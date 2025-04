Salire a bordo dell’Amerigo Vespucci gratis? Da oggi 25 aprile si può

C’è chi la chiama la “nave più bella del mondo” e chi la considera un simbolo del mare italiano. L’Amerigo Vespucci, il celebre veliero della Marina Militare, è molto più di una nave scuola: è un pezzo di storia galleggiante che continua a incantare porti e popoli in tutto il mondo. Dopo aver attraversato l’oceano e toccato i cinque continenti, ora attracca a La Valletta, capitale di Malta, per una tappa speciale del suo tour mondiale. E la notizia che fa brillare gli occhi di appassionati e curiosi è una: le visite a bordo sono completamente gratuite.

Dal 25 al 29 aprile 2025, sarà possibile salire sul ponte dell’Amerigo Vespucci senza spendere un centesimo.

Ma attenzione: non basta presentarsi al porto. Serve una prenotazione online da effettuare sul sito ufficiale. Di seguito ti spieghiamo come accedere alle visite gratuite, cosa aspettarti dal percorso e perché è un evento da non perdere.

Come partecipare alle visite gratis dell’Amerigo Vespucci

Di norma, le visite alla Amerigo Vespucci sono sempre gratuite, ma la prenotazione risulta spesso quasi impossibile, viste le alte richieste. A differenza di altre tappe dove l’accesso è stato caotico o con lunghissime code, per La Valletta è stato organizzato un sistema di prenotazione online dedicato, che permette ai visitatori di scegliere giorno e orario con precisione. È quindi un’opportunità particolarmente ordinata e accessibile per vedere la nave senza stress. Per approfittare dell’occasione unica di salire a bordo dell’Amerigo Vespucci a La Valletta, è obbligatorio prenotarsi in anticipo. Il sistema è semplice e tutto si svolge online:

Vai sul sito tourvespucci.it

Seleziona la tappa di La Valletta e scegli la data e l’orario disponibili tra il 25 e il 29 aprile

Inserisci i tuoi dati personali (puoi registrare fino a 4 persone)

Riceverai un’e-mail di conferma con un QR code univoco: è il tuo biglietto digitale

Presentati al molo con QR code e documento d’identità valido il giorno della visita

L’ingresso è completamente gratuito, ma senza prenotazione non è possibile accedere.

Ricorda che l’accesso non è consentito con passeggini, carrozzine o animali, e che è richiesto un abbigliamento comodo per salire e scendere le scalette della nave.

Un viaggio tra vele, legni pregiati e storia italiana

Una volta a bordo, il fascino dell’Amerigo Vespucci ti cattura subito. Le sue linee eleganti, le vele altissime, i ponti in legno curati nei minimi dettagli: tutto racconta un pezzo di marineria italiana. La nave, costruita nel 1930 a Castellammare di Stabia e ancora oggi utilizzata per l’addestramento degli allievi ufficiali della Marina, rappresenta l’eccellenza artigianale e la tradizione navale del nostro Paese.

Durante la visita, potrai esplorare i ponti, osservare da vicino le manovre delle vele, ammirare la strumentazione di bordo e ascoltare i racconti del personale militare. Ogni tappa del percorso è pensata per trasmettere la cultura del mare e il valore della disciplina navale. Un’esperienza immersiva, educativa e allo stesso tempo emozionante.

L’ultima occasione prima del gran finale

Quella di La Valletta è una delle ultime fermate del tour mondiale iniziato nel 2023 da Genova, con cui l’Amerigo Vespucci ha toccato oltre 30 porti in cinque continenti.

Dall’America Latina all’Australia, dall’Asia agli Stati Uniti, ogni approdo è stato accolto da migliaia di visitatori e cerimonie ufficiali. Ora, dopo Malta, il viaggio prosegue verso il Mediterraneo con rotta finale proprio su Genova, dove il veliero farà ritorno a luglio per concludere la sua avventura.

Se sei in vacanza a Malta o hai la possibilità di volare fino a La Valletta, questa è l’occasione perfetta per vivere un pezzo di storia e orgoglio italiano. Le visite gratis all’Amerigo Vespucci non sono soltanto un evento: sono un viaggio nel tempo, una celebrazione del mare e una festa per gli occhi.

In sintesi.