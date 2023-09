Carrello della spesa calmierato contro l’inflazione: cosa conterrà e quanto si risparmierà

A partire dal 1° ottobre potrebbero entrare in vigore delle misure per alleggerire il peso dell’inflazione tra cui il carrello della spesa calmierato. Di questa nuova misura, comunque, si avranno maggiori dettagli il prossimo 28 settembre, giorno in cui sarà firmato il patto anti inflazione che dovrebbe restare in vigore fino al 31 dicembre.

Tale provvedimento arriva perché gli italiani non riescono più a sostenere gli innumerevoli aumenti di tutti i generi, compresi quelli alimentari. Costoro cercano di risparmiare in tutti i modi ma non sempre è semplice eliminare dalla propria spesa prodotti di prima necessità. I soldi sono pochi e anche per colpa dei rincari delle rate dei mutui, arrivare alla fine del mese sta diventando problematico.

Proprio per questo si è pensato a un carrello della spesa calmierato: cosa conterrà e quanto si risparmierà con esso?

Quali prodotti costeranno di meno dal 1° ottobre a 31 dicembre?

Arriva il paniere tricolore contro caro prezzi che dovrebbe partire dal 1° ottobre.

Da tale data, quindi, per tre mesi si risparmierà sulin quanto i prodotti di prima necessità costeranno di meno. Si parla di pane, passata di pomodoro ma anche di prodotti confezionati come carne, pasta, zucchero, uova, riso, sale, cereali e farina fino ad arrivare ai prodotti per l’infanzia, dell’igiene personale e della casa.

Più nel dettaglio, il carrello della spesa comprenderà circa duecento prodotti compresa la frutta, la verdura, i cereali, la carne, il latte, la pasta e l’olio che ha registrato un record massimo di aumento, almeno quello di oliva. Il motivo è da additarsi alla grave siccità che ha colpito i principali produttori. I prezzi globali di tale prodotto sono infatti saliti a 8900 dollari per tonnellata nel mese di settembre (per colpa del clima molto secco nel mediterraneo) come ha spiegato l’Usda (Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti d’America).

Proprio per questo le occasioni di risparmio per acquistare l’olio di oliva sono diventate sempre minori. Nel passato, infatti, si poteva risparmiare in media il 31% rispetto al prezzo pieno, percentuale che ha raggiunto il 33% nel 2020. All’epoca, tale prodotto, infatti, si trovava anche a meno di 5 euro. Ora in offerta, se si è fortunati, lo si paga più di 6 euro.

Con il carrello della spesa calmierato, si potrebbe avere la possibilità, quindi, per qualche mese, di risparmiare qualche euro. Ecco un esempio di risparmio odierno su Roma: inserendo come parola chiave “olio extra vergine di oliva” all’interno di un qualsiasi comparatore di offerte, si evince che il prezzo migliore è quello del Costa d’oro delicato extra venduto al Conad City a 6,75 euro (1 litro). Segue, sempre al Conad City, l’olio Cirio extra vergine d’oliva. Insomma, nonostante siano delle offerte da volantino, sono comunque molto alte.

Carrello della spesa calmierato contro l’inflazione: cosa conterrà e quanto si risparmierà

Grazie al carrello spesa calmierato dei prezzi si potrà risparmiare qualche euro su tanti prodotti, che tutti insieme, potranno fare la differenza. Nel caso dell’olio, ad esempio, se ci fosse uno sconto improbabile del 20%, il prezzo potrebbe essere di poco superiore ai 5 euro. Mentre se lo sconto, come si crede sarà del 10%, il costo sarebbe un poco superiore ai 6 euro.

La lista dei prodotti a prezzi ridotti, in ogni caso, verrà stilata e pubblicata sul sito ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Assoutenti ha intanto cercato di capire quanto una famiglia potrebbe risparmiare. Ebbene, ha quantificato che il risparmio potrebbe arrivare fino a 150 euro per famiglia se ci fosse un eventuale abbattimento dei prezzi del 10%. Per una famiglia tipo, il risparmio medio sarebbe più precisamente di 155,3 euro a trimestre che salirebbe a 211,2 euro per un nucleo familiare con due figli e a 192 euro se si considerano solo cibi e bevande.

Riassumendo…

1. C’è grande attesa per la firma del 28 settembre del paniere anti inflazione

2. Si attende un carrello della spesa calmierato per tre mesi, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023

3. I prodotti sotto la lente d’ingrandimento sono quelli di prima necessità sui quali si potrebbe risparmiare il 10%.

