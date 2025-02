Sanremo fa bene anche alla musica? Per i cantanti abbastanza

Si, certo, i costumi, le luci, lo sfarzo. ma la musica? Il festival di Sanremo fa davvero qualcosa per l’industria musicale? In termini squisitamente artistici la risposta è alquanto negativa, ma per quanto riguarda il parametro prettamente economico, la risposta è sì.

Il Festival di Sanremo non è solo un evento televisivo e musicale, ma anche una piattaforma di rilancio per l’industria discografica. Ogni anno, la competizione canora offre agli artisti un’enorme visibilità, con ripercussioni immediate sulle vendite e sugli ascolti in streaming. Il successo al Festival può determinare la carriera di un cantante, influenzando contratti pubblicitari, collaborazioni e cachet per concerti ed eventi.

Un boom di vendite e streaming dopo Sanremo

Partecipare a Sanremo significa avere un’esposizione mediatica senza precedenti. Le canzoni in gara vengono ascoltate da milioni di spettatori e, subito dopo l’evento, si registrano picchi nelle vendite di album e singoli.

Negli ultimi anni, con la crescita dello streaming, l’effetto Sanremo si è amplificato. Le piattaforme come Spotify, Apple Music e YouTube vedono aumentare in modo esponenziale gli ascolti dei brani presentati al Festival. I pezzi più apprezzati entrano rapidamente nelle classifiche italiane e, talvolta, anche in quelle internazionali. Alcuni artisti riescono a rimanere nelle prime posizioni per settimane, consolidando il proprio successo commerciale.

Anche il mercato fisico beneficia della risonanza del Festival. Album e vinili degli artisti sanremesi vedono un incremento nelle vendite, con alcuni dischi che raggiungono il disco d’oro o il disco di platino in tempi record. La vittoria, o anche solo una performance convincente, può quindi trasformarsi in un successo duraturo, con concerti sold-out e nuovi contratti discografici.

Sponsorizzazioni e cachet in crescita

Oltre alle vendite e agli streaming, Sanremo rappresenta una vetrina importante per gli artisti dal punto di vista economico. Un cantante che si esibisce all’Ariston acquisisce un valore di mercato più alto, con un impatto diretto sui cachet per concerti ed eventi privati.

Dopo Sanremo, i prezzi per le esibizioni dal vivo possono aumentare anche del 200-300%, soprattutto per i finalisti e i vincitori. Le case discografiche puntano molto su questa esposizione, investendo in promozione e tour per capitalizzare al massimo la popolarità raggiunta.

Le sponsorizzazioni sono un altro elemento chiave. I brand, consapevoli della visibilità dell’evento, stringono accordi con gli artisti più seguiti per collaborazioni e campagne pubblicitarie. Questo vale soprattutto per le nuove generazioni di cantanti, che sfruttano anche i social media per amplificare il proprio impatto e attirare investitori nel mondo della moda, della tecnologia e dei servizi digitali.

L’impatto sulle radio e sullo streaming musicale

Sanremo non è solo un evento televisivo, ma anche un fenomeno radiofonico e digitale. Subito dopo la manifestazione, i brani più apprezzati entrano nelle rotazioni delle principali radio italiane, guadagnando un’esposizione costante per settimane.

Le canzoni più trasmesse hanno un effetto a catena anche sullo streaming: più vengono passate in radio, più aumentano gli ascolti su Spotify, Apple Music e YouTube.

Questo si traduce in maggiori guadagni per gli artisti e le case discografiche, con alcuni brani che riescono a diventare hit estive o ad avere successo anche al di fuori dell’Italia.

Il Festival di Sanremo, quindi, non è solo una competizione canora, ma un vero e proprio trampolino di lancio per l’industria musicale. Grazie all’enorme esposizione mediatica, gli artisti possono trasformare la loro partecipazione in un successo duraturo, con benefici che si estendono ben oltre la settimana del Festival.

I punti chiave.