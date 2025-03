Conti correnti a confronto: quali costano di più e quali convengono davvero

Aprire un conto corrente è diventata un’esigenza quotidiana: ci serve per ricevere lo stipendio, pagare le bollette, effettuare bonifici o semplicemente gestire i risparmi. Tuttavia, molti italiani non si rendono conto che un conto può diventare anche una spesa significativa, se non si presta attenzione alle condizioni economiche. Alcuni conti tradizionali applicano costi di gestione, commissioni e spese di operazioni che, a fine anno, incidono pesantemente sul bilancio familiare.

Nel 2023, secondo un’indagine di Bankitalia, il costo medio di un conto corrente tradizionale è stato di circa 94 euro l’anno, ma le variazioni sono ampie. In compenso, molte banche digitali hanno introdotto conti a zero spese, ideali per chi usa tutto online e non ha bisogno di operazioni allo sportello.

Come valutare i costi di un conto corrente

Il canone annuo è solo una delle voci da considerare. Tra le più comuni troviamo:

spese per bonifici (soprattutto quelli non online),

commissioni per prelievi da altri istituti,

costi delle carte di debito e credito collegate,

invio dell’estratto conto cartaceo,

spese di chiusura o inattività.

La scelta dipende dallo stile di vita: chi effettua molte operazioni può trovare vantaggioso un conto “tutto incluso”, mentre chi cerca solo un conto base può risparmiare optando per banche online. Ma ecco la classifica dei conti correnti più costosi.

Banco BPM Conto YouBusiness Web – oltre 120 euro/anno

Conto dedicato ai liberi professionisti, con servizi avanzati ma costi elevati se non si ha un volume di operazioni consistente. Le commissioni su bonifici e operazioni non sono incluse.

Il conto base parte da 6 euro al mese, ma può aumentare con servizi accessori. Le commissioni su operazioni fisiche o extra-UE possono incidere ulteriormente.

Il conto base è gratuito, ma l’attivazione di moduli a pagamento porta il canone a superare i 100 euro. Adatto solo a chi ne sfrutta tutti i servizi aggiuntivi.

Canone fisso di 7,50 euro al mese. Comprende la carta e servizi online, ma non è competitivo rispetto ad alternative digitali.

Canone di 7 euro al mese, ma sono presenti altre spese per bonifici e prelievi fuori circuito.

I conti correnti più economici o a zero spese

Passiamo ora a una piccola lista di quelli che sono invece più economici, molti dei quali addirittura a zero spese.

Revolut Standard – 0 euro

Conto online con IBAN lituano. Nessun canone, carta gratuita, cambio valuta vantaggioso e gestione via app. Ideale per chi non ha bisogno di filiale.

Conto digitale con carta di debito Mastercard. Nessun costo fisso, bonifici SEPA gratuiti, app completa. L’IBAN è tedesco, ma pienamente utilizzabile in Italia.

Prepagata con IBAN italiano. Nessun canone annuo, operazioni gratuite fino a un certo limite, interfaccia semplice e gestione tramite smartphone.

Conto dedicato ai giovani under 30. Nessun canone, carta Postepay inclusa e operazioni online gratuite.

Conto online con canone gratuito per il primo anno. Bonifici, carte e PEC inclusi. Successivamente, canone riducibile a zero con accredito stipendio o saldo minimo.

