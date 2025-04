Cos’è successo al BTp 2051 dall’emissione del 2020 e cosa offre ora

Non è uno dei titoli di stato più tradati e offre il più forte sconto all’acquisto insieme al BTp 2072, pur essendo per durata inferiore di una ventina di anni. Il BTp 1 settembre 2051 con cedola 1,70% (ISIN: IT0005425233) è risalito oggi a 60 centesimi per la prima volta dopo 5 settimane. Resta ben sotto i massimi recenti toccati a dicembre, quando la quotazione aveva superato i 68 centesimi. Chi lo acquista in questo momento, può contare su una cedola netta effettiva di quasi il 2,50%. Sarà pure non alta, ma comunque superiore all’inflazione attuale e persino prevista per la media dei prossimi anni. Anche senza disinvestire per capitalizzare da un’eventuale risalita dei prezzi, può fare incassare un flusso di reddito sufficiente.

Perdite elevate dall’emissione

Certo è anche che il BTp 2051 non è stato sinora un affare per gli investitori della prima ora. Il bond venne emesso dal Tesoro alla fine di ottobre del 2020, in piena pandemia e quando i rendimenti di mercato viaggiavano sui minimi storici in tutta Europa (e non solo). Di fatto, la scadenza italiana a 30 anni offrì in partenza intorno all’1,75% contro il 4,25% attuale. Il rendimento si è impennato e, chiaramente, la quotazione è implosa. Da un massimo di 107 agli inizi del 2021, toccava il fondo a circa 50 centesimi nell’ottobre del 2023.

Chi comprò il BTp 2051 all’emissione, oggi non può neanche sperare di recuperare le grosse perdite patite con un’improvvisa esplosione dei prezzi. In primis, perché è remota la probabilità che avvenga. Secondariamente, perché l’entità del contraccolpo è stata grossa. Dal debutto sul mercato e con godimento retrodatato all’1 settembre 2020 le cedole sono state per meno del 7% del capitale impiegato, al netto dell’imposizione fiscale. Nel frattempo, l’inflazione italiana ha superato il 19%.

In termini reali, un pesante circa -12,3%.

Alta duration, bond speculativo

Se l’investitore volesse oggi rivendere il BTp 2051, perderebbe quasi il 40% rispetto al prezzo sborsato per acquistarlo all’emissione. Sempre al netto della tassazione, il rendimento reale sarebbe negativo per oltre il 41% includendo le cedole. Una catastrofe. Chi, invece, questo bond lo volesse acquistare oggi, potrebbe confidare sull’alta “duration” di oltre 19 anni. Quando i rendimenti scendono, i prezzi in questi casi s’impennano rapidamente. Il fatto è che i bond lunghi non stanno reagendo esattamente così al taglio dei tassi di interesse della Banca Centrale Europea. Se ne stanno avvantaggiando più che altro i bond brevi, poiché tra riarmo europeo e dazi i mercati temono il ritorno strutturale dell’inflazione.

Se il rendimento, però, scendesse dell’1%, la quotazione del BTp 2051 salirebbe sopra 70 centesimi. Le probabilità che avvenga nel medio termine, alla luce delle attuali condizioni macroeconomiche, appaiono basse. Dovremmo riportarci ai livelli di rendimento offerti nell’estate del 2022 con i tassi ancora azzerati. Per quanto da allora siano già passati quasi 3 anni (e i prezzi tendono alla pari con l’avvicinarsi della scadenza), non sembra il caso.

BTp 2051 scambiato per importi medio-bassi

Negli ultimi 6 mesi al 31 marzo scorso gli scambi sul Mercato obbligazionario Telematico di Borsa Italiana sono stati per quasi 3,4 miliardi di euro, corrispondenti a un contratto medio prossimo a 27.400 euro.

Ricordiamo che di BTp 2071 ne sono stati emessi per un controvalore nominale di 17,375 miliardi. In pratica, meno di un quinto del capitale in circolazione è stato scambiato e per importi medio-bassi, segnalando che a comprare e vendere sarebbero stati perlopiù gli investitori individuali.

