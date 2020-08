Offerte viaggi settembre: nuove proposte per vacanze low cost in Italia

Le vacanze estive non sono finite. Anche se la maggior parte degli italiani parte ad agosto, ormai è da qualche anno che anche settembre è diventato un mese molto trendy per concedersi qualche giorno in vacanza al mare o in montagna. I prezzi sono decisamente più bassi e la folla minore. Ancora una volta le offerte viaggi per settembre ci vengono proposte da Piratinviaggio e ci portano a Palinuro, Lago di Como e Toscana.

Vacanze a settembre low cost a Palinuro

La prima offerta ci porta in Cilento, una delle zone più belle della Campania, con spiagge bellissime e una natura incontaminata. Il pacchetto prevede il soggiorno presso il Residence Riviera a Palinuro o presso Donna Ester – Discover Cilento, a seconda delle date scelte. È possibile soggiornare a fine agosto o settembre con la prenotazione cancellabile fino a una settimana prima. I prezzi sono particolarmente bassi a settembre, infatti soggiornando, ad esempio, dal 29 agosto al 5 settembre il prezzo a persona è di 378 euro che scende a 214 euro se si prenota per 6 persone. Cambia in sostanza in base al numero di persone che soggiornano. Soggiornando dal 5 al 12 settembre si spenderanno 323 euro a persona se si prenota per 2 o 173 se si prenota per 6. Tutti i dettagli sono disponibili a questo link.

Lago di Como low cost a settembre

La seconda offerta ci porta sul Lago di Como per un weekend alla scoperta di questo luogo bellissimo e pittoresco. Il pacchetto include il soggiorno presso il B&B La Tinara del Belvedere, con colazione inclusa e prenotazione cancellabile entro 2 giorni dalla partenza. Anche in questo caso i prezzi variano in base al numero di persone per cui si prenota, più sono più si risparmia.

Toscana low cost

A titolo di esempio, una notte dal 12 al 13 settembre per 2 persone verrà a costare 33 euro a persona, che diventano 21 euro a persona se si prenota per 6. In questo link tutti i dettagli del caso.

L’ultima offerta ci porta in Maremma per un weekend in campeggio davvero low cost. Si tratta di un soggiorno presso il Camping Internazionale Etruria con cancellazione gratuita e pernottamento in tenda o letti a castello. Anche in questo caso i prezzi variano al ribasso in base al numero di posti prenotati. Ad esempio per un weekend dal 4 al 6 settembre il costo sarà di 41 euro a persona se si è in 4 o 82 euro a persona se si è in 2. In alternativa è possibile prenotare anche presso Riva Del Sole Resort & SPA 4. Ogni dettaglio è disponibile al link seguente.

Leggi anche: Come risparmiare in viaggio e per le vacanze: una piccola guida low budget

[email protected]