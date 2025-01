Bonus psicologo 2025. Più soldi con la legge di bilancio

Con la Legge di Bilancio 2025, il governo aumenta significativamente i fondi destinati al Bonus Psicologo, potenziando la misura per ampliare il numero di beneficiari nel 2025 e negli anni a seguire. Questo intervento riflette un impegno concreto del Governo a promuovere l’accesso equo a cure psicologiche essenziali a tutela della salute mentale.

La Manovra mantenendo fermo il limite di 8 milioni per l’anno 2024, incrementa le risorse a 9,5 milioni per il 2025, 8,5 milioni per il 2026, 9 milioni per l’anno 2027, riportando gli oneri a 8 milioni di euro a annui a

decorrere dal 2028.

Il Bonus psicologo

Il Bonus Psicologo, ex art.1-quater DL 228/2021 è una misura strutturale introdotta per sostenere le spese per il supporto psicologico, rivolta a chi affronta difficoltà emotive o psicologiche. O anche ostacoli economici nell’accesso alle terapie.

La crescente domanda di interventi in salute mentale, aggravata dalla pandemia, ha reso evidente l’importanza di strumenti come questo per tutelare il benessere psico-sociale della popolazione.

Il bonus che si sostanza in un contributo cash erogato dall’INPS per il pagamento di sedute di psicoterapia e’ parametrato alle seguenti fasce ISEE:

ISEE inferiore a 15.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, e’ erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;

il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, e’ erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in per ogni beneficiario; ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, e’ erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;

il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, e’ erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario; ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, e’ erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

Dunque: sono escluse dalla platea dei potenziali beneficiari le persone fisiche con ISEE superiore a 50.000 euro.

Si veda il D.M. 24 novembre 2023.

Come presentare domanda?

La domanda di accesso al beneficio può essere presentata annualmente: accedendo alla piattaforma INPS; a decorrere dalla data individuata dall’INPS e comunicata con un preavviso di almeno trenta giorni; per un periodo non inferiore a sessanta giorni.

Le richieste del bonus psicologo sono separate: anno per anno.

Dunque è possibile richiedere il contributo tramite il portale INPS. Per accedere alla procedura serve una delle seguenti credenziali: un’identità SPID (almeno di Livello 2); CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Il bonus ossia il codice univoco può essere utilizzato entro 270 giorni dal riconoscimento.

Decorso tale termine il codice univoco e’ automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari cui si applicano le medesime scadenze.

Bonus psicologo 2025. Più soldi con la legge di bilancio

Le risorse destinate alla misura sono così individuate: 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

Per l’anno 2023 le domande potevano essere presentate entro il 31 maggio 2024.

Per le domande relative al 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio INPS.

In merito ai fondi disponibili, come da relazione illustrativa della L n°207/2024, Legge di bilancio 2025 :

Per l’anno 2023, il limite massimo di spesa è stato poi incrementato di 5 milioni di euro, in forza dell’articolo 22-bis del D.L. n. 145/2023259 (L. n. 191/2023) e di 4 milioni per l’anno 2024, ai sensi dell’art. 4, comma 8-quater del D.L. n. 215/2023 di proroga dei termini legislativi (L. n. 18/2024). Risorse poi integrate di 2 milioni per il medesimo anno 2024 dal comma 5-bis, art. 11, del

D.L. n. 113/2024260 (L. n. 143/2024).

I decreti ministeriali attuativi finora emanati sono stati il DM 31 maggio 2022, che ha delineato i beneficiari e l’utilizzo e modalità di rimborso del contributo e successivamente il D.M. 24 novembre 2023 che ha riscritto le regole per richiedere il bonus.

Di quanto aumentano le risorse per il bonus psicologo?

Ciò sulla base delle novità introdotte dalla L.n°197/2022. Legge di bilancio 2023.

Grazie alla Legge di bilancio 2025 si arriva a un aumento delle risorse destinate alla misura in parola.

In tal modo viene indirettamente ampliata la platea dei potenziali beneficiari del bonus psicologo 2025.

