Investire a capitale totalmente protetto sulla salita degli indici azionari

Il certificato qui proposto ed analizzato, è stato pensato da Barclays per chi vuole investire a capitale totalmente protetto su un basket di indici azionari diversificato a livello geografico, e con partecipazione al potenziale upside ma con Cap.

Dall’emittente inglese una proposta recentemente emessa.

Aspetti quantitativi

La proposta è molto interessante perché, come già detto in precedenza in sede di analisi di un altro equity protection, tutti gli indici su cui è scritto il certificato si trovano praticamente sui massimi di tutti i tempi.

Si tratta quindi, repetita iuvant, di prezzi che navigano in acque inesplorate o quasi, e quindi molto sensibili a livello psicologico.

In questi casi la probabilità di drawdown di grande portata è abbastanza alta guardando alle statistiche degli anni passati.

Dal lato del certificato, dato che si tratta di un certificato capital protection (o equity protection), in caso di andamento negativo del sottostante peggiore (Worst Of, WO, ossia con valore finale peggiore rispetto a quello iniziale), protegge il capitale investito in funzione del livello di protezione, che in questo caso è totale. Ovvero, permette all’investitore di partecipare alla performance positiva del sottostante peggiore ma con unlimite massimo che in seguito quantifichiamo.

Ciò significa che, se il sottostante peggiore produce una performance positiva calcolata rispetto allo strike iniziale, oltre all’importo nominale l’investitore riceve un ulteriore importo, contribuendo al rialzo del sottostante in misura pari al fattore di partecipazione che è pari ad 1 (e con cap, come detto con un tetto massimo). Viceversa, in caso di andamento negativo il capitale è protetto al 100% del rispettivo valore nominale.

Barclays Certificati Equity Protection Cap: Struttura del Certificate

A seguire la struttura del certificato di Barclays:

Protezione con barriera europea al 100% del valore iniziale

con barriera europea al 100% del valore iniziale Fattore di partecipazione al 100%

al 100% Cap al 133% del valore inziale/nominale

al 133% del valore inziale/nominale Valore nominale di 100 Eur

di 100 Eur Scadenza 5 anni

5 anni Prezzo lettera a 99,58 Euro – chiusura del 10/12/2025 –

Barclays Certificati Equity Protection Cap: Funzionamento del Payoff

Questo certificato è stato emesso da Barclays il 10/11/2025, ha data di valutazione finale posta al 10/12/2030 (liquidazione 17/12/2030), è negoziato su EuroTLX (Cert-X) ed ha un valore nominale di 100 Eur.

Riassumendo, a scadenza, si prospettano 2 possibili scenari:

1. se il valore finale del sottostante peggiore è pari o inferiore al 100% del relativo il valore iniziale il certificato protegge il capitale e rimborsa il valore nominale di 100 Eur.

2. se il valore del sottostante peggiore è invece superiore al relativo livello iniziale il certificato paga un importo commisurato alla performance positiva dello stesso rispetto al suo valore iniziale, in funzione del fattore di partecipazione e con importo massimo pari al cap (cioè con limiti alla eventuale performance positiva del sottostante). In formule:

€ 100 × Min (Cap ; Protezione + Partecipazione Up × (Livello di Fixing Finale – Livello di Fixing Iniziale) / Livello di Fixing Iniziale)))

Dove:

Cap = 133%

Protezione = 100%

Partecipazione Up = 100%

Da notare che la barriera è di tipo europeo (pari alla protezione), essendo valutata solo alla data di valutazione finale.

Il portafoglio sottostante

I livelli chiave del sottostante del certificato targato Barclays sono i seguenti:

SMI -> Valore Iniziale/Protezione/Valore di mercato attuale (12921,48 punti), Cap (17185,5684 punti)

SX5E -> Valore Iniziale/Protezione/Valore di mercato attuale (5708,12 punti), Cap (60404,582 punti)

NKY-> Valore Iniziale/Protezione (50602,80 punti), Cap (7591,7996 punti), Valore di Mercato attuale (con mercato aperto nell’11/12/2025 a circa 50000 punti, inferiore al valore iniziale)

Codice ISIN

XS3189375911

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del prodotto targato Barclays.

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale, con perdite che potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente e le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto, non rappresentando in alcun modo attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica- in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né Investire Oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti, a prescindere della causa di tali inesattezze, errori od omissioni.