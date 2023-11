Risparmiare sugli acquisti online: 6 consigli utili per approfittare dei ribassi di novembre

In occasione della Giornata mondiale del Risparmio tenutasi il 31 ottobre scorso, Idealo (portale internazionale leader in Europa nella comparazione prezzi) ha raccolto tutta una serie di consigli per risparmiare sugli acquisti online. Soprattutto su quelli che si faranno a novembre per i quali si potrà approfittare dei ribassi del mese in corso.

Ma cos’è esattamente la Giornata mondiale del risparmio e perché è così importante? Ebbene, si tratta di una giornata internazionale dedicata alla sensibilizzazione e promozione dell’importanza del risparmio, sia a livello individuale che collettivo.

L’obiettivo principale di questa ricorrenza è educare le persone sull’importanza di gestire in modo responsabile le proprie finanze, promuovendo l’idea di risparmiare denaro per affrontare le sfide economiche e pianificare il futuro.

Idee in occasione della Giornata mondiale del Risparmio

Il problema inflazione continua a non arretrare nemmeno online: nel corso del 2023, infatti, quasi tutte le categorie presenti sul mercato stanno registrando un aumento dei prezzi rispetto all’anno antecedente. In tale scenario economico, però, risparmiare sugli acquisti online è ancora possibile anche perché a breve ci sarà ill Black Friday 2023, ma come fare?

Il primo suggerimento di Idealo è quello di monitorare l’andamento dei prezzi e di acquistare, qualora se ne abbia la possibilità, quando essi sono più bassi. Il costo degli articoli online, infatti, varia spesso nell’arco dell’anno e questa fluttuazione di costo viene definito dynamic pricing che può rivelarsi un vero e proprio alleato del risparmio.

Alla domanda: quali sono i giorni migliori per acquisti online, ha risposto qualche tempo fa sempre Idealo. Comunicava, ad esempio, che uno smartwatch acquistato di sabato poteva costare anche l’8% in più così come le scarpe da donna potevano aumentare di prezzo, anche dell’11%, se acquistate di venerdì.

Attualmente, secondo l’indagine della piattaforma, i prodotti che hanno registrato una diminuzione di prezzo (medio) sono proprio gli smartwatch, gli smartphone, le cuffie, le scarpe outdoor e i Lego.

Quelli invece che stanno registrando un aumento di prezzo sono i pc portatili, le console, i tablet, le scarpe da ginnastica e le giacche da esterni. Significa che acquistare adesso le prime categorie citate potrebbe far risparmiare una bella cifretta.

Il secondo consiglio è quello di confrontare i prezzi online servendosi, ad esempio, di portali di comparazione. Impostando il prezzo desiderato di un articolo che si vuole a tutti i costi, infatti, si può ricevere una notifica via app o via e-mail non appena esso viene raggiunto.

Risparmiare sugli acquisti online: 6 consigli utili per approfittare dei ribassi di novembre

Tra i consigli di Idealo per risparmiare sugli acquisti online c’è anche quello di valutare alternative simili. Lo stesso prodotto di un colore diverso, infatti, spesso costa di meno. Sarà capitato a tutti, ad esempio, di aver notato che le scarpette da ginnastica di un colore costavano di meno di altre. Ovviamente questo succede su tutte le categorie come sui prodotti di elettronica sui quali si può spendere di meno acquistando però i modelli precedenti.

E ancora, per risparmiare, si potrà anche approfittare dei ribassi di novembre che da qualche anno è il mese delle offerte per eccellenza. Non dimentichiamo che questo è anche il mese del Black Friday grazie al quale si ottengono tanti sconti su diversi prodotti. Essi non si hanno solo l’ultimo venerdì di novembre ma cominciano già da prima tanto che gli esperti parlano di Black Month (mese).

Infine gli ultimi due consigli sono quelli di confrontare i prezzi anche nei negozi fisici e di essere flessibili. Nel primo caso, grazie all’app Idealo, si avrà a disposizione la funzione “scanner codice a barre” con la quale di potranno comprare anche i prezzi nel negozio.

Riassumendo…

Si dovrà solo scansionare il codice del prodotto fisico che si vuole acquistare e l’app mostrerà i prezzi del medesimo prodotto tra i vari shop che lo offrono anche online. Nel secondo caso, invece, si dovrebbero effettuare acquisti quando questi sono realmente vantaggiosi a prescindere dalla stagionalità.

1. In occasione della Giornata Mondiale del Risparmio del 31 ottobre, Idealo ha diramato una serie di consigli per risparmiare sugli acquisti online anche in vista del Black Friday

2. È necessario per spendere meno monitorare l’andamento dei prezzi online e confrontare i prezzi online

3. Bisogna infine valutare alternative affini, approfittare dei ribassi di novembre, confrontare i prezzi anche nei negozi fisici ed essere flessibili.

[email protected]