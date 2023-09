Spesa scontata contro l’inflazione 2023: ecco in quali supermercati si potrà risparmiare e su quali prodotti, il Natale è salvo?

Il patto anti-inflazione partirà tra qualche giorno, esattamente dal 1° ottobre e grazie a esso la spesa sarà scontata. Si prevedono, infatti, offerte di tanti prodotti in oltre venticinquemila tra supermercati e discount.

L’associazione Assoutenti, però, è preoccupata per l’efficacia dei ribassi in quanto il pericolo è che potrebbero essere vanificati a causa del costante aumento del prezzo della benzina e del diesel.

Giorgia Meloni e il ministro Urso (Imprese e Made in Italy) firmeranno in ogni caso il documento per calmierare i prezzi del carrello della spesa il prossimo 28 settembre e il motivo è evidente a tutti. Sono necessari degli aiuti per le famiglie che negli ultimi mesi hanno assistito a un aumento costante dei prezzi di ogni genere. Per alleggerire tale peso e permettere a tanti italiani di poter tirare un sospiro di sollievo, quindi, nei supermercati si troveranno tutta una serie di sconti che dureranno fino al 31 dicembre per cui il Natale sarà in parte salvo.

Quali saranno i prodotti con il bollino tricolore?

Carrello della spesa calmierato dal prossimo 1° ottobre: significa che la spesa alimentare (e non solo) sarà scontata.

Il paniere, come si evince al momento, comprenderà i seguenti prodotti: la carne, la passata di pomodoro, la pasta, il latte, le uova, lo zucchero, il riso, la farina, il sale e i cereali.

Non mancheranno inoltre sconti sulla frutta e la verdura, sui pannolini, sui prodotti per l’igiene personale, sui farmaci a largo consumo e sull’olio. Come tutti avranno notato, infatti, quest’ultimo è uno dei prodotti che al momento costa di più al supermercato. Ha subito un’impennata del prezzo, in molti casi, anche del 50%, una cifra record.

Per l’olio d’oliva, quindi, potrebbe esserci un prezzo bloccato ma i dettagli saranno pubblicati a breve sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

I prodotti in sconto, in ogni caso, si potranno riconoscere in modo molto semplice grazie al bollino tricolore posizionato.

Spesa scontata contro l’inflazione 2023: ecco in quali supermercati si potrà risparmiare e su quali prodotti, il Natale è salvo?

Come segnala Ilmessaggero potrebbero partecipare al patto anti inflazione, alcuni tra i migliori supermercati che già offrono prodotti con grandi sconti.

Parliamo di Esselunga, del Conad, di Carrefour, di Coop, di Pam, di Tigre, di Lidl, di Familia e di Decò. Ancora non si sa, invece, se parteciperanno l’Md e l’Eurospin.

Ci sono inoltre alcuni marchi che già hanno accettato i tagli e questi sono Lavazza, Barilla, Ferreo, Mutti e Nestlè ai quali se ne aggiungeranno sicuramente, nei prossimi giorni, anche altri.

Gli sconti saranno fino al 10% e in più le case distributrici potrebbero allargare le attività promozionali già fatte negli ultimi mesi così come i prodotti con prezzi fissi.

Per Assoutenti si tratta di una buona misura che potrebbe non essere però sufficiente ad arginare “l’attuale spirale inflattiva accentuata dal caro-benzina e scongiurare ulteriori rincari di prezzi e tariffe nel prossimo autunno-inverno“.

