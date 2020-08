Vacanze economiche al mare: offerte Sicilia, Puglia e Sardegna a settembre

Torniamo a parlare di offerte viaggi per settembre per chi ancora non vuole rinunciare al mare e alla spiaggia. Sempre più persone iniziano ad apprezzare il mese di settembre per andare in vacanza. Incide certamente il fatto che c’è meno gente nelle località turistiche ma anche i prezzi più bassi rispetto a luglio e agosto. Di seguito alcune interessanti proposte per viaggiare a settembre.

Vacanza low cost in Sicilia con volo incluso

Questa prima offerta arriva dal portale lastminute.com. Si tratta di un pacchetto viaggio che prevede il volo da Roma per la Sicilia e il soggiorno per una settimana, dal 12 al 19 settembre, presso l’Unahotel Naxos Beach a 431 euro a persona. L’offerta include il volo, il soggiorno e la colazione inclusa nel prezzo. Volendo è possibile scegliere anche altri hotel con lo stesso trattamento ma a prezzi superiori. Trattandosi comunque di offerte last minute è possibile visionare quelle disponibili al momento a questo link

Offerte in Puglia per settembre con volo incluso

La seconda offerta ci porta in Puglia, a Porto Cesareo. Anche in questo caso il pacchetto include il volo da Roma, ma volendo è possibile cambiare città di partenza, e il soggiorno dal 5 al 12 settembre presso l’hotel Riva del Sole a Porto Cesareo a 379 euro a persona con colazione inclusa. Anche in questo caso si può cambiare tipo di sistemazione e scegliere, per le stesse date, un altro hotel tra quelli disponibili in lista. Tutti i dettagli si trovano a questo link.

Sardegna low cost a settembre

La terza offerta ci porta in Sardegna e comprende il soggiorno presso un residence situato nel Golfo dell’Asinara, a Isola Rossa.

Si tratta del Residence della Torre Isola Rossa, che offre anche la cancellazione gratuita. I prezzi per settembre sono davvero competitivi: prenotando per la settimana dal 13 al 20 settembre, ad esempio, il costo è di 120 euro a persona per 7 notti se si prenota per 2, mentre prenotando per 4 o 6 persone si scende a 73 euro a persona. Tutti i dettagli sulla proposta sono a questo link

Leggi anche: Offerte viaggi settembre: nuove proposte per vacanze low cost in Italia

Vacanze low cost a settembre: offerte convenienti per Sardegna, Sicilia e Calabria

[email protected]