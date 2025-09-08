Dal 2000 il tuo quotidiano indipendente su Economia, Mercati, Fisco e Pensioni
Oggi: 08 Set, 2025
··

Bitcoin e criptovalute: Cryptosmart conferma il lancio dal 1° gennaio 2026 del regime amministrato con sostituto d’imposta 

Cryptosmart annuncia che offrirà il servizio di regime amministrato ai clienti che investono in criptovalute sulla sua piafforma exchange.
di
45 minuti fa
2 minuti di lettura
Cryptosmart offre il servizio di regime amministrato
Cryptosmart offre il servizio di regime amministrato © Licenza Creative Commons

Cryptosmart, l’exchange di criptovalute 100% italiano, conferma ufficialmente che a partire dal 1° gennaio 2026 assumerà il ruolo di sostituto d’imposta, offrendo ai propri clienti la possibilità di richiedere l’applicazione del regime fiscale amministrato.

Grazie a questa novità, la piattaforma provvederà direttamente a calcolare e versare le imposte dovute sulle plusvalenze realizzate, eliminando per gli utenti la complessità della gestione fiscale e riducendo il rischio di errori o omissioni. Per i nuovi iscritti, il servizio sarà disponibile già da settembre 2025, mentre per gli attuali clienti l’attivazione avverrà dal 1° gennaio 2026.

 

Interpello e chiarimenti fiscali

La decisione di Cryptosmart arriva in seguito al parere favorevole dell’Agenzia delle Entrate (Interpello n. 135/2025), che ha fornito indicazioni definitive sul calcolo di plusvalenze e minusvalenze in diverse situazioni operative.

L’interpello, presentato direttamente da Cryptosmart, ha chiarito i seguenti punti chiave:

  1. Trasferimenti verso wallet personali
    Un exchange può non determinare la plusvalenza solo se il cliente fornisce prove documentali di essere l’effettivo titolare del wallet di destinazione (chiavi pubbliche, screenshot della dashboard o evidenze tecniche). Semplici autodichiarazioni non sono ritenute valide.

  2. Uscita dal regime amministrato
    In caso di revoca, l’intermediario resta responsabile fino al 31 dicembre dell’anno di uscita, fornendo al cliente il valore di carico e le minusvalenze residue, compensabili entro i quattro periodi d’imposta successivi.

  3. Cripto in ingresso da altri wallet o exchange
    Se la provenienza degli asset non è documentata, l’intermediario deve attribuire costo zero, con conseguente tassazione integrale della somma alla rivendita.

  4. Successioni e donazioni

    • Successioni: il valore di costo è quello dichiarato o accertato ai fini dell’imposta di successione.

    • Donazioni: si eredita il costo storico del donante; in assenza di prove, il valore è considerato zero.

  5. Metodo di calcolo: costo medio ponderato
    Obbligo di utilizzare il costo medio ponderato per ogni categoria omogenea di asset con la stessa denominazione.

Queste regole puntano a ridurre le zone d’ombra fiscali e ad aumentare la tracciabilità delle operazioni, richiedendo documentazione verificabile per ogni movimentazione.

 

Implicazioni per gli utenti

Con l’ingresso di Cryptosmart come sostituto d’imposta:

  • Nessun calcolo manuale delle imposte: sarà la piattaforma a occuparsene.

  • Riduzione dei rischi fiscali grazie alla gestione centralizzata.

  • Possibilità di compensare le minusvalenze nei quattro anni successivi, secondo normativa.

  • Necessità di conservare documentazione per ogni operazione di trasferimento o ricezione di asset.

 

📢 Il commento del CEO

«L’introduzione del regime amministrato con Cryptosmart come sostituto d’imposta rappresenta un passo decisivo per semplificare la vita fiscale dei nostri clienti. Vogliamo offrire un servizio sicuro, trasparente e conforme alla normativa italiana, rafforzando il nostro impegno a essere l’exchange di riferimento per gli investitori in criptovalute nel nostro Paese.»
— Alessandro Ronchi, CEO di Cryptosmart

 

📌 PROMO LANCIO:

Ottieni il servizio Regime Fiscale Amministrato gratuito a vita, anziché al costo di € 49,90 l’anno se entro il 31 ottobre 2025:

  • trasferisci criptovalute per un valore complessivo di almeno € 1.000 dal tuo account presso un altro exchange al tuo account presso Cryptosmart,

oppure

  • effettui un acquisto di criptovalute per un valore complessivo di almeno € 1.000 sulla piattaforma Cryptosmart

La scelta se aderire al servizio Regime Fiscale Amministrato oppure scegliere di pagare le imposte in regime dichiarativo in autonomia è a tua discrezione e quindi non rappresenta un obbligo.

Il servizio di regime amministrato sarà attivo a partire dal 1° gennaio 2026.

Giuseppe Timpone

In InvestireOggi.it dal 2011 cura le sezioni Economia e Obbligazioni. Laureato in Economia Politica, parla fluentemente tedesco, inglese e francese, con evidenti vantaggi per l'accesso alle fonti di stampa estera in modo veloce e diretto. Da sempre appassionato di economia, macroeconomia e finanza ha avviato da anni contatti per lo scambio di informazioni con economisti e traders in Italia e all’estero.
Il suo motto è “Il lettore al centro grazie a una corretta informazione”; ogni suo articolo si pone la finalità di accrescerne le informazioni, affinché possa farsi un'idea dell'argomento trattato in piena autonomia.

Articoli correlati

sul tema ECONOMIA

anticipo pensione
Articolo precedente

Andare in pensione in anticipo senza perdere soldi è possibile? Ecco la risposta

Naspi stagionali, niente da fare dopo le dimissioni.
Articolo seguente

Niente Naspi dopo la stagione estiva, ecco chi subisce le nuove regole della disoccupazione INPS