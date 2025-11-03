Barclays: Phoenix Memory su Basket Energia 9,24% annuo

All’interno del prevalente parco prodotti finanziari offerto dall’emittente inglese Barclays, i certificati di investimento, spunta un un prodotto, che dà la possibilità di prendere indirettamente posizione su un 3 sottostanti appartenenti al settore energetico europeo.

Informazioni quantitative sul sottostante

In questo caso, i sottostanti del certificato di Barclays sono rappresentato da Eni (ENI), Engie (ENGIE), Siemens Energy (ENR).

Informazione Storica dei Prezzi e dei Bilanci

I titoli sono quotati da tempo sufficiente per effettuare analisi di stampo quantitativo relativamente accurate. Ad esempio è possibile analizzare bene i bilanci (ricavi, utili stime ecc) o il comportamento di base (e quindi la natura stocastico-tecnica) che muove fondamentalmente il processo del prezzo del sottostante analizzato.

Il rischio

Dato lo stesso settore, diminuisce il rischio di correlazione, ossia diminuisce il rischio che, potenzialmente, anche a causa di un solo sottostante (= eccessiva discesa di prezzo) si possa inficiare la corresponsione di capitale e/o cedole.

Aspetti di Analisi Fondamentale

Le 3 società elargiscono dividendi atti alla struttura del certificato.

Si passa ora a spiegare il meccanismo di base del certificato riassunto nella struttura e districato nel funzionamento del payoff.

Barclays Certificati Phoenix Memory: la struttura

Di seguito la struttura del certificate di Barclays:

Barriera europea sul capitale pari al 60% del valore iniziale

sul capitale pari al 60% del valore iniziale Trigger premi al 60% del valore iniziale

al 60% del valore iniziale Premi trimestrali condizionati del 0,77% (max. 9,24% annuo) con effetto memoria

del 0,77% (max. 9,24% annuo) con trigger autocall attivo dal 6° mese (13/04/2026) al 100% dei valori iniziali

attivo dal 6° mese (13/04/2026) al 100% dei valori iniziali Opzione quanto che neutralizza il tasso di cambio

che neutralizza il tasso di cambio Scadenza a 3 anni

a 3 anni Valore nominale 100 Euro

Barclays Certificati Phoenix Memory: Funzionamento del Payoff

Questo prodotto, della categoria certificati di investimento, è stato emesso da Barclays il 13/04/2025, ha data di valutazione finale/scadenza posta al 13/010/2028 (liquidazione 20/10/2028), è negoziato su Euro-TLX ed ha un valore nominale di 100 Euro.

Meccanismo cedolare

Il Certificato di Barclays in questione paga premi trimestrali di 0,77 Euro se il sottostante non scende oltre il trigger delle cedole, posto al 60% dei livelli iniziali (-40% dei valori iniziali).

In caso contrario non viene corrisposta alcuna cedola, che però viene immagazzinata in memoria e pagata assieme a tutte quelle eventualmente non pagate in precedenza quando si presenta la condizione del pagamento, ovvero quando il valore del sottostante risale sopra il trigger in una delle date di valutazione successive.

Meccanismo di Rimborso Anticipato: Autocall Fast Step Down

Il meccanismo Autocall permette di ottenere il rimborso anticipato, grazie all’autocall trigger, pari al 100% dei valori iniziali:

se il prezzo del sottostante è pari o superiore all’autocall trigger il certificato rimborsa il valore nominale più la cedola del mese in questione (e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria); in caso contrario la vita del prodotto continua

Scadenza

A scadenza, se il prodotto non si è estinto anticipatamente, si prefigurano 2 scenari:

se alla data di valutazione finale il sottostante WO non scende sotto la barriera (60% dei valori iniziali), il certificato paga il nominale più l’ultima cedola – e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria -; ciò corrisponde a 36 cedole più il nominale.

in caso contrario il certificato di investimento replica linearmente la performance di WO, pagando un valore pari al valore nominale del certificato moltiplicato per la performance (data dal valore finale in rapporto al valore iniziale) del suddetto sottostante.

Barriera Europea

Da notare la presenza della barriera europea. Grazie a tale caratteristica il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale. Affinché venga restituito il valore nominale, il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.

Il Sottostante

La situazione attuale sul sottostante – di questo certificato di Barclays – è la seguente:

ENI-> Valore Iniziale (14,97 Eur), Barriera/Trigger Cedola (8,982 Eur)

ENGIE -> Valore Iniziale (19 Eur), Barriera/Trigger Cedola (11,4 Eur)

SIE -> Valore Iniziale (108,20 Eur), Barriera/Trigger Cedola (64,92 Eur)

Codice ISIN del prodotto

XS3145148741

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificato firmato Barclays.

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale, con perdite che potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente e le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto, non rappresentando in alcun modo attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica- in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né Investire Oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti, a prescindere della causa di tali inesattezze, errori od omissioni.