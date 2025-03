Truffa del parcheggio, come evitare di essere raggirati

Tra le frodi più subdole ai danni degli automobilisti c’è la truffa del parcheggio a pagamento, una pratica sempre più diffusa che può portare a danni economici e disagi. Conoscere le dinamiche del raggiro e adottare alcune precauzioni può fare la differenza per proteggere la propria auto.

Il meccanismo della truffa

La truffa del parcheggio o del garage si basa su un’apparente normalità. Quando un automobilista parcheggia in un garage privato, il gestore potrebbe chiedere: “Quanto tempo si ferma?”. Questa domanda, in apparenza innocua, serve in realtà a capire quanto tempo il proprietario dell’auto resterà lontano.

Se il tempo di assenza è lungo, i truffatori potrebbero sostituire componenti dell’auto con parti usurate o difettose, come pneumatici, batteria o altri pezzi facilmente smontabili.

Al momento del ritiro, il proprietario difficilmente si accorgerà del danno immediatamente, rendendo complicata qualsiasi contestazione.

Un’altra variante della truffa consiste nello spostamento del veicolo in aree non autorizzate, come marciapiedi o zone a traffico limitato. In questi casi, il proprietario potrebbe ritrovare l’auto con una multa o addirittura rimossa dalle autorità, senza essere stato informato dal gestore del garage.

Ma quanto guadagnano i truffatori? Questo genere di raggiro può essere estremamente redditizio per i malintenzionati. La sostituzione di pezzi come pneumatici, batterie o componenti elettroniche permette ai truffatori di rivendere le parti originali a prezzi elevati, mentre installano sulle auto componenti usurate di scarso valore. In alcuni casi, il guadagno può superare centinaia di euro per ogni singolo veicolo truffato. Inoltre, se la truffa viene perpetrata su più auto ogni giorno, il profitto può diventare molto elevato, trasformando questa pratica illecita in un vero e proprio business criminale.

Come difendersi dalla truffa del parcheggio

Per evitare di cadere vittima di questa truffa, è possibile adottare alcune accortezze:

Evitare di dichiarare il tempo di sosta: risposte vaghe come “Non so, forse poco” possono scoraggiare i truffatori.

Controllare lo stato dell’auto al ritiro: prima di uscire dal garage, è bene verificare se vi siano segni di manomissione, controllando in particolare le gomme e la batteria.

Scegliere parcheggi di fiducia: affidarsi a garage con una buona reputazione e recensioni positive aiuta a ridurre i rischi.

Utilizzare un localizzatore GPS: questo strumento permette di sapere in tempo reale se l’auto è stata spostata senza autorizzazione.

Preferire pagamenti tracciabili: pagare con carta di credito o bancomat rende più difficile per i truffatori negare eventuali responsabilità.

Oltre a queste precauzioni, è consigliabile essere sempre attenti a qualsiasi segnale sospetto, come un gestore che insiste troppo nel conoscere la durata della sosta o che ha un atteggiamento evasivo sulle modalità di parcheggio. Anche un semplice controllo prima di lasciare il garage può essere determinante per evitare spiacevoli sorprese. La truffa del parcheggio a pagamento può colpire chiunque, ma con un po’ di attenzione e le giuste strategie è possibile proteggersi e parcheggiare in sicurezza senza preoccupazioni.

