Black Friday 2023: la data da segnare in agenda e dove fare acquisti per risparmiare

Siamo solo a settembre ma già ci si chiede quale sarà la data del Black Friday 2023. Tale evento è molto popolare in diverse parti del mondo, in particolare negli Stati Uniti, perché offre sconti e offerte eccezionali.

Molte persone, poi, attendono tale giorno per acquistare prodotti di loro interesse a prezzi notevolmente ridotti. Il venerdì dello shopping, inoltre, segna l’inizio ufficiale della stagione natalizia, il che lo rende un momento perfetto per iniziare gli acquisti natalizi e trovare regali a prezzi scontati.

Gli annunci pubblicitari nonché le promozioni legate ad esso, però, generalmente compaiono già nelle settimane precedenti, creando un’anticipazione e una sensazione di urgenza tra i consumatori.

Qual è, dunque, la data da segnare in agenda e dove fare acquisti per risparmiare?

L’attesa durerà ancora un po’

Il Black Friday è atteso principalmente per i grandi sconti e le offerte speciali che offre. Inoltre per la sua tradizione, la sua associazione con l’inizio della stagione natalizia e l’esperienza di shopping che offre ai consumatori.

La data di quest’anno da segnare in agenda è il 24 novembre 2023 che ovviamente sarà un venerdì.

Per quanto riguarda l’origine commerciale, il termine “Black Friday” è nato nel mondo del commercio al dettaglio. All’inizio si utilizzava per descrivere il caos dei clienti e del traffico a seguito del giorno del Ringraziamento. In tale data, infatti, molti negozi proponevano invitanti sconti e iniziavano la stagione natalizia. Tale evento, quindi, dava il via al periodo dello shopping per il Natale e molto spesso portava ad un significativo aumento delle vendite. I bilanci dei negozi andavano in “nero” ovvero erano positivi invece che andare “in rosso” ovvero in perdita.

E da questo deriva il nome Black Friday.

Con il Black Friday è possibile risparmiare purché si effettuino degli acquisti intelligenti. La pianificazione sarà fondamentale perché solo creando una lista delle priorità si eviterà di effettuare degli acquisti superflui. L’aumento del costo della vita rende tutti più parsimoniosi, questo è vero, ma sfruttare offerte convenienti potrebbe essere una buona mossa per risparmiare davvero notevoli cifre.

Per quanto concerne i siti sui quali fare acquisti per risparmiare, per l’elettronica di consumo, come spiega l’Ansa, si potrà visitare la pagina web ufficiale di Amazon, eBay, Aliexpress, Unieuro, Temu, Mediaword ed Euronics.

Per la moda, invece, si potranno consultare le offerte proposte, ad esempio, da Zalando, Asos, Dechatlon, Nike, Adidase Yoox. Chi desidera acquistare invece prodotti di bellezza e salute potrà invece controllare le promozioni di Notino, Sephora, Douglas, Groupon e Farmae.

Infine, se si cercano offerte di viaggio ci potrà collegare alle pagine di Italo Treno, Booking, Flixbus, Ita-Airways e eDreams mentre se si cercano offerte per il tempo libero ai siti Ibs, Zooplus, Nowtv, Libraccio e Prozis.

Riassumendo…

1. C’è grande attesa per il Black Friday 2023

2. La data di quest’anno sarà venerdì 24 novembre (ovviamente di venerdì)

3. Tra i siti da tenere d’occhio per fare buoni acquisti ci sono sicuramente Amazon, Unieuro, eBay, Mediaworld, solo per citarne alcuni tra i più importanti.

