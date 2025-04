Canone Rai 2025: ad aprile il primo treno dell’esonero per gli over 75

In arrivo, a fine mese, il primo treno per l’esonero canone RAI 2025 over 75. Prima di addentraci su cose fare per non pagare la tassa, è opportuno ricordare che per il 2025 la tassa su televisore è tornata alla cifra originaria di 90 euro annui, lasciandosi alle spalle la riduzione temporanea a 70 euro introdotta dalla legge di bilancio per il 2024. La misura agevolativa, infatti, non è stata prorogata e, di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2025, i contribuenti si troveranno nuovamente a sostenere l’intero importo annuale del tributo.

Nonostante il ritorno alla tariffa piena, le modalità di pagamento restano invariate. Il canone continua a essere addebitato direttamente nella bolletta elettrica per la maggior parte dei cittadini, mentre coloro che non ricevono la bolletta della luce possono effettuare il pagamento tramite modello F24, mantenendo così un sistema di riscossione centralizzato e accessibile.

L’esonero Canone RAI ultra 75enni: chi ne ha diritto

Tra le agevolazioni più rilevanti confermate figura l’esonero canone Rai over 75, pensato per tutelare i cittadini anziani in condizioni economiche più fragili. Tuttavia, per poter usufruire di tale beneficio, è necessario soddisfare precisi requisiti, che riguardano non solo l’età ma anche la situazione economica e familiare.

Età

Per ottenere l’esonero, è indispensabile aver compiuto 75 anni entro specifiche date, che determinano anche l’entità dell’agevolazione:

Chi raggiunge i 75 anni entro il 31 gennaio 2025 può godere dell’esenzione per tutto l’anno, purché presenti la richiesta entro il 30 aprile 2025.

Chi compie 75 anni tra il 1° febbraio e il 31 luglio 2025 ha diritto all’esonero per il secondo semestre, presentando la domanda entro il 31 luglio 2025.

Reddito

Un altro requisito fondamentale è quello reddituale.

L’esonero spetta soltanto a chi, insieme al coniuge o partner unito civilmente, non supera la soglia di 8.000 euro di reddito complessivo annuo. Il riferimento per questa valutazione è il reddito dichiarato per l’anno d’imposta 2024.

Composizione del nucleo familiare

L’agevolazione non può essere richiesta se, nella stessa abitazione, convivono altre persone oltre al coniuge o partner unito civilmente che possiedano un proprio reddito. Sono però ammessi collaboratori domestici, badanti e colf.

Limitazioni dell’esenzione

L’esonero si applica esclusivamente all’abitazione principale. Se l’interessato possiede altri immobili con televisori, il canone dovrà essere versato per le seconde case, anche in presenza dei requisiti anagrafici e reddituali.

Inoltre, va precisato che l’esonero non viene concesso automaticamente. La sua attivazione richiede la presentazione di una specifica dichiarazione sostitutiva, da compilare utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Chi deve ripresentare la domanda esonero Canone RAI over 75?

Coloro che hanno già ottenuto l’esonero negli anni precedenti non sono tenuti a inoltrare nuovamente la richiesta esenzione canone RAI over 75, a meno che non siano cambiate le condizioni che avevano dato diritto al beneficio.

In caso di variazione, ad esempio un aumento del reddito o un cambiamento nella composizione del nucleo familiare, è obbligatorio inviare una nuova comunicazione utilizzando lo stesso modulo.

Modalità di invio della richiesta esonero canone RAI over 75

Le modalità per presentare il modello domanda esonero over 75 restano le stesse degli anni passati.

L’interessato può scegliere tra diverse opzioni, a seconda delle proprie esigenze:

Consegna diretta: il modulo può essere portato a mano in qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Posta elettronica certificata (PEC): è possibile inviare la richiesta in formato digitale, firmata digitalmente, all’indirizzo [email protected].

Raccomandata: la dichiarazione può essere spedita tramite plico raccomandato, senza busta, a questo indirizzo:

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE 1 DI TORINO –

UFFICIO CANONE TV – Casella postale 22 – 10121 TORINO

Questa flessibilità nelle modalità di trasmissione consente a tutti, anche a chi ha difficoltà a spostarsi, di accedere all’agevolazione con maggiore semplicità.

Riassumendo