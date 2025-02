San Valentino da Cracco, quanto costa la cena nel suo ristorante

Non manca ormai molto alla festa degli innamorati e scommettiamo che molte coppie sono curiose di sapere quanto spenderebbero per una cena romantica in qualche noto ristorante. Per celebrare San Valentino 2025, lo chef Carlo Cracco propone un’esperienza culinaria esclusiva presso il suo rinomato Cafè Cracco, situato nella storica Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. La serata del 14 febbraio sarà caratterizzata da un raffinato menù degustazione di sei portate, ciascuna accompagnata da una selezione di vini al calice, per un costo di 190 euro a persona.

Il Menù di San Valentino 2025 da Cracco

Il percorso gastronomico ideato da Cracco per questa occasione speciale inizia con una Tartare di gamberi viola, arricchita da shiso verde e una nota di limone nero, offrendo un equilibrio tra freschezza e acidità. Segue un’Ostrica in tempura alle alghe, servita con salsa agrodolce e soncino, che combina la croccantezza della tempura con la sapidità marina dell’ostrica.

La terza portata presenta un Carpaccio di capesante, accompagnato da un gel di lime al pepe di timut e una salsa al lampone, creando un’armonia tra dolcezza e piccantezza.

Il primo piatto è un Risotto mantecato alla barbabietola affumicata, impreziosito da erba cipollina e limone candito, che unisce la cremosità del risotto ai sapori terrosi e agrumati.

Come secondo, viene proposto un Astice al vapore, servito con una cialda alle erbe, variazioni di cavolfiori e una salsa al melograno, offrendo una combinazione di consistenze e sapori delicati. A conclusione del pasto, il Dolce di San Valentino consiste in una mousse al latte e lampone, leggera e fruttata, perfetta per chiudere la cena in dolcezza.

Dolci Esclusivi per San Valentino

Oltre alla cena, Carlo Cracco ha creato una selezione di dolci artigianali per celebrare la festa degli innamorati. Tra questi spiccano i Baci di San Valentino, biscotti di frolla con due diverse farciture: una al caramello e l’altra al cioccolato fondente con un pizzico di peperoncino, per un equilibrio tra dolcezza e piccantezza.

Per gli amanti del cioccolato, sono disponibili i Cioccolatini di San Valentino, sei praline a forma di cuore con ripieni morbidi al frutto della passione e al caramello salato, racchiusi in un’elegante confezione. I Biscotti di San Valentino offrono tre varianti di gusto: cocco, lampone e cioccolato fondente, ideali per un pensiero dolce e raffinato.

Infine, il Plumcake al cacao, nocciola e amarene rappresenta una scelta perfetta per una colazione o una merenda romantica, combinando la ricchezza del cacao con la dolcezza delle amarene e la croccantezza delle nocciole.

Prenotazioni e Informazioni

Per partecipare alla cena di San Valentino al Cafè Cracco, è necessario acquistare un voucher disponibile sullo shop online ufficiale dello chef. Una volta effettuato l’acquisto, si riceverà una conferma via email con i dettagli della serata. È consigliabile comunicare eventuali allergie o intolleranze alimentari al momento della prenotazione, per consentire allo staff di adattare il menù alle esigenze specifiche.

Per quanto riguarda i dolci artigianali, è possibile acquistarli direttamente sullo shop online di Carlo Cracco, con la possibilità di scegliere tra diverse confezioni regalo, perfette per sorprendere la persona amata con un tocco di dolcezza e raffinatezza.

La proposta di Carlo Cracco per San Valentino 2025 rappresenta un’opportunità unica per vivere un’esperienza gastronomica indimenticabile, sia attraverso la cena esclusiva presso il Cafè Cracco, sia con la selezione di dolci artigianali pensati appositamente per celebrare l’amore. Un’occasione speciale per condividere momenti di piacere culinario in una cornice elegante e suggestiva nel cuore di Milano.

