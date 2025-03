Titoli di Stato fuori dall’ISEE: rischio di rinvio per tutto marzo?

Il recente confronto tra la Consulta dei CAF, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MdLPS), l’INPS e l’Agenzia delle Entrate (AdE), tenutosi lo scorso 25 febbraio, ha posto l’attenzione sulle nuove modalità di calcolo dell’ISEE riguardanti i titoli di Stato e alcuni strumenti finanziari.

L’elemento centrale della discussione ha riguardato l’esclusione di tali asset dal calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, fino a un tetto massimo di 50.000 euro. Novità questa prevista dalla legge di bilancio 2024 con un decreto attuativo emanato solo agli inizi del 2025 ma non ancora operativo.

Tuttavia, la questione, da quanto si apprende da fonti attendibili, sembra aver sollevato non poche perplessità, soprattutto in merito alle tempistiche di applicazione della misura, originariamente prevista entro il 5 marzo 2025.

Titolo Stato fuori ISEE: le criticità sollevate dai CAF

Durante l’incontro del 25 febbraio 2025, le organizzazioni dei Centri di Assistenza Fiscale avrebbero evidenziato alcune problematiche legate all’imminente attuazione della riforma. Uno degli aspetti più critici riguarderebbe la necessità di garantire ai cittadini informazioni chiare e dettagliate, così da consentire una corretta dichiarazione dei propri patrimoni finanziari nell’ambito dell’ISEE.

Un’accelerazione eccessiva nell’adozione delle nuove regole, senza un’adeguata fase di comunicazione e formazione, potrebbe generare confusione tra i contribuenti. Il rischio principale individuato dai CAF è che molti cittadini, per cercare di ottenere un calcolo corretto dell’indicatore economico, potrebbero trovarsi costretti a presentare più volte la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Ciò avverrebbe nel tentativo di correggere eventuali errori dovuti a una scarsa comprensione delle nuove modalità di esclusione dei titoli di Stato nell’ISEE.

L’apertura delle istituzioni alle richieste di modifica

Le preoccupazioni sollevate dai CAF non sarebbero rimaste inascoltate. Il Ministero del Lavoro, l’INPS e l’Agenzia delle Entrate avrebbero mostrato disponibilità a rivedere alcuni aspetti della normativa e a valutare in che modo le attuali certificazioni bancarie possano garantire un’applicazione più efficace della misura. A tal fine, verrebbe previsto un approfondimento con l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), per esaminare le modalità con cui gli istituti di credito dovrebbero certificare il possesso dei titoli di Stato e di altri strumenti finanziari.

La verifica tecnica sarà fondamentale per garantire un’applicazione più fluida della norma ed evitare criticità operative che potrebbero compromettere l’efficacia della riforma.

Posticipazione dell’entrata in vigore: cosa cambia per i contribuenti

Alla luce delle difficoltà evidenziate, le parti coinvolte avrebbero raggiunto un accordo per rinviare l’applicazione del nuovo meccanismo di calcolo. In particolare, si sarebbe deciso di prorogare l’entrata in vigore della misura almeno fino alla fine di marzo 2025. Tale decisione sarebbe stata presa per concedere più tempo alle istituzioni e ai CAF per definire linee guida operative chiare e per garantire ai cittadini una comunicazione efficace sulle nuove modalità di compilazione della DSU ai fini dell’ISEE.

Il rinvio offrirebbe un’opportunità per migliorare il coordinamento tra enti pubblici e istituzioni finanziarie, riducendo il rischio di errori e interpretazioni errate nella dichiarazione dei redditi e del patrimonio ai fini ISEE.

L’attesa di comunicazioni ufficiali sulla data definitiva di attuazione della norma resta, comunque, un punto chiave per chi deve aggiornare la propria dichiarazione nei prossimi mesi.

Titoli Stato (e non solo) esclusi dall’ISEE: i vantaggi pe ri contribuenti

L’esclusione dei titoli di Stato e di alcuni strumenti finanziari fino a 50.000 euro dal calcolo dell’ISEE rappresenta una modifica significativa con potenziali impatti positivi per molti cittadini. La misura è pensata per incentivare il risparmio in strumenti di debito pubblico e per favorire una maggiore equità nella valutazione della condizione economica dei nuclei familiari.

In concreto, chi detiene titoli di Stato, e altri prodotti garantiti, fino alla soglia stabilita vedrà il proprio ISEE calcolato senza considerare questi asset nel patrimonio mobiliare. Questo si tradurrebbe in un indicatore economico più basso, consentendo l’accesso a prestazioni sociali agevolate che altrimenti potrebbero risultare precluse.

