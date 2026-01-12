Dal 2000 il tuo quotidiano indipendente su Economia, Mercati, Fisco e Pensioni
Oggi: 12 Gen, 2026
··

Bond Romania 2045 (6,50%): premio per il rischio o trappola per gli investitori?

La Romania nell'ottobre scorso emise un bond a 20 anni con cedola 6,50%, che ancora oggi si compra sotto la pari. Analisi macroeconomica.
di
5 minuti fa
3 minuti di lettura
Bond Romania 2045
Bond Romania 2045 © Investireoggi.it

Poco più di tre mesi fa, agli inizi dell’ottobre scorso la Romania emise bond in euro per 4 miliardi in tre tranche. La più lunga fu di 20 anni per l’importo di 1 miliardo, trattandosi della scadenza 7 ottobre 2045 (ISIN: XS3200176298). Gli investitori italiani abituati a spulciare oltre confine per scovare qualche rendimento interessante, di certo avranno notato l’alta cedola offerta dal titolo: 6,50%. Il BTp a 20 anni offriva in quei giorni il 4,15%. E non c’è rischio di cambio. Poiché in economia i pasti gratis non esistono, prima di avventurarsi nello shopping obbligazionario è sempre bene fare un’analisi ponderata su benefici e costi.

Bond Romania 2045 ad alto rendimento

Il bond in euro della Romania a 20 anni si acquista ancora oggi sotto la pari, per l’esattezza a meno di 99,30 centesimi sul Mercato obbligazionario Telematico di Borsa Italiana. Offre, quindi, un rendimento lordo superiore al 6,55% e netto in area 5,75%. Paga gli interessi con periodicità annuale, per cui l’investitore dovrà attendere fino al 7 ottobre prossimo per incassare la prima cedola da 65 euro lordi per ogni 1.000 euro di capitale nominale.

Rating sull’orlo dell’area junk

Perché interessi così alti? A causa del rischio di credito. Le agenzie di rating assegnano giudizi medio-bassi ai titoli del debito rumeno: BBB- per S&P e Fitch, Baa3 per Moody’s e tutte con outlook “negativo”. Significa che ci sono buone probabilità che vengano declassati a “junk” o “spazzatura”, un fatto che renderebbe i bond della Romania speculativi, in balia degli hedge fund e con un mercato degli scambi poco liquido. In sé, il debito sembra basso: meno del 60% del Pil a fine 2025 e atteso dai principali organismi internazionali pubblici e privati al 62-63% per quest’anno.

Deficit altissimo

Ma la situazione fiscale è un disastro. Il deficit per lo scorso anno dovrebbe essersi attestato sopra l’8%, forse fino all’8,5%. E nel 2026 scenderebbe tra il 6,1% e il 6,5%. La strada per il rientro sotto il tetto massimo del 3%, previsto dal Patto di stabilità, appare lunga. Bucarest ha negoziato con la Commissione europea un percorso di 7 anni, tutt’altro che semplice da implementare.

Meno di un anno fa e dopo mesi di tensioni interne fortissime ed elezioni presidenziali annullate dalla Corte Costituzionale, si è formato un governo filo-UE capeggiato da Ilie Bolojan. Alla presidenza è arrivato a sorpresa il liberale Nicusor Dan, ex sindaco della capitale. La maggioranza che sostiene il primo è fragile sia in Parlamento che tra i cittadini. Le larghe intese hanno consentito il varo di una manovra di bilancio “lacrime e sangue” con aumenti di IVA, accise, imposte sui dividendi e della base imponibile su cui versare i contributi sanitari, provvedendo al contempo congelamento di stipendi pubblici e pensioni.

Nodo riserve e bassa crescita

Gli investitori per il momento stanno concedendo tempo e fiducia. L’emissione di ottobre è andata molto bene con ordini per 17,5 miliardi, quasi 4,5 volte l’importo offerto. I rendimenti sovrani in valuta locale ed euro sono scesi, altro segnale che il sentiment è leggermente migliorato rispetto ai mesi più acuti della crisi politica tra fine 2024 e primavera del 2025.

Restano i fattori di debolezza. Le riserve valutarie risultano sufficienti a coprire oltre 5 mesi di importazioni, un indicatore robusto per un’economia emergente. D’altra parte, a circa una settantina di miliardi di euro devono coprire un debito estero a breve termine sopra i 55 miliardi di dollari.

Perché è importante? I bond in euro della Romania sono formalmente debito estero per l’emittente, il quale non fa parte dell’euro. Il cambio con il leu è fisso da anni, cosa che consente ampia stabilità macroeconomica. Se la crisi fiscale innescasse forti deflussi dei capitali, tuttavia, le istituzioni rumene si troverebbero a scegliere tra svalutazione del cambio e ristrutturazione del debito. Contribuisce al quadro fosco anche la bassa crescita dell’economia. Il Pil sarebbe cresciuto di appena lo 0,7% nel 2025 e per quest’anno non andrebbe oltre l’1% o giù di lì. Come se non bastasse, l’inflazione ancora vicina al 10% non consente alla banca centrale di tagliare i tassi di interesse dal 6,50% attuale. Ciò grava negativamente sia sui conti pubblici, tenendo alta la spesa per interessi, sia sull’economia in generale.

Bond Romania in euro in portafoglio, a certe condizioni

I bond in euro della Romania non vanno né scartati nel loro insieme, né inseriti in portafoglio in base al solo rendimento offerto. Possono farne parte per una quota minoritaria, a patto di essere consapevoli dei rischi. Per gli investitori più attenti alla stabilità sarebbe opportuno concentrarsi sulle scadenze medio-brevi, non certo poco generosi. La scadenza in euro di maggio 2030 rende ancora il 4%. Il tratto lungo della curva va considerato solo se si dispone di liquidità “in eccesso”, di cui non occorre reimpossessarsi nei prossimi anni. Le scadenze del 2044, 2049 e 2050 sono alcuni esempi di alte cedole e bassi prezzi a cui guardare se si è disposti a correre un rischio più alto.

giuseppe.timpone@investireoggi.it 

 

Giuseppe Timpone

In InvestireOggi.it dal 2011 cura le sezioni Economia e Obbligazioni. Laureato in Economia Politica, parla fluentemente tedesco, inglese e francese, con evidenti vantaggi per l'accesso alle fonti di stampa estera in modo veloce e diretto. Da sempre appassionato di economia, macroeconomia e finanza ha avviato da anni contatti per lo scambio di informazioni con economisti e traders in Italia e all’estero.
Il suo motto è “Il lettore al centro grazie a una corretta informazione”; ogni suo articolo si pone la finalità di accrescerne le informazioni, affinché possa farsi un'idea dell'argomento trattato in piena autonomia.

Articoli correlati

sul tema OBBLIGAZIONI

Prezzi del petrolio stabili, malgrado l'Iran
Articolo precedente

Petrolio tra rischio Iran e surplus globale: perché i prezzi non decollano