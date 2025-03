Rottamazione quater: 5 buoni motivi per fare subito domanda

Nonostante l’annuncio della possibilità di riammissione alla rottamazione quater con domanda da farsi entro il 30 aprile 2025, non conviene aspettare tanto. Prima si fa e meglio è.

Ciò, in quanto, già la presentazione della domanda avrà effetti positivi per il contribuente.

Intanto, ricordiamo che questa edizione della sanatoria cartelle (rottamazione quater) è prevista dalla legge di bilancio 2023. Riguarda i debiti (carichi) affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Il legislatore ha previsto la riammissione solo per coloro che sono decaduti al 31 dicembre 2024 perché non hanno pagato in tutto o in parte le rate che scadevano entro la citata data.

Le date da ricordare per la riammissione alla sanatoria

La riammissione alla rottamazione cartelle non è automatica.

Per aderirvi bisogna presentare domanda all’Agenzia Entrate Riscossione. Tale richiesta, salvo proroghe, sarà da presentarsi entro il 30 aprile 2025.

Entro il 30 giugno 2025 il contribuente riceverà risposta di accoglimento o rigetto. Nella domanda bisogna indicare se si vuole pagare in unica soluzione o a rate (massimo 10 rate).

Per chi sceglie il pagamento in unica soluzione si dovrà andare alla cassa entro il 31 luglio 2025. Chi sceglie, invece, il pagamento a rate:

le prime due andranno pagate rispettivamente entro il 31 luglio e il 30 novembre 2025;

le successive, entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Il pagamento prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023. Per ogni scadenza sono previsti 5 giorni di tolleranza. Chi, entro i citati 5 giorni, non paga, anche una sola rata (in tutto o in parte) decadrà nuovamente dalla sanatoria.

Perché fare subito la domanda di riammissione alla rottamazione cartelle

Anche se la scadenza della domanda di riammissione alla rottamazione quater è in scadenza il 30 aprile 2025, come anticipato in premessa, il consiglio, per chi ha deciso di aderire, è quello di farlo quanto prima.

Ciò, in quanto, la sola presentazione della richiesta di riammissione produce effetti positivi. In particolare, come di legge anche nelle FAQ sulla riammissione alla sanatoria cartelle, in seguito alla presentazione della domanda, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della riammissione stessa

non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;

non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo.

Resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda. Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della P.A. e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

