I rincari pesano a tutte le famiglie e nell’ultimo anno, cioè da quando l’inflazione corre più che mai, il problema è ancora peggiorato. Basti pensare che fare la spesa è diventato un salasso e molti italiani hanno dovuto cambiare i consumi, rinunciando ad alcuni prodotti. Il governo, però, è al lavoro per dare vita a nuove misure per alleggerire il peso dei rincari. Già mesi fa, si era parlato di un paniere anti inflazione e adesso sembra che l’idea stia prendendo forma.

Da ottobre il paniere tricolore contro caro prezzi

In vista dell’autunno, le associazioni dei consumatori hanno appurato che molte voci di spesa subiranno dei rincari non indifferenti. Anche la spesa alimentare è una di queste. In particolare aumenteranno alcuni prodotti come olio, zucchero, verdura e frutta, anche per colpa delle alluvioni che i mesi scorsi hanno colpito il nostro paese. Il paniere anti inflazione, quindi, avrà il compito di aiutare le famiglie a contenere i costi acquistando dei beni di prima necessità.

Si tratta, infatti, di un contenitore in cui rientrano alcuni prodotti alimentari e carburanti, come aveva sottolineato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Aldolfo Urso (Mimi).

Tra prezzi della benzina e dei carburanti in aumento, gli italiani sono alle prese con dei rialzi da inizio anno. La buona notizia è che Federalimentari, Centromarca, Union Food e Ibc hanno accettato la proposta del ministro Urso, per cui, una volta terminato l’accordo, si arriverà alla distribuzione di alcuni articoli a prezzi più bassi, tra cui quelli necessari. Entro il 23 settembre, intanto, il Mimit dovrà segnalare al pubblico quali punti vendita partecipano all’iniziativa e tramite un bollino segnalerà quali sono i negozi che aderiscono.

Arriva il paniere tricolore contro caro prezzi: come sarà il sistema salva spesa e anti inflazione

In seguito saranno messe a punto delle campagne informative per il pubblico. Nel paniere ci saranno non solo generi alimentari ma anche prodotti a largo consumo come i prodotti per la cura della persona e della casa.

Il paniere sarà in vigore da ottobre a dicembre, il cosiddetto trimestre anti inflazione. Questa soluzione con i prodotti a largo uso a prezzi calmierati non sarà l’unica. Infatti, il governo sta anche pensando al bonus carburante per le famiglie a reddito basso. Anche per le bollette di luce e gas si aspetta un sostegno sempre per le famiglie a basso reddito:

“Abbiamo apprezzato la volontà delle associazioni che parteciperanno al patto anti-inflazione insieme alla distribuzione, a commercianti, esercenti, grande distribuzione e anche a altre associazioni di impresa”.

Queste le parole del ministro Urso, che anticipa l’avvio del paniere da ottobre e fino al 31 dicembre.

Intanto, per l’autunno, si prevedono nuovi rincari che andranno a colpire non solo i generi alimentari, ma anche la benzina, il comparto scuola, le bollette e i mutui. Insomma, tutti i settori che riguardano la vita quotidiana degli italiani e le spese più frequenti. Assoutenti ha anche quantificato quanto spenderanno di più gli italiani a causa dei rincari dell’autunno. Con il paniere anti inflazione si spera che le cose possano andare meglio.

Riassumendo