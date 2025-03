Bonus edilizi dopo la manovra 2025: cosa cambia con l’aggiornamento ENEA?

Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), l’ENEA ha annunciato di essere in attesa di chiarimenti ufficiali per procedere all’aggiornamento delle piattaforme telematiche dedicate alla gestione delle agevolazioni fiscali. I portali interessati sono detrazionifiscali.enea.it e bonusfiscali.enea.it, strumenti essenziali per la trasmissione delle documentazioni necessarie all’accesso ai bonus edilizi.

Una volta completato il processo di aggiornamento, sarà pubblicato un avviso ufficiale sui canali di riferimento, tra cui la pagina istituzionale efficienzaenergetica.enea.it, oltre che nei rispettivi portali di accesso. Nel frattempo, l’ente ha fornito alcune indicazioni preliminari per la corretta trasmissione delle schede descrittive, tenendo conto delle modifiche normative introdotte.

Il nuovo volto dei bonus edilizi dopo la manovra 2025

Ricordiamo che la manovra di bilancio 2025 è intervenuta modificando le detrazioni per i bonus edilizi. Si è stabilito che per le spese 2025 il bonus ristrutturazione e l’ecobonus ordinario spettano con una percentuale di detrazione al 50% se i lavori interessano l’abitazione principale ovvero al 36% se si tratta di seconda casa.

Per le spese 2026 e 2027 lo sgravio scende al 36% per lavori sull’abitazione principale e al 30% per le seconde case.

Stesse percentuali anche per il sismabonus.

Poi dalle spese del 2028 resta il bonus ristrutturazione al 30% senza più distinzione tra prima e seconda casa. La manovra ha anche prorogato di un anno (quindi alle spese del 2025) il bonus mobili e grandi elettrodomestici mentre nessuna proroga è stata prevista per il bonus verde. Infine, il bonus barriere 75% non è stato toccato. Dunque, resta per tutte le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 (salvo futura proroga).

Regole per la trasmissione delle schede descrittive

Attraverso il portale ENEA dedicato ai bonus edilizi è fatto sapere che coloro che hanno effettuato interventi di riqualificazione energetica o ristrutturazione edilizia rientranti nel Bonus Casa o nell’Ecobonus devono attenersi alle seguenti disposizioni:

Lavori terminati entro il 2024 con spese interamente sostenute entro il 31 dicembre 2024: la trasmissione delle schede descrittive può avvenire regolarmente attraverso il portale bonusfiscali. enea.it;

Lavori terminati nel 2024, ma con parte delle spese sostenute nel 2025: in questo caso, è consigliato attendere l’aggiornamento del portale prima di procedere con l’invio della scheda descrittiva. Il termine di 90 giorni previsto per l’inoltro della documentazione non considererà il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e la data effettiva di aggiornamento del portale;

Lavori conclusi nel 2025: il termine di 90 giorni per la trasmissione della scheda decorre dalla data in cui sarà pubblicato l’aggiornamento della piattaforma online.

Indicazioni ENEA per il superEcobonus

Le regole per la trasmissione delle asseverazioni relative al SuperEcobonus prevedono specifiche disposizioni:

Lavori terminati entro il 2024 con spese interamente sostenute entro il 31 dicembre 2024: l’invio delle asseverazioni può avvenire regolarmente tramite il portale detrazionifiscali.enea.it;

Asseverazioni soggette alle modifiche normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2025: in questo caso, ENEA raccomanda di non trasmettere le asseverazioni prima dell’aggiornamento del portale. In caso di difformità tra i dati trasmessi e le nuove disposizioni, potrebbe essere necessario annullare il protocollo e procedere a un nuovo invio della documentazione;

Asseverazioni finali relative a lavori conclusi nel 2025: il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e l’aggiornamento del portale non sarà considerato nel computo del termine di 90 giorni previsto per la trasmissione.

Implicazioni per i beneficiari dei bonus edilizi

L’attesa per l’aggiornamento delle piattaforme di ENEA rappresenta un elemento cruciale per garantire la corretta gestione delle pratiche relative ai bonus edilizi, dopo le novità della manovra 2025. Coloro che hanno sostenuto spese nel 2024 e intendono beneficiare delle detrazioni devono seguire attentamente le indicazioni fornite, evitando di trasmettere documenti che potrebbero risultare non conformi alle nuove disposizioni.

Per i lavori in corso nel 2025, è fondamentale monitorare la pubblicazione degli aggiornamenti ufficiali e rispettare le nuove scadenze per la trasmissione delle asseverazioni e delle schede descrittive. L’attenzione alle tempistiche e alle modalità di inoltro della documentazione sarà determinante per accedere correttamente alle agevolazioni previste dalla normativa.

