Superbonus ancora al 110: ecco dove fino al 2026

Un’ulteriore estensione temporale per il superbonus 110% è stata introdotta dal Decreto Legge n. 95 del 2025, soprannominato “Omnibus”. La misura interessa specificamente gli interventi edilizi realizzati nei Comuni dell’Italia centrale colpiti dai terremoti a partire dal 24 agosto 2016, nei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

La proroga conferma la possibilità di usufruire della detrazione al 110% fino al 31 dicembre 2026, ma solo al ricorrere di precise condizioni normative e temporali.

Superbonus ancora al 110%: le aree interessate

La nuova proroga, stabilita dal decreto Ominibus, è destinata esclusivamente alle aree dichiarate in stato di emergenza a seguito degli eventi sismici. Tuttavia, per poter accedere all’agevolazione maggiorata anche nel 2026, è indispensabile che la richiesta di contributo per la ricostruzione sia stata presentata a partire dal 30 marzo 2024.

Questo requisito temporale rappresenta un discrimine fondamentale: interventi identici, ma con istanze anteriori a tale data, non potranno beneficiare dell’estensione al 2026 della misura al 110%.

Riferimenti normativi e ambiti applicativi

Il riferimento normativo principale per la proroga è contenuto nell’articolo 4, comma 2, del DL 95/2025. Tale disposizione richiama espressamente quanto già previsto dall’art. 2, comma 3-ter.1, del Decreto Legge 11/2023. A sua volta, questa norma stabilisce criteri specifici per l’accesso al superbonus in situazioni particolari.

In particolare, il beneficio fiscale nella versione al 110% sarà riconosciuto nel 2026, a quanto pare, solo se verrà esercitata una delle due opzioni previste dall’articolo 121 del DL 34/2020: la cessione del credito o lo sconto in fattura. Entrambe le modalità consentono al beneficiario di non anticipare direttamente la spesa, ma di trasferire il vantaggio fiscale a soggetti terzi.

Incertezze applicative: attesa di chiarimenti ufficiali

Nonostante l’apparente chiarezza del dettato normativo, emergono dubbi interpretativi.

Una questione centrale riguarda l’eventuale esclusione della possibilità di beneficiare del superbonus 110% tramite detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi. La norma, infatti, menziona esplicitamente solo le opzioni alternative (cessione e sconto), lasciando aperta la questione per chi preferisce detrarre direttamente l’importo in dichiarazione.

D’altronde la possibilità di opzione per cessione o sconto, è stata accantonata per tutti i bonus edilizi, solo con qualche specifica deroga. In assenza di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate o di un intervento normativo correttivo, permane un’incertezza applicativa che potrebbe incidere sulla pianificazione degli interventi.

Superbonus al 110: la deroga al blocco delle opzioni

Un ulteriore intervento normativo di rilievo riguarda le modifiche apportate al DL 11/2023. In particolare, viene introdotta una deroga proprio al cosiddetto “blocco delle opzioni”, ovvero la restrizione alla possibilità di cedere il credito o ottenere lo sconto in fattura, in vigore dal 17 febbraio 2023.

Grazie alla modifica, gli immobili danneggiati dai terremoti nelle zone interessate potranno continuare a beneficiare di queste modalità agevolative, purché l’istanza per il contributo alla ricostruzione sia stata presentata dal 30 marzo 2024.

Condizioni specifiche per l’accesso alla detrazione

Oltre agli aspetti temporali e procedurali, il superbonus 110% nei territori colpiti dai sismi è subordinato a requisiti tecnici ben definiti. In primo luogo, gli interventi devono riguardare immobili danneggiati dai terremoti oggetto della normativa.

In secondo luogo, la richiesta di contributo alla ricostruzione deve essere stata presentata a partire dalla data indicata del 30 marzo 2024.

Infine, è necessario che venga attestato il nesso di causalità tra l’inagibilità dell’immobile e l’evento sismico. Tale attestazione deve risultare dalla scheda AeDES (Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica), con un esito di classificazione B, C o E. Queste categorie identificano rispettivamente edifici temporaneamente inagibili, parzialmente inagibili o totalmente inagibili, sulla base di una valutazione tecnica ufficiale.

Un aspetto cruciale della disciplina è il coordinamento tra il superbonus 110% e i contributi per la ricostruzione. La detrazione non può sovrapporsi al contributo pubblico: può essere applicata solo sulla parte delle spese sostenute che eccedono l’ammontare del contributo riconosciuto. In altre parole, il superbonus copre solo la quota residuale a carico del contribuente, impedendo sovracompensazioni.

Riassumendo