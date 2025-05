L’ISEE è lo strumento fondamentale per prendere bonus, agevolazioni e prestazioni per famiglie e singoli. Non ci sono bonus o agevolazioni che non hanno nell’ISEE lo strumento utile. E per ISEE ci riferiamo a quello in corso di validità che per il 2025 è quello del 2024. Ad ogni misura c’è una soglia ISEE da rispettare. Ma quali sono i limiti ISEE 2025 che vanno considerati per alcune delle misure più popolari che si possono sfruttare?

Bonus ISEE, quali si possono richiedere e con che importo dell’ISEE 2025?

Non è ancora stata prevista una nuova ricarica per la Carta Dedicata a Te 2025, ma lo strumento ormai è definitivamente approvato e confermato anche per il 2025.

Quindi presto sarà il momento di ricevere una nuova ricarica per chi l’ha sfruttata già lo scorso anno. Oppure sarà il momento di entrare per la prima volta tra i beneficiari della misura. Ma che ISEE serve? Per la Carta Dedicata a Te ci vuole un ISEE inferiore a 15.000 euro. Non è la stessa cosa anche se spesso la si confonde, ma alla Carta Dedicata a Te si affianca pure la Carta Acquisti 2025, anche essa con dei limiti ISEE 2025 da rispettare.

La misura è rivolta a soggetti con almeno 65 anni di età o a famiglie con figli al di sotto dei 3 anni. In questo caso l’ISEE non deve essere superiore agli 8.000 euro.

Ecco quando l’ISEE abbassa le spese della famiglia

Quale è una delle voci di spesa che maggiormente influiscono sui bilanci familiari? Sicuramente questa voce è quella relativa alle bollette delle utenze domestiche. E grazie all’ISEE esiste un modo per ridurre la spesa della famiglie.

In questo caso parliamo del Bonus sociale sempre legato all’ISEE 2025. Nel 2025 per accedere a questo genere di aiuto per le famiglie, è necessario avere un ISEE non superiore a 9.530 euro che diventa non superiore a 20.000 euro per le famiglie che hanno almeno quattro figli a carico. I figli possono dare diritto a delle agevolazioni. Lo dimostra la differenza che c’è sui bonus sociali o la carta acquisti per figli sotto i 3 anni di età. Ma esiste pure l’assegno di maternità dei comuni, misura destinata alle madri che essendo non lavoratrici o disoccupate non hanno le tutele della maternità obbligatoria. L’ISEE 2025 da non superare per godere di questa agevolazione è pari a 20.221 euro.

Per i figli le agevolazioni sono tante così come i Bonus ISEE 2025

Figli e agevolazioni con ISEE dicevamo. E come non parlare della principale misura a sostegno delle famiglie con prole? Parliamo naturalmente dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico fino ai 21 anni di età. Questa è una misura che però non ha nell’ISEE uno strumento necessario per il diritto all’Assegno bensì per commisurare l’importo del trattamento mensile spettante a figlio. L’Assegno Unico e Universale è erogato dall’INPS e varia in base a precise soglie ISEE. Per chi ha un ISEE fino a 17.227,33 euro infatti, ecco l’importo massimo spettante che è pari per l’anno 2025 a 201 euro al mese per figlio minorenne.

Poi man mano che sale l’ISEE scende l’importo, fino ad arrivare a 57 euro che è la cifra minima prevista, per chi ha un ISEE sopra i 45.939,56 euro. Stesso ragionamento per i figli maggiorenni ma fino a 21 anni di età se a carico. Infatti sempre in base alle soglie ISEE 2025 prima citate, l’importo massimo a figlio è di 97,70 euro mentre quello minimo è di 28,70 euro.