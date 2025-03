Truffa WhatsApp, il messaggio si fa ancora più familiare

Amici, parenti, conoscenti vari, non basta? Ora si passa al grado di parentela per eccellenza, quello tra padri e figli. La nuova truffa WhatsApp non usa più mezzi termini e punta dritto al sodo. “Papà, ho perso il telefono. Questo è il mio nuovo numero, puoi salvarlo e scrivermi su WhatsApp?“. Questo stratagemma, noto come “truffa WhatsApp”, mira a ingannare le persone facendole credere che il proprio figlio abbia cambiato numero a causa di un problema con il telefono.​

Come funziona la truffa WhatsApp

Il meccanismo di questa truffa è semplice ma efficace. Un malintenzionato invia un messaggio da un numero sconosciuto, fingendosi il figlio della vittima.

Il testo del messaggio comunica la perdita o il danneggiamento del telefono e fornisce un nuovo numero da salvare.

Una volta instaurata la comunicazione sul nuovo contatto, il truffatore, fingendosi il figlio, inizia a chiedere somme di denaro per affrontare presunte emergenze, come il pagamento di bollette o l’acquisto di un nuovo dispositivo. In alcuni casi, i truffatori possono anche richiedere informazioni personali o bancarie, aumentando il rischio per la vittima. ​

Esempi reali di truffa WhatsApp

Questo tipo di truffa non è solo teorico; ci sono stati casi concreti che evidenziano la sua pericolosità. Ad esempio, il cantante Marcello Cirillo ha denunciato pubblicamente di aver ricevuto un messaggio con il testo: “Papà, ho perso il telefono. Questo è un numero temporaneo, puoi salvarlo e memorizzarlo su WhatsApp?“. Fortunatamente, Cirillo ha intuito la possibile truffa e ha contattato direttamente la figlia, scoprendo che si trattava di un tentativo di frode. ​

Per evitare di cadere vittima di questa truffa WhatsApp, è fondamentale adottare alcune precauzioni:

Verifica dell’identità: Se ricevi un messaggio da un numero sconosciuto che afferma di essere un tuo familiare, contatta direttamente la persona al numero che conosci già per verificare la veridicità del messaggio. ​

Non condividere informazioni sensibili: Evita di fornire dati personali, bancari o altre informazioni sensibili tramite messaggi o chiamate non verificate.​

Non effettuare pagamenti senza conferma: Non inviare denaro o effettuare pagamenti basati su richieste ricevute tramite messaggi non verificati.​

Diffida di link sospetti: Non cliccare su link inviati da numeri sconosciuti, poiché potrebbero portare a siti malevoli progettati per rubare informazioni personali.​

Segnala il tentativo di truffa: Se sospetti di essere stato contattato da un truffatore, segnala immediatamente l’accaduto alle autorità competenti o alla Polizia Postale.​

L’importanza della consapevolezza digitale

La diffusione di truffe come questa sottolinea l’importanza di una maggiore consapevolezza digitale. È essenziale rimanere informati sulle nuove tecniche utilizzate dai truffatori e condividere queste informazioni con amici e familiari, specialmente con coloro che potrebbero essere più vulnerabili. Ad esempio, gli anziani potrebbero non essere a conoscenza di queste truffe e potrebbero cadere più facilmente vittime. Educare e informare le persone a riconoscere i segnali di una possibile truffa può ridurre significativamente il numero di vittime.​

La “truffa WhatsApp” che sfrutta messaggi come “Papà, ho perso il telefono” rappresenta una minaccia concreta e insidiosa.

La chiave per difendersi risiede nella prudenza e nella verifica delle informazioni ricevute. Non lasciarti sopraffare dall’emotività del momento; prendersi il tempo necessario per accertarsi della veridicità delle richieste. Ricordare, la consapevolezza è la nostra migliore difesa contro le truffe online.

