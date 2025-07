Allarme SPID: i truffatori rubano stipendi e pensioni

Un nuovo schema di phishing sta mettendo in allarme il sistema di autenticazione digitale italiano. L’identità digitale SPID, strumento ormai centrale per l’accesso ai servizi pubblici e privati, è al centro di una sofisticata campagna fraudolenta che colpisce in particolare lavoratori e pensionati.

I criminali informatici si fingono l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), inducendo le vittime a cedere credenziali e documenti personali. I dati raccolti vengono poi usati per creare una replica dell’identità digitale, con cui vengono compiuti furti e reati informatici.

L’attacco: come funziona la truffa SPID

Il meccanismo alla base della truffa SPID si sviluppa prevalentemente via email.

Come le classiche truffe sui rimborsi fiscali o altro. I malintenzionati inviano comunicazioni fasulle che riportano loghi e linguaggio simili a quelli utilizzati dagli enti governativi, in particolare dall’AgID. Il messaggio avverte la vittima di una presunta sospensione imminente del proprio SPID, motivata dalla necessità di aggiornare i documenti identificativi.

La comunicazione ingannevole include un link che conduce l’utente a un sito web fraudolento, realizzato con una grafica identica o molto simile a quella delle piattaforme istituzionali. Una volta sul sito, alla vittima viene chiesto di inserire le proprie credenziali SPID, allegare un documento di identità e registrare un video con il proprio volto ben visibile.

Questo passaggio è cruciale per il successo della truffa: grazie al materiale raccolto, i truffatori riescono a ricostruire una copia digitale dell’identità della vittima. Tale duplicato, praticamente indistinguibile da quello autentico, può essere sfruttato per accedere a piattaforme sensibili, come il portale INPS o i sistemi bancari online.

Obiettivi: stipendi, pensioni e non solo

Il vero obiettivo di questa truffa SPID non è semplicemente raccogliere dati, ma appropriarsi di risorse economiche. Utilizzando l’identità digitale clonata, i cybercriminali accedono a conti correnti, dossier previdenziali e portali istituzionali. Attraverso questi accessi fraudolenti riescono a trasferire fondi su conti bancari esteri o intestati a prestanome, svuotando gli stipendi e le pensioni delle vittime.

L’operazione è condotta in modo silenzioso e rapido: in molti casi, le persone si accorgono del furto solo dopo giorni, quando ormai è troppo tardi per bloccare i movimenti sospetti. Il danno economico è quindi diretto e immediato, ma le ripercussioni possono essere ancora più gravi. La falsa identità può infatti essere utilizzata per sottoscrivere prestiti, commettere altre frodi e coinvolgere la vittima in indagini penali di cui non ha alcuna colpa.

Le implicazioni della clonazione digitale

Il pericolo rappresentato dalla truffa SPID va ben oltre la perdita di denaro. La clonazione dell’identità digitale apre scenari critici anche dal punto di vista della sicurezza nazionale e della privacy dei cittadini. Un’identità compromessa può essere impiegata per accedere a banche dati sanitarie, fiscali, giudiziarie o aziendali.

Inoltre, nel contesto della trasformazione digitale in atto, lo SPID rappresenta la chiave di accesso a una vasta gamma di servizi: dalla richiesta del reddito di cittadinanza alla prenotazione di visite mediche, dalla partecipazione a concorsi pubblici alla firma digitale di documenti.

Perdere il controllo della propria identità digitale equivale, oggi, a perdere il controllo della propria vita amministrativa.

Il ruolo dell’AgID nella prevenzione alla truffa SPID

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha diffuso un comunicato ufficiale per mettere in guardia la popolazione su questa nuova ondata di attacchi. L’ente ribadisce che non richiede mai l’invio diretto di credenziali o documenti tramite email e invita a ignorare qualsiasi comunicazione sospetta che contenga link o richieste anomale.

Per chi dovesse ricevere un’email dubbia, AgID consiglia di inoltrarla all’indirizzo dedicato [email protected], dove sarà sottoposta a verifica da parte dei tecnici della cybersicurezza.

Inoltre, si raccomanda di accedere ai servizi online solo attraverso i canali ufficiali e di verificare sempre l’indirizzo web (URL) del sito su cui si sta navigando. L’utilizzo di autenticazione a due fattori (dove prevista) può rappresentare un ulteriore livello di protezione contro accessi non autorizzati.

Come difendersi da una truffa SPID

Per proteggersi da questa minaccia, è fondamentale adottare alcuni accorgimenti basilari di sicurezza digitale:

Diffidare da email allarmistiche o urgenti, soprattutto se sollecitano l’aggiornamento dei dati personali;

Verificare sempre la provenienza del messaggio e l’autenticità del mittente;

Non cliccare su link contenuti in email sospette e non inserire mai dati sensibili su siti di dubbia provenienza;

Aggiornare periodicamente le password dello SPID e degli account collegati;

Utilizzare software antivirus e firewall aggiornati, anche su dispositivi mobili;

Attivare notifiche di accesso per i servizi bancari o governativi, in modo da ricevere avvisi in tempo reale in caso di accesso anomalo.

Nel caso si sospetti di essere stati vittima di una truffa SPID, è essenziale agire rapidamente: contattare il fornitore SPID per bloccare l’account, sporgere denuncia alle autorità competenti (Polizia Postale) e avvisare l’INPS o gli istituti bancari coinvolti.

Riassumendo