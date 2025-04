Vueling punta sull’Italia per l’estate: nuove rotte e più voli in Europa

Per l’estate 2025, Vueling rilancia con decisione sul mercato italiano ampliando la propria offerta a ben 33 rotte in partenza da 15 aeroporti italiani. Il piano, che include anche quattro nuove tratte internazionali inedite per i vettori low-cost, punta a rafforzare la connettività europea da città finora poco collegate, rispondendo alla crescente domanda di voli diretti e convenienti verso le principali capitali del continente.

Quattro nuove rotte internazionali per l’estate

La compagnia low-cost del gruppo IAG introduce collegamenti totalmente nuovi tra l’Italia e l’Europa. A partire dal 1° aprile, sarà attiva la tratta Firenze–Bruxelles, con tre frequenze settimanali (martedì, giovedì e sabato).

Ma è soprattutto da giugno che si arricchisce l’offerta: Salerno–Parigi Orly partirà il 20 giugno con voli ogni lunedì, mercoledì e venerdì, e Rimini–Barcellona sarà attiva dal 2 luglio nelle giornate di martedì, giovedì e sabato. Infine, dal 3 luglio decollerà anche la nuova rotta Salerno–Barcellona, prevista nei giorni di lunedì, giovedì e sabato.

Queste tratte hanno un significato strategico importante: collegano direttamente, e per la prima volta con un low-cost, scali come Salerno e Rimini con la Spagna e la Francia, offrendo nuove opportunità sia per i turisti italiani in partenza, sia per attrarre passeggeri stranieri nelle località italiane meno servite.

Vueling cresce: 33 rotte da 15 aeroporti italiani

Il network estivo complessivo toccherà 33 rotte in partenza da 15 aeroporti italiani. I principali hub rimangono Roma Fiumicino e Firenze, ma sono molti gli scali coinvolti: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Palermo, Rimini, Salerno, Torino e Venezia. Le rotte collegano l’Italia a 13 città europee in sei diversi Paesi: Spagna, Francia, Regno Unito, Belgio, Croazia e Grecia.

Tra le mete più richieste ci sono Barcellona, Madrid, Valencia, Malaga, Ibiza, Londra, Parigi, Bruxelles, Mykonos, Santorini, Dubrovnik e Spalato. L’obiettivo è soddisfare una domanda sempre più orientata a mete estive ma con frequenze e orari flessibili.

Più aerei e più posti per volare in Europa

L’ampliamento della rete è supportato anche dalla crescita della flotta, con tre nuovi aeromobili basati a Barcellona, che consentiranno di aumentare i voli e la disponibilità di posti nel picco della stagione. Vueling prevede di offrire fino a 27 milioni di posti complessivi sulle sue rotte internazionali, con un incremento del 13% rispetto al 2024.

Questo potenziamento punta a migliorare l’accessibilità verso mete turistiche e grandi città europee, facilitando partenze da più aeroporti italiani anche minori. Una strategia che conferma l’interesse della compagnia per il mercato nazionale, sempre più centrale nelle sue operazioni estive.

I punti più importanti.