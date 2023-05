Risparmiare sulla spesa si può: ecco quali sono i 3 migliori discount per Altroconsumo

Gli ultimi dati sull’inflazione in Italia parlano chiaro: il caro vita non lascia in pace gli italiani. Proprio per questo si cercano i modi migliori per risparmiare anche sulla spesa. Sempre più persone, quindi, stanno scegliendo i discount perché i prezzi dei prodotti sono generalmente più bassi rispetto ai negozi tradizionali. Il motivo è che tali punti vendita lavorano spesso con dei margini più bassi e riescono a offrire prezzi più competitivi. Questo è possibile grazie all’ottimizzazione dei costi operativi e all’acquisto di prodotti in maggiore quantità.

Si scelgono sempre più i discount, poi, perché è possibile risparmiare sulla spesa anche dei prodotti per la casa, per l’elettronica, l’abbigliamento e tanti altri.

Per le famiglie, soprattutto quelle che hanno un budget limitato, si tratta di un’opportunità molto vantaggiosa considerando il periodo incerto nel quale viviamo. Quali sono allora i migliori discount dove fare acquisti?

I punti di forza

È possibile risparmiare sulla spesa affidandosi ai discount. I punti di forza di questi negozi sono una variegata selezione di prodotti, i prezzi molto vantaggiosi se si acquistano grandi quantità e la semplicità nonché rapidità negli acquisti.

Le famiglie, infatti, possono trovare facilmente quello di cui hanno bisogno senza dover navigare in una vasta selezione di prodotti. Quello che piace di più del discount è inoltre la sensazione che si ha ovvero che si sta davvero risparmiando una notevole cifra di denaro. A differenza dei negozi tradizionali, però, chi li sceglie potrebbe non trovare un’ampia selezione di articoli.

Per quanto concerne la qualità, molti prodotti dei discount sono di livello buono. Altroconsumo, ad esempio, tra le migliori creme solari ha annoverato la Cien.

Si tratta dello spray solare per bambini 50+ il cui prezzo è davvero irrisorio rispetto ad altri solari, circa 6 euro a confezione (è venduto al Lidl).

Nei discount, quindi, oltre a prodotti alimentari si trovano anche quelli per la cura della persona a buon prezzo. Inoltre per la casa e il giardinaggio. In più si trova anche una vasta selezione di abbigliamento a prezzi convenienti sia per adulti che per bambini. Ovviamente la qualità può variare da negozio a negozio per cui sarebbe opportuno effettuare una valutazione dei prodotti offerti prima di fare acquisti.

Risparmiare sulla spesa si può: ecco quali sono i 3 migliori discount per Altroconsumo

È possibile risparmiare sulla spesa grazie ai discount. L’associazione a difesa dei consumatori Altroconsumo ha condotto una ricerca su quelli migliori sul territorio nazionale. Alcuni di essi sono stati valutati anche dagli stessi consumatori mediante un sondaggio online. I criteri di valutazione adottati sono stati: la qualità dei prodotti freschi e di quelli non freschi, la pulizia degli ambienti, la rapidità nel pagare, l’assortimento nonché le promozioni. I consumatori italiani, poi, come criterio hanno apprezzato molto quello del prezzo e della qualità del prodotto di produzione propria del discount.

Ebbene, dall’analisi emerge che per i clienti, il miglior discount è l’Eurospin, una catena di supermercati nata nel 1993 e diffusasi molto rapidamente in tutto il paese tanto che ad oggi conta circa 1200 punti vendita. Il punto di forza di questa catena è la sua strategia che si basa sull’acquisto diretto dai produttori, sulla gestione della catena di distribuzione e sull’eliminazione degli intermediari. Proprio per questo riesce a mantenere prezzi bassi e a offrire un buon rapporto qualità-prezzo. Ha ottenuto il massimo punteggio che è di 100.

Seguono In’s che non è presente in tutta la penisola e Aldi che è diffuso soprattutto al Nord. Ci sono poi l’Md, il Lidl, il Prix Discount, il D-Più discount, il Penny Market e il Todis.

Come direbbe Sophie Kinsella “non c’è nulla di sbagliato nel cercare un buon affare“.

