Bonus nuovi nati. Per alcuni la domanda scade il 16 giugno

Entro pochi giorni scatterà il termine ultimo fissato dall’INPS per accedere al Bonus “Nuovi Nati”—un contributo da 1.000 euro introdotto dalla legge di Bilancio 2025 e disciplinato dalla circolare INPS n. 76/2025.

Il conto alla rovescia verso il 16 giugno è già iniziato: superata quella data, la possibilità di beneficiare dell’agevolazione si estinguerà definitivamente, lasciando senza tutela chi non avrà presentato la domanda in tempo.

Vediamo chi nello specifico dovrà rispettare la deadline del 16 giugno.

Il Bonus nuovi nati

Il bonus nuovi nati è un contributo cash introdotto dalla Legge n°207/2024, Legge di bilancio 2025 con l’obiettivo dichiarato di alleggerire sin da subito le spese che accompagnano arrivo o accoglienza di un bambino e di farlo con una procedura snella, tutta telematica.

La misura, introdotta con la legge di Bilancio 2025, si rivolge ai genitori (naturali, adottivi o affidatari pre-adottivi) di figli nati o entrati in famiglia dal 1° gennaio 2025 in poi.

L’assegno spetta ai cittadini italiani e UE residenti in Italia, e ai cittadini extra-UE purché titolari di permesso di soggiorno UE per lungo periodo o di un permesso unico di lavoro/ricerca superiore a 6 mesi.

Occorre un ISEE minorenni non superiore a 40.000 €; l’Assegno Unico non viene conteggiato nel calcolo.

Il bonus prevede un accredito unico di 1.000 euro, esentasse.

L’INPS eroga la somma nel mese successivo all’accoglienza del minore, sfruttando i dati già in possesso delle amministrazioni per ridurre i tempi di liquidazione.

Con la circolare n°76/2025, l’INPS ha svelato tutti i particolari della misura Bonus nuovi nati. Si veda anche il messaggio INPS n°1303 2025.

Nel complesso: il contributo è riconosciuto a favore del genitore di un minore nato, in affido preadottivo o adottato dal 1° gennaio 2025, con un valore ISEE per prestazioni ai minorenni non superiore ai 40mila euro.

Come presentare l’istanza

Ci sono tre canali per presentare istanza di bonus nuovi nati:

Portale INPS – servizio “Bonus nuovi nati”; accesso con SPID, CIE o CNS.

Patronati – invio assistito senza costi per il richiedente.

Contact Center Multicanale – numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 da mobile.

Una release dell’App INPS Mobile integrerà a breve la funzione, semplificando ulteriormente la procedura.

Tabella riassuntiva – Bonus Nuovi Nati 2025

Elemento Dettagli Importo 1.000 € una tantum per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 Beneficiari Genitori di figli nati, adottati o in affido preadottivo dal 1° gennaio 2025 Requisiti di cittadinanza e residenza Cittadini italiani, UE o cittadini extra UE con permesso di lungo periodo / lavoro >6 mesi o ricerca >6 mesi, residenti in Italia Requisito economico ISEE minorenni del nucleo familiare non superiore a 40.000 € (assegno unico escluso dal calcolo) Scadenza ordinaria 60 giorni dalla nascita/ingresso del minore in famiglia Scadenza straordinaria 2025 Per eventi tra 1° gennaio e 17 aprile 2025 la domanda va presentata entro il 16 giugno 2025 Modalità di presentazione Portale INPS (“Utilizza il servizio”), Contact Center, Patronati; prossimamente App INPS Mobile Riferimenti normativi Legge 30 dicembre 2024 n. 207, art. 1 commi 206‑208; Circolare INPS n. 76/2025 (14 aprile 2025)

Bonus nuovi nati. Per alcuni la domanda scade il 16 giugno

La domanda per richiedere il bonus deve essere presentata entro termini precisi.

Infatti, a pena di decadenza, l’istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di nascita, ovvero dalla data di ingresso in famiglia del minore.

Per gli eventi verificatisi prima del 17 aprile 2025 (data di apertura del servizio per la presentazione della domanda di Bonus nuovi nati), la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 16 giugno 2025.

Dunque, dovranno rispettare tale data i genitori (naturali, adottivi o affidatari pre-adottivi) di figli nati o entrati in famiglia dal 1° gennaio 2025 al 16 aprile 2025.

A tal fine, di ricorda che il servizio “Bonus nuovi nati” per la presentazione delle relative domande è attivo dal 17 aprile:

Il servizio è accessibile sul sito dell’Istituto, www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale, SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS, nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti”; una volta autenticati è sufficiente selezionare la prestazione “Bonus nuovi nati”.

La richiesta deve essere presentata da uno dei genitori conviventi

Il bonus può essere richiesto, in alternativa tra loro, da uno dei genitori.

Nel caso di genitori non conviventi il Bonus in argomento può essere richiesto dal genitore che convive con il figlio nato, adottato o in affido preadottivo.

Per il genitore incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore di quest’ultimo che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al genitore del nuovo nato.

Il genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare direttamente online una delega a proprio nome per l’esercizio dei diritti del figlio minore (cfr. il messaggio n. 171 del 13 gennaio 2022).

Riassumendo.