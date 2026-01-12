Da Barclays Certificate Phoenix Memory con Maxi Cedola del 30%

All’interno del parco dei Certificati emessi da Barclays, ne balza all’occhio uno di recente emissione per investire su 4 azioni appartenenti all’ampio settore tecnologico USA.

Cosa molto importante inoltre, grazie alla alta maxi cedola condizionata iniziale, è l’assoluta efficienza della fiscalità dei certificati (redditi diversi in quanto derivati cartolarizzati) nella compensazione di eventuali minusvalenze.

Informazioni sui sottostanti

I sottostanti del certificato di Barclays, sono quotati in Italia (FTSEMIB) e sono rappresentati da: Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA), Palantir (PLTR) e Intel (INTC).

Informazione Storica su Bilanci e Prezzi

Il “poker” azionario sottostante il certificato possiede una quantità di informazione storica più che sufficiente per adeguate analisi di stampo quantitativo.

E’ quindi possibile analizzare i bilanci (ricavi, utili netti, FCF e vari Ratios) o quale sia il processo stocastico (mean reverting, random walk o momentum) che muove fondamentalmente il prezzo dei 4 sottostanti analizzati.

Il rischio

Le 4 azioni appartengono, come detto, all’ampio settore tecnologico USA ma hanno core business differente. In altre parole aumenta il rischio di correlazione. Ossia aumenta la probabilità che il valore di mercato titoli fluttui in modo totalmente indipendente l’uno dall’altro. Ciò potrebbe andare ad inficiare l’elargizione di cedole o restituzione integrale del nominale anche a causa di uno solo dei sottostanti (= eccessiva discesa del valore di mercato).

Si passa ora a spiegare il meccanismo di base del certificato, riassunto nella struttura e spiegato nel funzionamento del Payoff.

Barclays Certificati Memory Cash Collect Maxi Coupon: la Struttura

A seguire le caratteristiche principali del certificato di Barclays:

Barriera europea di protezione sul capitale pari al 75% del valore iniziale

di protezione sul capitale pari al 75% del valore iniziale Maxi premio iniziale condizionato del 30% (osservabile il 05/02/2026) con effetto memoria

del 30% (osservabile il 05/02/2026) con effetto Cedole mensili condizionate dello 3,30% (massimo 13,20% annuo) sul valore nominale, con effetto memoria

dello 3,30% (massimo 13,20% annuo) sul valore nominale, con effetto Trigger Maxi Cedola al 60% dei valori iniziali

al 60% dei valori iniziali Trigger Cedole al 75% dei valori iniziali

al 75% dei valori iniziali Scadenza a 4 anni

a 4 anni Valore nominale 100 Euro

Barclays Certificati Memory Cash Collect Maxi Coupon: Funzionamento del Payoff

Questo Certificato emesso da Barclays il 05/01/2026 ha data di valutazione finale al 07/01/2030 (liquidazione/scadenza 14/01/2030), è negoziato su EuroTLX ed ha un valore nominale di 100 Euro.

Meccanismo Cedolare

Il certificato in questione paga un primo corposo maxi premio iniziale condizionato con memoria di 30 Euro, ossia con trigger al 60% dei valori iniziali;

In seguito il prodotto paga cedole trimestrali condizionate dei 3,30 Euro, cioè se il valore di tutti i sottostanti è superiore al trigger delle cedole, posto al 75% dei valori iniziali.

Al contrario non viene corrisposta alcuna cedola. Essa, però, viene immagazzinata in memoria (anche il maxi coupon, vedi la struttura) e pagata assieme a tutte quelle eventualmente non pagate in precedenza quando si presenta la condizione del pagamento, ovvero quando i sottostanti risalgono sopra il trigger in una delle date di valutazione successive.

Scadenza

A scadenza, se il prodotto non è scaduto anticipatamente, si prefigurano 2 scenari potenziali:

se alla data di valutazione finale i sottostanti non scendono sotto la barriera europea (stessa entità del trigger cedolare), il certificato paga il nominale più l’ultima cedola – e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria. In altre parole si otterrebbero la maxi cedola e le successive 16 cedole più il nominale .

in caso contrario il certificato di investimento replica linearmente la performance del titolo Worst Of, pagando il valore nominale del certificato moltiplicato per la performance (data dal valore finale in rapporto al valore iniziale) del WO.

Barriera Europea

Da notare la presenza della barriera europea nel certificato di Barclays. Grazie a tale caratteristica il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale.

Affinché venga restituito il valore nominale, il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.

Codice ISIN del prodotto

XS3221978458

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificato firmato Barclays.

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale, con perdite che potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente e le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto, non rappresentando in alcun modo attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica- in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né Investire Oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti, a prescindere della causa di tali inesattezze, errori od omissioni.