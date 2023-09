Il mese di settembre si sta chiudendo con il botto. È arrivata, infatti, un’altra straordinaria offerta grazie alla quale si potrà ottenere un tasso di interesse fino al 7%. Sembra incredibile ma è vero per cui si è certi che tale promozione impatterà sul mercato dei conti deposito. Negli ultimi mesi, infatti, complice l’inflazione e l’aumento dei tassi Bce, i rendimenti proposti dalle banche su tali prodotti sono stati aggiornati al rialzo. Molti di essi, infatti, arrivano anche a più del 5%.

Con questa mossa di Smart Bank, ci si aspetta, quindi, una ulteriore revisione da parte degli altri istituti di credito e di Poste Italiane.

La mossa che impatterà profondamente sul mercato

L’offerta lanciata sul conto deposito da Smart Bank è destinata a impattare profondamente sul mercato. Ha lanciato, infatti, un aggiornamento del rendimento di quest’ultimo grazie al quale si potrà ricevere un tasso di interesse fino al 7%. Si è certi, quindi, che anche altre banche e Poste Italiane faranno altrettanto come sta già succedendo.

L’ultima revisione in ordine temporale è infatti quella di Illimity Bank che ha lanciato il nuovo conto deposito per clienti Premium con un rendimento che arriva al 5,30% sulle somme vincolate dopo 36, 48 e 60 mesi. E non è finita in quanto, parallelamente a esso, ha lanciato anche la nuova offerta sulla linea svincolabile con un tasso annuo lordo che arriva al 4,50% dopo 36, 48 e 60 mesi. Cifre che fino allo scorso anno si potevano soltanto sognare. Il rendimento di tali prodotti, infatti, non superava il 2% nella maggior parte dei casi.

Tasso di interesse fino al 7%: ecco con quale prodotto di investimento, settembre si chiude con il botto

Per tutto il mese in corso, con Smart Bank si potrà sottoscrivere il conto deposito con tasso di interesse fino al 6%.

Si tratta di una promozione già lanciata nel passato e che ha ottenuto un grande successo anche perché tale rendimento si ottiene solo dopo cinque anni.

Ora Smart Bank vuole bissare tale successo con i nuovi conti deposito che offrono un tasso di interesse lordo che arriva fino al 7%.

Più nel dettaglio, si legge sulla pagina ufficiale, che alla scadenza dei 3-6 mesi si percepirà il 3,80% lordo (2,81% netto), dopo 10 mesi il 3,70% (2,74% netto) e dopo 12 mesi a scadenza e 18 mesi annuale il 4% (2,96% netto).

Dopo 24 mesi annuale il 3,85% (2,85%), dopo 36 mesi il 3,80% (2,81% netto) e dopo 48 mesi annuale il 3,60% (2,66%).

Al termine di 60 mesi annuale il 3,60% mentre se si sceglierà il deposito a 60 mesi annuale con tasso incrementale si otterrà il 4% dopo 1 anno, il 4,5% dopo 2 anni, il 5% dopo 3 anni, il 5,5% dopo 4 anni e il 6% dopo 5 anni. In merito a quest’ultimo, la banca, ogni anno, potrà decidere se mantenere l’offerta o chiuderla restituendo ovviamente al cliente il capitale investito e gli interessi maturati.

Sul sito ufficiale si legge, poi, che dopo 120 mesi a scadenza si otterrà un tasso del 5% (effettivo del 3,70%), dopo 180 mesi del 6% (effettivo del 4,44%) e dopo 240 mesi del 7% (effettivo 5,18%).

