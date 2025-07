Veicoli fuori uso, la stretta UE cambia il settore automotive

L’Unione Europea ha avviato una stretta sui veicoli fuori uso che cambierà radicalmente il settore automotive. L’obiettivo principale è quello di creare un sistema più sostenibile ed efficiente per la gestione delle automobili a fine vita, riducendo l’impatto ambientale e favorendo l’economia circolare. Si tratta di una normativa che coinvolgerà non solo i produttori, ma anche demolitori e consumatori, imponendo nuovi standard per il riciclo e la tracciabilità dei materiali.

Secondo la Commissione Europea, milioni di veicoli finiscono ogni anno in circuiti di smaltimento non controllati, causando danni all’ambiente e perdite economiche. Con le nuove regole, Bruxelles intende garantire che ogni auto, dal momento della produzione fino alla rottamazione, sia gestita in modo trasparente e responsabile.

Passaporto digitale e riciclo obbligatorio per le auto

Tra le novità principali introdotte dal regolamento c’è il cosiddetto passaporto digitale del veicolo. Questo documento elettronico accompagnerà ogni auto lungo tutto il suo ciclo di vita e conterrà informazioni dettagliate sulla composizione dei materiali, sulle riparazioni effettuate e sulle modalità di smaltimento. I consumatori potranno accedere facilmente a questi dati, aumentando la trasparenza nel mercato dell’usato e riducendo il rischio di truffe.

Un altro elemento chiave riguarda la progettazione eco-compatibile dei veicoli. I produttori saranno obbligati a realizzare auto che facilitino lo smontaggio, la separazione dei materiali e il recupero delle componenti riutilizzabili. Sarà inoltre vietato l’uso di sostanze pericolose, soprattutto per quanto riguarda le batterie dei veicoli elettrici, le quali dovranno essere progettate per un riciclo più semplice ed efficiente.

La normativa prevede anche la responsabilità estesa del produttore (Extended Producer Responsibility).

Le case automobilistiche non saranno più responsabili solo della fase produttiva, ma dovranno occuparsi anche del corretto smaltimento delle auto a fine vita. Questo principio è destinato a rivoluzionare il settore, spingendo i produttori verso scelte più sostenibili e innovative.

La stretta UE sui veicoli fuori uso e le conseguenze sull’automotive

L’entrata in vigore della normativa è prevista per la fine del 2025. Gli Stati membri avranno un periodo di transizione per adeguare le proprie strutture e processi alle nuove regole per l’automotive. Non mancano le sfide: i centri di demolizione dovranno investire in tecnologie più avanzate per il recupero dei materiali, mentre i produttori dovranno ripensare completamente il design dei veicoli.

Secondo le stime europee, questa riforma potrebbe ridurre drasticamente il numero di veicoli che finiscono nei circuiti illegali di demolizione e diminuire l’abbandono di auto in aree non autorizzate. Inoltre, grazie al passaporto digitale, sarà possibile controllare in tempo reale la destinazione delle componenti smaltite e garantire che i materiali vengano effettivamente recuperati.

Questa rivoluzione normativa rappresenta un passo fondamentale verso un futuro più sostenibile. Se da un lato impone costi iniziali elevati per gli operatori del settore, dall’altro promette benefici ambientali e sociali significativi. La nuova gestione dei veicoli fuori uso contribuirà a ridurre le emissioni di Co2, a tutelare le risorse naturali e a creare nuovi posti di lavoro nel settore del riciclo.

I punti più importanti.