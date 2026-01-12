Barclays Fast Cash Collect XS3230752639: Cedola del 2% mensile e protezione fino al -45%

Barclays propone una soluzione strutturata caratterizzata da una cedola condizionata del 2% con cadenza mensile accompagnata da effetto memoria, una protezione del capitale che tollera perdite fino al 45%, e un sistema di rimborso anticipato mensile con soglia decrescente progressiva. Il certificato è costruito su quattro titoli europei e offre la combinazione di rendimenti cedolari significativi con una struttura autocall particolarmente favorevole.

Il prodotto seleziona come sottostanti Kering, ThyssenKrupp, BBVA e STMicroelectronics, con scadenza fissata a 12 mesi. Si presenta come opzione per investitori interessati a esposizione verso comparti strategici del tessuto economico europeo, utilizzando uno strumento orientato all’uscita rapida e alla produzione di flussi di cassa periodici.

Dati tecnici del prodotto

ISIN XS3230752639 Emittente Barclays Bank PLC Durata 12 mesi (scadenza 25 gennaio 2027) Cedola Mensile 2% (24% su base annua) Barriera Cedole 60% Barriera Capitale 55%

Composizione del Basket: Blue Chip del Continente Europeo

Il certificato è ancorato a quattro società di primaria importanza quotate sui mercati europei, rappresentative di settori portanti dell’economia del continente.

La selezione dei quattro titoli è avvenuta in una fase particolare per queste società, che durante il 2024 hanno tutte subito notevoli ribassi dai livelli massimi, determinando possibili occasioni di ingresso a quotazioni più convenienti rispetto ai picchi precedenti.

Kering

Borsa: Euronext Paris

Conglomerato mondiale del lusso con un portfolio di brand iconici quali Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta e Balenciaga. Con un’esperienza superiore ai 50 anni e una capitalizzazione che supera i 38 miliardi di euro, Kering costituisce uno dei cardini del comparto lusso europeo. L’azione ha registrato un significativo arretramento nel corso del 2024 (-40% dai picchi), riportando le valutazioni su livelli più accessibili.

Il nuovo team manageriale guidato da Luca De Meo sta attuando un programma di rilancio concentrato sul recupero della redditività e sulla valorizzazione del portafoglio marchi.

ThyssenKrupp AG

Borsa: Xetra

Storico gruppo industriale tedesco con oltre 140 anni di attività, operativo nei comparti acciaio, automotive, ingegneria industriale e tecnologie per l’idrogeno verde. Con approssimativamente 86.000 collaboratori e una capitalizzazione di 6,3 miliardi di euro, ThyssenKrupp sta attraversando una fase di profonda riorganizzazione per adeguarsi alle sfide della transizione energetica. Il titolo beneficia del supporto governativo tedesco e dell’incremento della spesa in difesa europea, settori nei quali il gruppo vanta competenze consolidate.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)

Borsa: Bolsa de Madrid

Uno dei principali istituti bancari spagnoli con significativa presenza internazionale, particolarmente in Spagna, Messico e Turchia. Con una capitalizzazione superiore ai 60 miliardi di euro, BBVA combina un solido business retail con operazioni di corporate banking e servizi finanziari specializzati. Il gruppo beneficia dell’attuale scenario di tassi di interesse elevati che sostiene la redditività, e presenta coefficienti patrimoniali robusti (CET1 ratio oltre il 13%) insieme a una politica di distribuzione dividendi attraente con rendimenti superiori al 7%.

STMicroelectronics NV

Borsa: Borsa Italiana/Euronext Paris

Leader europeo nel settore dei semiconduttori con oltre 50.000 dipendenti e una capitalizzazione di circa 22 miliardi di euro. STMicroelectronics è partner tecnologico di riferimento per l’industria automotive nella transizione verso l’elettrificazione, e mantiene posizioni di leadership in segmenti chiave come IoT, intelligenza artificiale e power management.

Il titolo ha subito un arretramento del 47% nel 2024 a causa del ciclo settoriale negativo dei semiconduttori, ma le prospettive di medio termine rimangono supportate dal piano europeo Chips Act; e dalla crescente domanda di componenti per veicoli elettrici e applicazioni AI.

Merito Creditizio e Solidità dell’Emittente

Il certificato viene emesso da Barclays Bank PLC, soggetto che gode di rating creditizi elevati assegnati dalle principali agenzie: Moody’s A2 (Outlook Stabile), S&P A- (Outlook Stabile) e Fitch A- (Outlook Stabile). Questi rating attestano un’elevata qualità creditizia e confermano la solidità finanziaria del gruppo bancario britannico, parte del Gruppo Barclays con oltre 330 anni di storia e presenza in oltre 40 paesi.

Cedole Condizionate con Meccanismo di Memoria

Coupon Mensile del 2% (24% su Base Annua)

Il certificato prevede l’erogazione di cedole condizionate mensili pari al 2% del nominale (corrispondenti a EUR 2 per certificato da EUR 100), equivalenti a un rendimento annualizzato del 24%.

La cedola mensile viene erogata qualora, alla data di rilevazione, tutti e quattro i titoli quotino pari o superiori al 60% del loro livello iniziale.

Meccanismo di Memoria: Recupero delle cedole non erogate

Qualora in un determinato mese la condizione della cedola non venga soddisfatta, il premio non viene corrisposto in quel periodo.

Tuttavia, non viene perduto definitivamente.

Nel momento in cui la condizione verrà nuovamente rispettata in un mese successivo, l’investitore riceverà tutte le cedole arretrate accumulate oltre alla cedola corrente.

Esempio pratico

Se per 3 mesi consecutivi la barriera cedola non viene superata e al 4° mese la condizione viene soddisfatta, l’investitore riceverà:

8% del nominale (EUR 8) = cedola del 4° mese + recupero dei 3 mesi precedenti

Questo meccanismo garantisce che, qualora alla scadenza il prodotto non venga rimborsato anticipatamente, l’investitore riceverà tutte le cedole mensili per l’intera durata del certificato, a condizione che alla scadenza la condizione sia rispettata.

Sistema di Rimborso Anticipato (Autocall) con Riduzione Progressiva della Soglia

A partire dal primo mese e successivamente con cadenza mensile, il certificato viene monitorato per verificare la possibilità di rimborso anticipato. La caratteristica distintiva di questo prodotto è il meccanismo di riduzione progressiva particolarmente pronunciato, che prevede un abbassamento della barriera autocall del 3% mensile, incrementando significativamente le probabilità di rimborso anticipato con il trascorrere dei mesi.

Condizioni per l’Autocall

Il certificato viene rimborsato automaticamente al 100% del nominale (EUR 100 per certificato) qualora, alla data di osservazione mensile, tutti e quattro i titoli quotino pari o superiori alla Barriera Autocall.

Calendario delle Barriere Autocall

Mese Data Osservazione Barriera Autocall Data Pagamento 1 16 febbraio 2026 98% 23 febbraio 2026 2 16 marzo 2026 95% 23 marzo 2026 3 16 aprile 2026 92% 23 aprile 2026 4 18 maggio 2026 89% 25 maggio 2026 5 16 giugno 2026 86% 23 giugno 2026 6 16 luglio 2026 83% 23 luglio 2026 7 17 agosto 2026 80% 24 agosto 2026 8 16 settembre 2026 77% 23 settembre 2026 9 16 ottobre 2026 74% 23 ottobre 2026 10 16 novembre 2026 71% 23 novembre 2026 11 16 dicembre 2026 68% 23 dicembre 2026 12 18 gennaio 2027 65% 25 gennaio 2027

Vantaggi del Rimborso Anticipato

In caso di attivazione dell’autocall:

L’investitore riceve il 100% del capitale investito

Viene corrisposta anche l’eventuale cedola condizionata maturata per quel mese

Tutte le cedole in memoria accumulate vengono corrisposte

Questa funzionalità riduce la vita attesa del prodotto e permette di beneficiare rapidamente di un eventuale andamento laterale o positivo dei sottostanti. Il meccanismo particolarmente pronunciato (barriera che scende dal 98% al 65% in 12 mesi) è significativamente più aggressivo rispetto agli standard di mercato, dove tipicamente le barriere partono dal 100% e scendono dell’1% mensile.

Protezione del Capitale a Scadenza

Barriera di Protezione al 55%

A scadenza (25 gennaio 2027), qualora il certificato non sia stato rimborsato anticipatamente, la protezione del capitale dipende dalla performance del titolo peggiore tra i quattro sottostanti:

Scenario 1 Protezione Attiva:

Qualora tutti e quattro i titoli quotino pari o superiori al 55% del loro livello iniziale:

Rimborso del 100% del capitale (EUR 100)

Più l’eventuale ultima cedola condizionata maturata

Scenario 2 Partecipazione alla Perdita:

Qualora almeno un titolo quoti sotto il 55% del livello iniziale (Knock-In Barrier):

Il capitale rimborsato sarà: EUR 100 × (100% + Performance del titolo peggiore)

L’investitore subirà una perdita proporzionale alla performance negativa del titolo peggiore

Esempi di Rimborso a Scadenza

Caso A Protezione del Capitale:

Kering: -30% rispetto al livello iniziale (ancora sopra il 55%)

ThyssenKrupp: +10%

BBVA: -20% (ancora sopra il 55%)

STMicroelectronics: -40% (ancora sopra il 55%)

Risultato: Rimborso di EUR 100 (100% del capitale)

Caso B Partecipazione alla Perdita:

Kering: -60% rispetto al livello iniziale (sotto il 55%)

ThyssenKrupp: -50% (sotto il 55%)

BBVA: +5%

STMicroelectronics: -30%

Titolo peggiore: Kering con -60%

Risultato: EUR 100 × (100% – 60%) = EUR 40 per certificato

Perdita: 60% del capitale

Profilo di Rischio

Rischi Principali

Rischio Capitale

Il capitale investito non è garantito. In caso di ribasso significativo di uno o più titoli sottostanti sotto la barriera del 55% del livello iniziale, l’investitore può subire perdite rilevanti, proporzionali alla performance negativa del titolo peggiore. Nei casi più estremi, è teoricamente possibile la perdita totale del capitale investito. La protezione condizionata del capitale opera solo se tutti i sottostanti rimangono sopra il 55% del loro valore iniziale alla data di valutazione finale.

Rischio Emittente

L’investitore è esposto al rischio di credito di Barclays Bank PLC. In caso di default, insolvenza o difficoltà finanziarie dell’emittente, l’investitore potrebbe subire perdite parziali o totali sul proprio investimento, indipendentemente dalla performance dei sottostanti. Nonostante gli elevati rating creditizi (A2/A- dalle principali agenzie), il rischio di controparte rimane presente per tutta la durata del certificato.

Rischio di Liquidità

Anche in presenza di quotazione su EuroTLX, potrebbe essere difficile o impossibile vendere i certificati prima della scadenza, oppure la vendita potrebbe avvenire a prezzi significativamente inferiori al valore teorico o al capitale investito. Gli investitori devono essere preparati a mantenere l’investimento fino alla scadenza naturale del prodotto o fino a un eventuale rimborso anticipato.

Aspetti Fiscali per Investitori Italiani

Tassazione dei Rendimenti

Per gli investitori residenti fiscalmente in Italia:

Le cedole periodiche e le eventuali plusvalenze sono soggette a imposta sostitutiva del 26%

Applicabile sia sulle cedole condizionate che sull’eventuale plusvalenza a rimborso

Possibilità di compensazione con minusvalenze pregresse in regime amministrato o dichiarativo

Nota: Si consiglia di consultare un commercialista o consulente fiscale per la propria situazione specifica, in quanto la normativa fiscale può variare e questo articolo non costituisce consulenza fiscale.

Considerazioni Finali

L’Autocallable Phoenix Certificate di Barclays rappresenta un’opportunità di investimento su quattro blue chip europee con un interessante profilo di rischio-rendimento. Il rendimento potenziale del 24% annuo, abbinato al meccanismo di memoria sulle cedole e al sistema di rimborso anticipato automatico mensile con riduzione progressiva particolarmente pronunciata, rende questo prodotto interessante per chi ha una visione laterale o moderatamente positiva sui quattro titoli sottostanti.

Il meccanismo autocall che parte già dal primo mese con barriera al 98% e scende fino al 65% entro il dodicesimo mese rappresenta una caratteristica distintiva rispetto agli standard di mercato, incrementando significativamente le probabilità di rimborso anticipato con il trascorrere del tempo.

Il prodotto si presta particolarmente per investitori con orizzonte temporale di medio-breve termine (6-12 mesi), tolleranza al rischio medio-alta e convinzione che i titoli europei selezionati, dopo le significative correzioni del 2024, possano stabilizzarsi o recuperare parzialmente nel corso del 2026.

Nota di trasparenza

Questo contenuto è stato realizzato con il contributo di uno sponsor. Le informazioni riportate non costituiscono in alcun caso consulenza finanziaria. Opinioni e considerazioni non vanno intese come raccomandazioni di investimento. Prima di investire, si invita a consultare la documentazione ufficiale dell’emittente e a rivolgersi a un consulente abilitato.