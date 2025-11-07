Certificate a Capitale Protetto su Indici Azionari UE con Partecipazione Up

Questo certificato è pensato per chi vuole investire a capitale totalmente protetto su un basket di indici azionari europei e con partecipazione al potenziale upside.

Dall’emittente inglese una proposta interessantissima e recentemente emessa.

Aspetti quantitativi

La proposta è molto interessante perché tutti gli indici su cui è scritto il certificato si trovano praticamente sui massimi di tutti i tempi.

Si tratta quindi di prezzi che navigano in acque inesplorate o quasi, e quindi molto sensibili a livello psicologico (= in questi casi la probabilità di drawdown di grande portata è abbastanza alta guardando alle statistiche degli anni passati).

Dal lato del certificato, dato che si tratta di un certificato capital protection (o equity protection), in caso di andamento negativo del sottostante peggiore (Worst Of, WO, ossia con valore finale peggiore rispetto a quello iniziale), protegge il capitale investito in funzione del livello di protezione, che in questo caso è totale.

Ovvero, permette all’investitore di partecipare alla performance positiva del sottostante peggiore.

Ciò significa che, se il sottostante peggiore produce una performance positiva calcolata rispetto allo strike iniziale, oltre all’importo nominale l’investitore riceve un ulteriore importo, contribuendo al rialzo del sottostante in misura pari al fattore di partecipazione che è pari ad 1 (e con cap, quindi con limite alla performance potenzialmente positiva del sottostante migliore); viceversa, in caso di andamento negativo il capitale è protetto al 100% del rispettivo valore nominale.

Barclays Certificati Equity Protection Cap: Struttura del Certificate

A seguire la struttura del certificato di Barclays:

Protezione con barriera europea al 100% del valore iniziale

con barriera europea al 100% del valore iniziale Fattore di partecipazione al 100%

al 100% Cap al 140% del valore inziale/nominale

al 140% del valore inziale/nominale Valore nominale di 100 Eur

di 100 Eur Scadenza 5 anni

5 anni Prezzo lettera a 100,43 Euro -chiusura del 06/11/2025 –

Barclays Certificati Equity Protection Cap: Funzionamento del Payoff

Questo certificato è stato emesso da Barclays il 06/10/2025, ha data di valutazione finale posta al 07/10/2030 (liquidazione 14/10/2030), è negoziato su EuroTLX (Cert-X) ed ha un valore nominale di 100 Eur.

Riassumendo, a scadenza, si prospettano 2 possibili scenari:

1. se il valore finale del sottostante peggiore è pari o inferiore al 100% del relativo il valore iniziale il certificato protegge il capitale e rimborsa il valore nominale di 100 Eur.

2. se il valore del sottostante peggiore è invece superiore al relativo livello iniziale il certificato paga un importo commisurato alla performance positiva dello stesso rispetto al suo valore iniziale, in funzione del fattore di partecipazione e con importo massimo pari al cap (cioè con limiti alla eventuale performance positiva del sottostante). In formule:

€ 100 × Min (Cap ; Protezione + Partecipazione Up × (Livello di Fixing Finale – Livello di Fixing Iniziale) / Livello di Fixing Iniziale)))

Dove:

Cap = 140%

Protezione = 100%

Partecipazione Up = 1

Da notare che la barriera è di tipo europeo (pari alla protezione), essendo valutata solo alla data di valutazione finale.

Il portafoglio sottostante

I livelli chiave del sottostante del certificato targato Barclays sono i seguenti:

SMI -> Valore Iniziale/Protezione (12551,36 punti), Cap (17571,904 punti), Valore di Mercato (chiusura del 06/11/2025 a 12298,86 punti, pari al 97,99% del valore iniziale)

FTSEMIB -> Valore Iniziale/Protezione (43146,13 punti), Cap (60404,582 punti), Valore di Mercato (chiusura del 06/11/2025 a 43068,69 punti, pari al 99,82% del valore iniziale)

FTSE100 -> Valore Iniziale/Protezione (9479,14 punti), Cap (13270,796 punti), Valore di Mercato (chiusura del 06/11/2025 a 9735,78 punti, pari al 102,71% del valore iniziale)

IBEX -> Valore Iniziale/Protezione (15556,7 punti), Cap (21779,38 punti), Valore di Mercato (chiusura del 06/11/2025 a 16120,1 punti, pari al 103,62% del valore iniziale)

NB: attualmente il sottostante WO è rappresentato dall’indice svizzero.

Analisi dinamico-oggettiva del Payoff a scadenza

In base alle quotazioni attuali del sottostante del certificato di Barclays, ed un prezzo lettera (=di acquisto per l’investitore) di 98,08 Euro questo sarebbe il payoff a scadenza (= la struttura di pagamento del contratto, data dal Val Rimb Cert, al variare del valore del sottostante WO dalla quotazione attuale a 0%, dato da Pr Sottost; rosso per decrementi/perdite %, verde per aumenti/guadagni %), coeteris paribus sugli altri sottostanti:

Se il sottostante WO scendesse di qualsiasi entità % o se salisse il massimo di circa il +2,06%, verrebbe sempre rimborsato il 100% del valore nominale di 100 Eur. Se il sottostante salisse con più forza avverrebbe la partecipazione al rialzo del titolo: se ad esempio salisse del +30% dalle quotazioni attuali, il certificato mette a segno un +26,84% (+4,95% annualizzato); si arriva ad un massimo del 140% dalle quotazioni iniziali, e quindi un massimo di 140 Eur elargibili potenzialmente dal certificato (39,40% totale, corrispondente a un rendimento annualizzato del 6,98%).

Codice ISIN

XS3135968009

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del prodotto targato Barclays.

