tasso d’inflazione italiana per il momento ben sotto il target del 2%.

Tra poco più di un mese ci sarà lo stacco della prima cedola “corta”: 0,513398%. Trattasi di 5,13 euro per ogni 1.000 euro nominali, che al netto dell’imposta del 12,5% scendono a 4,49 euro. A partire dal prossimo 15 settembre la cedola semestrale sarà sempre piena e pari a 1,575% (15,75 euro lordi o 13,78 euro netti). E questo fino alla scadenza. L’eccezione del prossimo mese è dovuta al fatto che l’emissione è avvenuta il 15 gennaio scorso e fino al 15 marzo saranno intercorsi 59 giorni su un semestre di 181 giorni. Dunque, l’obbligazionista avrà diritto a percepire solo la quota parte della cedola semestrale.

Sovrapprezzo sul mercato secondario

Torniamo alle condizioni di mercato. Attualmente, una cedola del 3,15% risulta attraente per una scadenza settennale. Ed è per questo che la quotazione del BTp marzo 2033 tratta sopra la pari: 100,73. Un difettuccio, se volete. Significa che l’acquirente dovrà sborsare 1.007,30 euro per inserire in portafoglio un lotto minimo di 1.000 euro nominali. Questo sovrapprezzo determina un calo del rendimento rispetto alla cedola. E riduce il flusso di cassa netto che l’investitore incasserà nel primo anno di possesso del bond. E’ così che ragiona l’investitore retail, a differenza del mercato istituzionale.

Quota minoritaria in portafoglio prudente

I prezzi di aggiudicazione in asta tendono a conformarsi a quelli di mercato. Non potrebbe essere diversamente. L’esposizione ad un bond di tale longevità è consigliabile a chi può permettersi di privarsi anche per anni della liquidità. Con una duration di 6,21 anni, le perdite teoriche nel caso di disinvestimento anticipato e con rendimenti in rialzo possono essere discrete. Il BTp marzo 2033 non si può considerare un investimento speculativo, ma allo stesso tempo invitiamo alla prudenza quanti disponessero di risparmi limitati e temessero incertezze finanziarie nel loro futuro. Da destinarvi una quota medio-bassa del portafoglio d’investimenti.

giuseppe.timpone@investireoggi.it