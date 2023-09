Migliori supermercati 2023 secondo Altroconsumo: ecco dove si risparmia di più nonostante l’inflazione

L’ultima indagine realizzata da Altroconsumo, l’associazione a difesa dei consumatori, ci svela quali sono i migliori supermercati 2023, quelli dove è possibile risparmiare fino a 3455 euro all’anno.

Ricordiamo sempre che, oltre a cercare un negozio che offre i prezzi più convenienti, si potrà economizzare anche seguendo alcune buone pratiche come pianificare gli acquisti, utilizzare le offerte e i coupon, evitare le spese impulsive e confrontando i prezzi tra diversi supermercati. Inoltre, anche acquistare prodotti a marchio supermercato piuttosto che optare per quelli famosi, farà risparmiare qualcosina.

Detto ciò, dove conviene allora fare la spesa?

L’indagine

L’inflazione è l’incremento generale e continuo dei prezzi dei beni e dei servizi nel tempo. Come tutti avranno notato negli ultimi tempi si spende più denaro per acquistare gli stessi beni e servizi, compresi i prodotti alimentari. E questo, purtroppo, sta avendo degli impatti significativi sui bilanci familiari e sulla capacità delle persone di soddisfare le proprie esigenze alimentari.

Risulta, quindi, importante l’ultima indagine di Altroconsumo che svela quali sono i migliori supermercati, quelli più convenienti sul territorio italiano. Dall’analisi dell’associazione si evince che una coppia con due figli spende in media 8458 euro all’anno (dati Istat). Può, però, risparmiare fino a 3455 euro se acquista i prodotti più economici venduti nei discount.

L’analisi è stata effettuata su circa 1 milione e 600 mila prezzi di prodotti presenti sugli scaffali dei supermercati. Non solo quelli alimentari ma anche per la cura della persona e della casa nonché gli alimenti per gli animali.

Risparmiare sulla spesa si può, ad esempio, scegliendo i migliori discount presenti in Italia.

Si tratta infatti dei supermercati nei quali è possibile acquistare i prodotti al prezzo più competitivo. Nonostante, questo, però, per colpa dell’inflazione, anche in tali luoghi si è registrato un incremento di prezzi rispetto all’anno trascorso.

Sono quattro le classifiche redatte da Altroconsumo. Per la spesa per prodotti di marca, i migliori supermercati (quelli più convenienti) sono a pari merito l’Esselunga, il Superstore e il Famila Superstore seguiti da Ipercoop, Pam e Spazio Conad.

Nella classifica per prodotti economici, invece, i discount battono tutti. Al primo posto c’è infatti l’In’s Mercato seguiro da Aldi, Dpiù, Eurospin e Quality. Per le catene, invece, la più conveniente risulta essere la Esselunga Superstore.

E ancora, nella terza classifica, quella con prodotti a marchio commerciale, domina lo Spazio Conad (ipermercato) seguito dall’Ipercoop.

L’ultima classifica è invece quella per la spesa mista che è divisa in due categorie, una per i discount con In’s al primo posto seguito da Lidl ed Eurospin, e l’altra per Iper e Super. Per quest’ultima al comando c’è il Famila Superstore seguito dal Conad.

In merito alle città dove si può risparmiare di più scegliendo i migliori supermercati, c’è Cremona seguita da Mantova, Bologna, Bergamo, Roma e Reggio Emilia.

